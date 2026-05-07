Bny digital varlık saklama hizmetini Bae’de başlatıyor

Amerikali finans devi BNY, Abu Dabi merkezli Finstreet ve ADI Foundation ile birlikte dijital varlık saklama hizmeti sunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nde önemli bir ortaklığa imza attı. Yapılan açıklamaya göre BNY, kurumsal müşteriler için geliştirilecek bu hizmetleri ilk etapta Bitcoin ve Ether üzerinde başlatacak; ilerleyen dönemde ise ürün yelpazesinin stablecoin’ler, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmiş versiyonları ve regülasyona tabi diğer dijital enstrümanları da içerecek şekilde büyütülmesi hedefleniyor.

Kurumsal Odak ve Abu Dabi Küresel Pazar

BNY, dünyanın en büyük saklama kuruluşları arasında yer alıyor ve geleneksel finans ile dijital varlık dünyasını bir araya getiren adımlarını hızlandırıyor. Planlanan hizmetlerin başlangıç noktası Finstreet’in mevcut portföyündeki kurumsal müşteriler olacak. İlerleyen zamanlarda ise ADI Foundation’ın geliştirdiği ve çeşitli blok zincir çözümleri sunan altyapının da sisteme dahil edilmesi düşünülüyor.

Dijital varlık saklama operasyonları, Abu Dabi’nin finans merkezi olan Abu Dabi Global Market (ADGM) çatısı altında yürütülecek. Söz konusu girişimin ilerleyebilmesi hem nihai sözleşmelerin tamamlanmasına hem de düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.

BNY Başkan Yardımcısı Hani Kablawi, kurumun geleneksel ve dijital finans ekosistemleri arasında köprü kurma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ayrıca BNY, dijital varlık saklama hizmeti sunan ilk Amerikalı küresel ölçekte önemli banka olduğunu vurguladı.

Finstreet ve ADI Foundation’ın Rolü

Finstreet, Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen yatırım gruplarından IHC’nin sahibi olduğu Sirius International Holding’in bir yan kuruluşu olarak finansal teknoloji alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, yakın zamanda merkez bankasının lisansladığı ve dirheme endeksli DDSC adlı stablecoin projesinde de yer aldı. Bu stablecoin, ADI Foundation tarafından geliştirilen blokzincir tabanlı ADI Chain üzerinde çalışıyor.

Öte yandan, Şeriat uyumu taşıyan ve Suudi Arabistan riyali ile BAE dirhemi rezervleriyle desteklenen PUSD isimli yeni bir stablecoin’in de ADI Chain platformunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ADI Foundation, 2025 yılı itibarıyla BlackRock, Mastercard ve Franklin Templeton gibi önde gelen finans kuruluşlarıyla da tokenlaştırılmış varlıkların takası ve dijital finans altyapısı geliştirilmesine yönelik bir dizi iş birliğine imza attı. Kuruluş, özellikle kurumsal ödeme ve dijital enstrümanlar alanında global inovasyonun merkezinde konumlanmış durumda.

Yasal Zemin ve Yeni Projeler

Birleşik Arap Emirlikleri, son yıllarda dijital varlıklar ve tokenizasyon altyapısı için kapsamlı yasal düzenlemeler geliştirdi. Bu çerçevede Animoca Brands, BitGo, Binance gibi küresel şirketlere de lisans verildi. Ayrıca yeni çıkarılan regülasyonlar, tokenleştirilmiş hisse senetleri, borsa yatırım fonları ve kripto türev ürünlerini kapsıyor.

Aynı dönemde AE Coin ve USD Universal, regüle edilen yeni bir dönüşüm altyapısı duyurdu. Bu sistem, BAE dirhemine sabitlenen AE Coin ile ABD doları destekli USDU stablecoin arasında hızlı ve güvenli dönüşümü hedefliyor. Kurumsal ödemeler ve likidite yönetimi için tasarlanan bu platform, ilk aşamada Al Maryah Community Bank altyapısında, Aquanow ve Changer.ae üzerinden sunulacak. Her iki şirket de regüle dijital varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteriyor.