Ripple’ın halka arzı yasal engellere takılıyor: Çıkış yolu halen belirsiz

Ripple’ın uzun süredir gündemde olan halka arz planları, mevcut yasal düzenlemeler nedeniyle hala hayata geçirilemiyor. Şirketin üst düzey yöneticileri, son açıklamalarında Nasdaq ya da New York Borsası’na açılmak gibi bir yaklaşımı kısa vadede düşünmediklerini belirtti. Bu konuda son olarak Ripple’ın eski baş teknoloji sorumlusu David Schwartz, sorunun temelinin aslında mevcut yasal çerçevenin halka arz için yeterli olmadığına dikkat çekti.

Ripple yöneticilerinden temkinli açıklamalar

Halka arz tartışmaları, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un yaptığı açıklamalar sonrası yeniden gündeme geldi. Garlinghouse, benzer şekilde halka açılan Gemini ve Kraken gibi kripto firmalarının borsadaki performanslarının beklentileri karşılayamamasının kendilerini temkinli davranmaya ittiğini vurguladı. Bu nedenle Ripple yönetimi, geleneksel sermaye piyasalarında bir adım atmadan önce daha sağlam bir zemin oluşmasını bekliyor.

Ripple’ın mevcut hisse yapısının ABD yasalarına göre zaten ‘menkul kıymet’ olarak tanımlandığı, bu nedenle şirket hisselerini token’laştırmanın veya kripto varlık gibi alınıp satılmasının yasal anlamda çok karmaşık olduğu vurgulanıyor.

David Schwartz’ın eklediği bu boyut, Ripple hissesiyle XRP’nin tamamen farklı finansal ürünler olduğunu da gözler önüne seriyor. XRP dijital varlık olarak şirketin ödeme ağında kullanılırken, Ripple hissesi ise şirket sahipliğini temsil ediyor ve farklı bir hukuki rejime tabii tutuluyor. Bu farklılık, piyasadaki kafa karışıklığının başlıca nedenlerinden biri.

Mevcut düzenlemeler izin vermiyor

ABD’de mevcut hukuk, özel şirket hisselerinin halka açık şekilde token’laştırılıp kripto piyasalarında işlem görmesine izin vermiyor. Menkul kıymetler hakkındaki düzenlemeler, yalnızca belirli yatırımcıların – yani akredite olmuş kişilerin – ikincil piyasada Ripple hissesi alıp satabilmesini sağlıyor. Bu işlemler dahi son derece sıkı koşullara bağlı.

David Schwartz, bugün itibarıyla Ripple’ın hisselerini tüm kullanıcılara açan ve serbestçe alım-satımına olanak tanıyan bir yasal altyapının olmadığının altını çizdi. Kısacası, halka arz yolundaki tek engel teknik ya da şirket stratejisine değil, tamamen regülasyonlara dayanıyor.

Ripple’ın 2012’de kurulan ve blockchain temelli ödeme çözümleriyle tanınan bir firma olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Şirket, özellikle bankalar arası uluslararası para transferlerini hızlandıran teknolojilerle biliniyor ve ABD merkezli olmasına rağmen küresel ölçekte faaliyet gösteriyor.

Piyasa ilgisi sürüyor

Ripple’ın doğrudan halka açılması kısa vadede mümkün görünmese de, şirketin değeri ve potansiyel Wall Street çıkışı piyasalarda ilgi çekmeye devam ediyor. Araştırma şirketi CB Insights’ın önceki tahminlerine göre, böyle bir halka arz gerçekleşirse Ripple’ın piyasa değerinin 40 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

“Ripple Başkanı Monica Long, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada şirketin önceliğinin yasal uyumluluk, altyapı yatırımları ve kurumsal ortaklıklar olduğunu; halka açılmanın ise yakın vadeli bir hedef olmadığını söylemişti.”

Ancak şimdilik Ripple yönetimi, halka arz sürecinden çok, SEC ile süregelen hukuki sürecin netleşmesine ve daha sağlam bir regülasyon altyapısına odaklanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yürütülen davaların sonucu, önümüzdeki dönemde şirketin stratejik hamleleri için belirleyici olacak.