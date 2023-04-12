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Kripto borsası Kraken, bugün 12 Nisan’da yapılması planlanan Ethereum Şangay yükseltmesinin ortasında ABD’deki kullanıcılarıyla ilişkili tüm stake edilmiş Ethereum’u geri çekme prosedürünü başlattı.

Kraken Borsası Hazırdı

Şubat ayında ABD SEC, Kraken’i ABD’deki müşterilerine kayıt dışı bir hizmet olarak kripto varlık stake etme programı sunduğu için suçladı. Kraken, stake edilmiş ETH hariç olmak üzere kripto stake etme uygulamasına derhal son verdi.

Bugünden itibaren, stake edilmiş Ethereum (ETH) haricinde, ABD’li müşteriler tarafından zincir içi stake programına kaydedilen varlıklar otomatik olarak stake edilmeyecek ve artık stake ödülleri kazanmayacak.

Shapella (Shanghai + Capella) yükseltmesi, Beacon Zinciri üzerinde stake edilen Ethereum’un yürütme katmanına çekilmesini sağlayacağından, Kraken ABD’li bireysel müşterileriyle ilişkili tüm stake edilmiş ETH’leri geri çekiyor.

Ethereum takipçisi ve eğitimci Anthony Sassano 12 Nisan’da attığı bir tweet’te Kraken’in doğrulayıcılarından çıkarak ETH’yi geri çektiğini belirtti. Doğrulayıcılar Ethereum staking’den çıkabilirken, 32 ETH staking ve konsensüs katmanı ödülleri Shapella (Shanghai+Capella) yükseltmesine kadar ağda kalacak.

SEC’in stake hizmetleri üzerindeki düzenleyici baskısının ortasında, Kraken ve Coinbase’in Şangay yükseltmesinden sonra stake edilmiş ETH’yi kaldırması muhtemel olabilir. Coinbase ve Kraken platformlarında 2,29 milyon ve 1,25 milyon ETH stake edilmiş durumda. Bu durum Ethereum üzerinde ek satış baskısı yaratacak.

Şangay Yükseltmesi Öncesinde Satış

Kurumlar ve bireysel yatırımcılar Ethereum Shanghai yükseltmesi öncesinde Ethereum (ETH) ve Liquid staking türevlerini terk etmeye başladı. Lido DAO (LDO), Rocket Pool (RPL) ve Frax Share (FRAX) fiyatları sırasıyla %8, %9 ve %6 düştü. Önde gelen anonim kripto trader’ı Sisyphus 400 bin doların üzerinde Lido DAO (LDO) tokenı sattı ve Blockchain Capital bugün 1,5 milyonun üzerinde LDO ve 65.352 Rocket Pool (RPL) tokenı sattı.

Ethereum fiyatı son 24 saatte %2 düşüşle 1.908 dolardan işlem görüyor. Bu arada, Lido Staked ETH’de %2 düştü ve fiyat şu anda 1.885 dolardan işlem görüyor.