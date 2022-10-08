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Geçtiğimiz Mayıs ayında tetiklenen büyük kripto çöküşünün baş aktörü olan Luna, hali hazırda kurucusu olan Do Kwon etrafında tüm yaşanılan olaykara rağmen piyasada tutunmaya, hatta hatta yeniden doğmaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Tüm bu yaşananların devamında gerçekleşecek olan bir sonraki Terra Classic yükseltmesi, Cosmos ağı ile birlikte çalışabilirliğiyle LUNC ağına büyük bir destek getirebilirmiş gibi gibi görünüyor.

Geliştirici Umutlu

Cuma günü bir tweet atan LUNC geliştiricisi Raider, Terra Classic v23 yükseltmesinin CosmWasm yükseltmesini içerdiğinden, bu yükseltmenin, ağı diğer Cosmos zincirleriyle tamamen birlikte çalışabilir hale getireceğini açıkladı. Özellikle CosmWasm, sözleşme oluşturmak için standart kodlar içeren bir kütüphane olarak biliniyor.

Raider şu şekilde açıklamada bulundu:

Ancak CosmWasm yükseltmesini içeren TR v23 sürümünden sonra Terra Classic diğer Cosmos tabanlı blok zincirleriyle tamamen birlikte çalışabilir hale gelecek.

Edward Kim ve Tobias Andersen, nam-ı diğer Zaradar’dan oluşan çekirdek geliştirme ekibi tarafından yazılan v23 yükseltmesinin ayrıntılarının ilk olarak Ağustos ayında sızdırıldığını ve yükseltmenin neleri kapsayacağına dair genel hatları gösteren bir çerçeve çizdiğini belirtmek gerekiyor. Aralık ayında kullanıma sunulması bekleniyor.

Terra Classic Nasıl Başlamıştı?

Özellikle, Terra Classic ağı başlangıçta bir Cosmos zinciriydi. Bununla birlikte, Cosmos zincirlerinin etkileşime girmesine izin veren blok zincirler arası iletişim (IBC), Terra ekosisteminin çöküşü sırasında kalıcı kayıpları önlemek için devre dışı bırakıldı.

Terra Rebels’ın IBC protokolünü yeniden etkinleştirmek için çalıştığını ve ünlü Cosmos geliştiricisi Jacob Gadikian’ın yardımını aldığını belirtmek gerekiyor. Özellikle, LUNC çekirdek geliştiricisi Edward Kim, bir hafta önce topluluk üyelerinin sonuç olarak ağ üzerinde inşa edilen proje sayısında önemli bir artış beklenilebileceğini belirtti.

Ağustos sonunda başlatılan v22 güncellemesinin stake etme işlemlerini yeniden aktifleştirdiğini ve piyasa değerinde 1 milyar dolarlık bir artışa sebep olduğunu; yakım işlemleri hakkında da güçlü dedikodulara yol açtığını belirtmek gerekiyor.