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Sadece 1 Gün Kaldı! Dogecoin’de Her Şey 1 Mart’ta Belli Olacak! Tesla Tarihi Tekerrür Ettirmeye Hazır Mı?

Dogecoin için büyük gün geldi. Tesla yapacağı açıklamayla birlikte 1 Mart’ta kripto paranın fiyatını bir anda uzaya gönderebilir.
12:00
28 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Teknoloji devi Tesla’nın yatırımcı gününden hemen önce, Dogecoin (DOGE) günün en önemli performanslarından biri olduğunu kanıtladı. Meme coin, piyasa değeri açısından Polygon ve Binance USD’yi geçmeyi başardı ve dikkatleri üzerine çekti. Şimdi, birçok kişi Tesla’nın yatırımcı gününün Dogecoin fiyatını boğa koşusuna doğru itebileceğine inandığı için Cardano’yu (ADA) geçmeyi hedefliyor olabilir.

Dogecoin Fiyatı Aya Mı Gidiyor?

Dogecoin (DOGE) kripto piyasasının geri kalanı gibi 2023 yılına yavaş bir başlangıç yaptı. Sosyal duyarlılığı son birkaç aydır inişli çıkışlı bir yol izliyor. Bu meme coin en son 2022 yılının Ekim ayında Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’ı devralmasını tamamladığında iyi bir yükseliş yaşamıştı.

Sosyal medya platformundan bahsetmişken, Twitter’da @Betterthanbing isimli ünlü bir kripto kullanıcısı geçtiğimiz günlerde Pazartesi günü bazı Dogecoin fiyat çizelgelerini paylaştı. DOGE’nin güçlü bir kullanım alanına sahip olduğuna ve Tesla’nın yatırımcı günü öncesinde büyük bir artışa tanık olabileceğine inanıyor. Konu ile ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

Bana deli diyebilirsiniz ama 1 Mart #DOGE için harika bir gün gibi görünüyor. Bu yıl için katalizör olarak Tesla’nın yatırımcı günü var! 2021 ve 2022 için grafiklere bakın! #dogecoin #elonmusk ve #tesla sayesinde yakında aya gidiyor @elonmusk Yardımınız için teşekkürler!

Elon Musk’ın sürekli desteği ve Whale’in ilgisiyle, meme coin’in yeni zirvelere ulaşması mümkün. Ancak, DOGE’nin mevcut tırmanışının sürdürülebilir olup olmadığını yalnızca zaman gösterecek.

Cardano’yu (ADA) Geçme Yolunda

Bu yazının yazıldığı sırada, DOGE fiyatı $0.086’dan işlem görüyordu. Son 24 saatte %0,87 ve son 30 günde %17,74 artış gösterdi. CoinMarketCap’e göre bu, kripto paraya yaklaşık 10,9 Milyar dolarlık bir piyasa değeri kazandırarak onu bu ölçüye göre sekizinci en büyük kripto para birimi haline getirdi.

Cardano, Dogecoin’in bir sonraki aşmak isteyebileceği kripto varlık olarak görünüyor ve yedinci en büyük kripto olarak şu anda Cardano bulunuyor. ADA’nın piyasa değeri 12.645.296.268 dolar seviyesinde, DOGE’nin yalnızca 1,7 milyar dolar önünde bulunuyor ve potansiyel olarak bu gerçekten dikkat çekici bir mesafe olarak kabul edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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