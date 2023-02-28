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Az Önce Duyuruldu! Binance’dan Bu Altcoin’den Tutanlara Müjde!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, listelediği altcoin'lerin yanına bir yenisini daha ekledi. İşte Binance'da listelenecek olan o altcoin.
10:22
28 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, listelediği altcoin’lerin yanına bir yenisini daha ekledi. Kripto para borsası kısa süre önce yaptığı flaş duyuruda İnovasyon Bölgesi altında Liquity’i (LQTY) listeleyeceğini açıkladı. Binance LQTY için alım satım işlemlerinin bugün saat 14.00’da başlayacağını belirtti.

Binance, Liquity’i (LQTY) Listeliyor

Dev kripto para borsası Binance, İnovasyon Bölgesi’nde Liquity‘yi (LQTY) listeleyeceğini ve altcoin için LQTY/BTC, LQTY/USDT işlem çiftlerinde alım satım işlemlerinin bugün saat 14.00’da başlatılacağını duyurdu. LQTY yatırma işlemlerinin başlatıldığının belirtildiği duyuruda para çekme işlemlerinin ise 1 Mart saat 14.00’da başlayacağı aktarıldı.

Buna ek olarak Binance, bugün saat 14.00’dan itibaren 48 saat içinde LQTY için marjin işlemlerin başlatılacağını, LQTY/USDT işlem çiftinin izole marjine ekleneceğini açıkladı.

Kripto para borsasının flaş listeleme duyurusunun ardından LQTY fiyatı hızla yukarı yönde hareket ederek büyük bir çıkış yaptı. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre yazım sırasında 1,83 dolardan işlem gören altcoin, Binance’ın duyurusuna yüzde 30’un üzerinde yükselerek son derece olumlu bir tepki verdi. Listeleme haberiyle LQTY’nin işlem hacmi de yüzde 180’nin üzerinde artışla 12.13 milyon dolara çıktı. LQTY, şu anda 165.7 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 178’nci kripto para (ayrıca en büyük 177’nci altcoin).

LQTY, halihazırda Binance dışında Gemini, Bitget, Huobi, Coinbase ve MEXC başata olmak üzere irili ufaklı birçok kripto para borsasından alınıp satılabiliyor.

Liquity (LQTY) Nedir?

Liquity, en büyük akıllı sözleşme protokolü Ethereum‘un yerel varlığı Ether’i (ETH) teminat olarak kabul eden ve karşılığında bir tür stablecoin olan LUSD‘yi borç olarak veren merkeziyetsiz bir borçlanma platformudur. LQTY, stake etme ve likidite madenciliği yapmak gibi işlevler için kullanılan bir yardımcı token’dır.

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