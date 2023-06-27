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Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Michaël van de Poppe, kripto para piyasasının yaşam belirtileri göstermeye başlayarak yukarı yönde hareket etmesiyle Litecoin’in LTC’si, Ripple’ın XRP’si ve popüler memecoin Pepe (PEPE) için ne düşündüğünü özetledi. İşte analistin yükseliş beklediği söz konusu altcoin’lere ilişkin ortaya koyduğu öngörüsü.

Litecoin’de 180 Doları Hedefliyor

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, eşten eşe ödeme ağı Litecoin’in 2023’teki en yüksek seviyesi olan 103 dolara yaklaşmaya hazır olduğunu düşünüyor. Van de Poppe’ye göre Litecoin, yükseliş trendine devam etmeden önce ilk hedefine ulaşmasının ardından bir düzeltme ile karşı karşıya kalabilir:

Büyük ihtimalle 102 dolara doğru koşmaya devam edeceğimiz harika bir haftalık mum yakıldı. Bundan sonra, bu son yüksek seviyelerin üzerinde bir kırılma gerçekleşecek olursa 180 dolara doğru devam etmeden önce hafif bir düzeltme olabilir.

LTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,49 yükselişle 87,92 dolardan işlem görüyor.

XRP’nin Yükselebilmesi İçin 0,5025 Dolar Bariyeri Aşılmalı

Litecoin’in ardından Ripple‘ın sınır ötesi ödeme çözümü XRP’ye geçen Van de Poppe, önemli bir direnç seviyesini desteğe dönüştürmeyi başarması halinde popüler altcoin‘in yükselişe geçebileceğini söyledi.

Analiste göre XRP 0,5025 dolar bariyerini geçmesi gerekiyor. Bu seviyenin geçilmesi halinde yüksek seviyelere doğru hareket etmeye başlayabilir.

Güncel fiyat verilerine göre XRP, son 24 saatte yüzde 0,98 düşüşle 0,4792 dolardan el değiştiriyor.

Analist Popüler Memecoin PEPE’de Yükseliş Bekliyor

Van de Poppe’nin radarındaki son altcoin ise popüler memecoin Pepe. Analist, PEPE’nin mevcut fiyatlardan yüzde 13 oranında düşmesi halinde birikim modunu açacağını belirterek “0,00000085 dolar seviyesinden neredeyse 2 kat düştük. Önümüzdeki aylarda yeni bir yükseliş yaşamamız çok muhtemel görünüyor. Alıcı olsaydım, 0,00000135 dolardan alım yapmayı düşünürdüm.” dedi.

PEPE, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,89 yükselişle 0,000001566 dolardan alınıp satılıyor.