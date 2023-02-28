Binance bu coin için düğmeye bastı ve coin gözle görülür bir yükseliş yaşadı. Bu yükseliş onu bir anda rakipleri arasında 5. sıraya taşıdı.

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Binance USD (BUSD) stablecoin düzenleyici incelemelerle karşı karşıya olduğundan, dünyanın en büyük kripto borsası Binance şimdi TrueUSD (TUSD) stablecoin’e odaklanıyor.

Hepsini Geride Bıraktı

Kripto takip firması Nansen’den alınan veriler, Binance’in geçtiğimiz hafta 130 milyon dolardan fazla TUSD sabit coin bastığını gösteriyor. Sonuç olarak, TUSD piyasa değerine göre beşinci en büyük stabilcoin haline geldi.

CoinGeckco’daki veriler, TrueUSD stablecoin’in dolaşımdaki arzının Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyelerini aştığını gösteriyor. TrueUSD, son zamanlarda 5 numaralı sıraya tırmanırken, merkezi olmayan finans protokolü Frax Finance’in yerel stablecoin’i Frax (FRX), Paxos Dollar (USDP), Gemini Dollar (GUSD) ve diğerleri gibi diğer popüler stablecoin’leri geride bıraktı.

Daha önce Trust Toke olarak bilinen TUSD, kripto firması ArchBlock tarafından çıkarılan dolara sabitlenmiş bir stablecoin’dir. Chainlink’in rezerv kanıtı izleme aracına göre, TUSD’nin değeri tamamen fiat varlıklar tarafından desteklenmektedir.

TrueUSD ve Stablecoin Piyasasındaki Karışıklık

Stabilcoin piyasası son birkaç haftadır büyük bir değişim geçiriyor. TrueUSD yeni bir diriliş yaşıyor çünkü kripto borsası Binance, BUSD ABD düzenleyicilerinin ana hedefi haline geldikçe bu stabilcoin’e giderek daha fazla odaklanıyor. Yakın tarihli bir gelişmede, kripto borsası Coinbase de BUSD stablecoin’inin askıya alındığını duyurdu.

İlginç bir şekilde, altı ay önce Binance, platformundaki diğer sabit paralarla birlikte TUSD’den vazgeçti. O zamanlar amaç, BUSD’nin platformdaki faydasını artırmaktı. Bununla birlikte, BUSD üzerindeki son düzenleyici incelemeyle birlikte, Binance’in bir kez daha TUSD’yi benimsemekten başka seçeneği yok.

Geçtiğimiz ay boyunca, BUSD’nin piyasa değeri 16 milyar dolardan şu anda 10 milyar dolara düşerek sert bir düşüş yaşadı. Ancak yine de bugüne kadar piyasa değerine göre üçüncü en büyük stablecoin olmaya devam ediyor.

Öte yandan, TUSD borsa rezervleri 13 Şubat ile 22 Şubat arasında yaklaşık %40 oranında artış gösterdi. Kripto borsası Binance bunun arkasındaki en büyük itici güç olarak görünüyor.

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