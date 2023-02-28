Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ), ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından ortaya atılan 1.8 milyarlık dolarlık müşteri varlığının izinsiz olarak bir yerden başka bir yere taşındığı iddiasına cevap verdi.

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Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), kişisel Twitter hesabından ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından ortaya atılan 1.8 milyarlık dolarlık müşteri varlığının izinsiz olarak bir yerden başka bir yere taşındığı ve kullanıldığı iddiasına cevap verdi.

Forbes’i Kasıtlı Olarak FUD Yaymakla Suçladı

Ünlü ekonomi dergisini FUD yaymakla suçlayan CZ, “Forbes, gerçekleri kasıtlı olarak yanlış yorumlayan, olumsuz dönüşler içeren, çok sayıda suçlayıcı soru içeren başka bir FUD makalesi yayımladı. Müşterilerimizin yaptığı bazı eski Blockchain işlemlerine atıfta bulundular. Tron’u, Amber Group’u, Alameda Research’ü gibi çağrışımlarda bulundular. Bir kripto para borsasının nasıl çalıştığına dair temel bilgileri anlamamış gibi görünüyorlar.” diyerek yüklendi.

Binance müşterilerinin varlıklarını istedikleri zaman çekmekte özgür olduklarını belirten CZ, müşterilerin çektikleri varlıkların alınan yüz milyonlarca kaydırılmış teminata dönüştürüldüğünü söyledi. CZ, müşterilerin para çekebilmek için önce Binance’e para yatırmak zorunda olduklarını ve bu işlemlerin Blockchain üzerinde kolayca takip edilebileceğinin altını çizerek Forbes’in makalesinin para yatırma işlemlerini kasıtlı olarak görmezden geldiğine dikkat çekti.

Forbes’in Binance‘ın bu şüpheli işlem hareketini FTX‘inkilere benzeterek FTX ile bir tutmasına da cevap veren CZ, “Biz farklıyız. Kullanıcılarımız 2022’nin Aralık ayında milyarca doları güvenle çekmesiyle zamana meydan okudu. Binance kullanıcı varlıklarını her zaman 1:1 oranında tutmaktadır. Kullanıcılarımızın güvenliğini ve gizliliğini koruyan yeni bir sıfır bilgi (ZK) yaklaşımını (Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in önerisiyle) kullanarak rezerv kanıtı uygulamasını başlattık.” dedi.

“Etnik Kökenim Yine Gündeme Getirildi”

Forbes’in etnik kökenini yine gündeme getirmesine de değinen CZ, “Ve sanki bu önemliymiş gibi Çinli olmam yine gündeme getirildi.” dedi ve “Forbes’in kendi güvenilirliğini yitirerek asılsız makaleler yazmaya devam etmesi beni derin bir hayal kırıklığına uğrattı.” eklemesini yaptı.