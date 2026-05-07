Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Ripple’ın halka arzı yasal engellere takılıyor: Çıkış yolu halen belirsiz

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple’ın halka arzına ABD yasalarındaki engeller damga vurdu.
  • CEO Garlinghouse, mevcut piyasa koşullarında hızlı hareket etmek istemediklerini söyledi.
  • Şirket hisseleriyle $XRP tamamen farklı kurallar altında işlem görüyor.
  • ⚡ Kritik durum: Hukuki belirsizlik çözüme kavuşmadan Ripple’ın borsada listelenmesi zor görünüyor.
COINTURK
COINTURK

Ripple’ın uzun süredir gündemde olan halka arz planları, mevcut yasal düzenlemeler nedeniyle hala hayata geçirilemiyor. Şirketin üst düzey yöneticileri, son açıklamalarında Nasdaq ya da New York Borsası’na açılmak gibi bir yaklaşımı kısa vadede düşünmediklerini belirtti. Bu konuda son olarak Ripple’ın eski baş teknoloji sorumlusu David Schwartz, sorunun temelinin aslında mevcut yasal çerçevenin halka arz için yeterli olmadığına dikkat çekti.

İçindekiler
1 Ripple yöneticilerinden temkinli açıklamalar
2 Mevcut düzenlemeler izin vermiyor
3 Piyasa ilgisi sürüyor

Ripple yöneticilerinden temkinli açıklamalar

Halka arz tartışmaları, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un yaptığı açıklamalar sonrası yeniden gündeme geldi. Garlinghouse, benzer şekilde halka açılan Gemini ve Kraken gibi kripto firmalarının borsadaki performanslarının beklentileri karşılayamamasının kendilerini temkinli davranmaya ittiğini vurguladı. Bu nedenle Ripple yönetimi, geleneksel sermaye piyasalarında bir adım atmadan önce daha sağlam bir zemin oluşmasını bekliyor.

Ripple’ın mevcut hisse yapısının ABD yasalarına göre zaten ‘menkul kıymet’ olarak tanımlandığı, bu nedenle şirket hisselerini token’laştırmanın veya kripto varlık gibi alınıp satılmasının yasal anlamda çok karmaşık olduğu vurgulanıyor.

David Schwartz’ın eklediği bu boyut, Ripple hissesiyle XRP’nin tamamen farklı finansal ürünler olduğunu da gözler önüne seriyor. XRP dijital varlık olarak şirketin ödeme ağında kullanılırken, Ripple hissesi ise şirket sahipliğini temsil ediyor ve farklı bir hukuki rejime tabii tutuluyor. Bu farklılık, piyasadaki kafa karışıklığının başlıca nedenlerinden biri.

Mevcut düzenlemeler izin vermiyor

ABD’de mevcut hukuk, özel şirket hisselerinin halka açık şekilde token’laştırılıp kripto piyasalarında işlem görmesine izin vermiyor. Menkul kıymetler hakkındaki düzenlemeler, yalnızca belirli yatırımcıların – yani akredite olmuş kişilerin – ikincil piyasada Ripple hissesi alıp satabilmesini sağlıyor. Bu işlemler dahi son derece sıkı koşullara bağlı.

David Schwartz, bugün itibarıyla Ripple’ın hisselerini tüm kullanıcılara açan ve serbestçe alım-satımına olanak tanıyan bir yasal altyapının olmadığının altını çizdi. Kısacası, halka arz yolundaki tek engel teknik ya da şirket stratejisine değil, tamamen regülasyonlara dayanıyor.

Ripple’ın 2012’de kurulan ve blockchain temelli ödeme çözümleriyle tanınan bir firma olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Şirket, özellikle bankalar arası uluslararası para transferlerini hızlandıran teknolojilerle biliniyor ve ABD merkezli olmasına rağmen küresel ölçekte faaliyet gösteriyor.

Piyasa ilgisi sürüyor

Ripple’ın doğrudan halka açılması kısa vadede mümkün görünmese de, şirketin değeri ve potansiyel Wall Street çıkışı piyasalarda ilgi çekmeye devam ediyor. Araştırma şirketi CB Insights’ın önceki tahminlerine göre, böyle bir halka arz gerçekleşirse Ripple’ın piyasa değerinin 40 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

“Ripple Başkanı Monica Long, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada şirketin önceliğinin yasal uyumluluk, altyapı yatırımları ve kurumsal ortaklıklar olduğunu; halka açılmanın ise yakın vadeli bir hedef olmadığını söylemişti.”

Ancak şimdilik Ripple yönetimi, halka arz sürecinden çok, SEC ile süregelen hukuki sürecin netleşmesine ve daha sağlam bir regülasyon altyapısına odaklanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yürütülen davaların sonucu, önümüzdeki dönemde şirketin stratejik hamleleri için belirleyici olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP 1,43 doları aştı haftalık %4,8 yükseliş sonrası 1,60 dolar hedefi konuşuluyor

XRP fiyatı 1,43 dolar civarında seyrederken 5 yılın en düşük likiditesi uyarısı geldi

XRP fiyatında hedef $2,64: Teknik analizde önemli kırılım eşiği

Evernorth Nasdaq için 473 milyon XRP’yi kasasına ekledi

Altcoin piyasasında psikolojik 1 trilyon dolar seviyesi aşıldı XRP ZEC ve DOGE öne çıktı

XRP ETF’lerine nisanda 81 milyon dolar girişle kurumsal ilgi artışı kayda geçti

Ripple Treasury 13 trilyon dolarlık işlem hacmiyle kademeli blokzincir geçişinin sinyalini verdi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bny digital varlık saklama hizmetini Bae’de başlatıyor
Bir Sonraki Yazı Kripto Birikim Ürünleri ile Geleneksel Banka Birikim Hesapları Karşılaştırması
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 81.000 doları gördü uzmanlar 88.880 kritik seviyesine işaret ediyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin üst Bollinger Bandı’nı test ederken yükseliş sinyalleri geliyor
BITCOIN (BTC)
Kripto Birikim Ürünleri ile Geleneksel Banka Birikim Hesapları Karşılaştırması
Sponsorlu Makale
Bny digital varlık saklama hizmetini Bae’de başlatıyor
BITCOIN (BTC)
Core Scientific ilk çeyrekte 347,2 milyon dolar zarar açıkladı gelir rekoru kırdı
Ekonomi Madencilik
Lost your password?