$SCOTT Ön Satışı Başladı: Bu Meme Coin Sizi 2025’te Zengin Yapabilir mi?

Ekibinin açıklamasına göre Solana meme coin ekosistemine yeni bir rakip daihl olmuş olabilir. 16 Mayıs 2025’te yapılan iddialı açıklamalara göre ScottSolanaCoin ($SCOTT) resmi olarak ön satışını başlattı ve X’te (eski adıyla Twitter) cesur bir duyuruyla dikkatleri üzerine çekti. Topluluk destekli bir meme token olarak pazarlanan $SCOTT, erken giriş yapmak isteyen Solana meraklıları arasında hızla ilgi görüyor olabilir.

Ön satışa katılmak için kullanıcıların doğrulanmış cüzdan adresine SOL göndermeleri gerekmektedir: GWJrtFiSkRHSDYttk6W6QLUYEnmDL7oUPn6c9gXYwzAj.

Yapılan açıklamalara göre ekip aşağıdaki şartları belirledi:

Minimum Alım: 1 SOL

Cüzdan Başına Maksimum Alım: 10 SOL

Sabit Sınır: 5,000 SOL

Son başvuru tarihi: 18 Mayıs 2025 veya tükenene kadar

Ekibinin açıklamalarına göre SCOTT’u piyasada ilgi çeken meme tokanlardan ayıran şey, topluluk güvenine ve şeffaf faydaya verdiği önem. Geliştirme ekibi, tüm satış öncesi fonları likidite sağlama, pazarlama ve ekosistemin büyümesine tahsis etmeyi taahhüt ettiklerini ifade ediyor. Bunlara ek olarak açıklamalara göre, yatırımcı güveni oluşturmak ve uzun vadeli bağlılık göstermek için stratejik bir hamle olan likidite havuzunu 12 ay boyunca kilitleme sözü verdiler.

Hicivli markası ve tabandan gelen yaklaşımıyla $SCOTT, benzer tokenlerin çoğunun sahip olmadığı yapı ve ciddiyeti sağlamaya çalışırken meme coin kültüründen yararlanıyor. Satış öncesi hype, iddialara göre Popcat (POPCAT) ve Michi (MICHI) gibi Solana tabanlı diğer meme coinlerde görülen erken ivmeyi yansıtıyor ve her ikisi de kısa sürede üç haneli kazançlar sağladı.

Neden Bir Hype Var?

Memecoin’ler anlatı, topluluk ve zamanlama ile gelişir. Ekibinin iddiasına göre $SCOTT üçünden de faydalanıyor. Proje şeffaf, erişilebilir ve düşük ücretleri ve mem tokenlarının hızlı benimsenmesiyle bilinen bir zincir olan Solana üzerine inşa edildi. Eğer ivmesini korursa, iddialara göre ScottSolanaCoin bir sonraki favori olarak ortaya çıkabilir.

Yatırımcılara kendi araştırmalarını kendilerinin yapması (DYOR) tavsiye ediliyor. Meme coinleri büyük bir yükseliş sunabilirken, aynı zamanda yüksek risk de taşımaktadır.

Resmi güncellemeler ve satış öncesi gelişmeler için X’te @ScottSolanaCoin hesabını takip edebilirsiniz.

Website – Twitter