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  •   Son Dakika: Geçmişte Bitcoin’de Düşüşe Neden Olan ABD Verileri Açıklandı! FED’in Faiz Kararına Nasıl Bir Etkisi Olacak?

Son Dakika: Geçmişte Bitcoin’de Düşüşe Neden Olan ABD Verileri Açıklandı! FED’in Faiz Kararına Nasıl Bir Etkisi Olacak?

Özet

  • ABD konut piyasasına ilişkin en önemli göstergelerden biri olan İnşaat İzinleri açıklandı.
  • Konut piyasasına ilişkin veriler, beklentilerin üstünde geldi.
  • ABD İnşaat İzinleri, 1,496M olarak
  • açıklandı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
15:01
27 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

FED’in politika faizini sabit tutmasına karşın FED Başkanı Jerome Powell’ın yılın ilerleyen aylarında yeniden faizi artışı yapılabileceğinin sinyallerini vermesiyle beraber piyasalarda gözler ABD’den gelen kritik verilere çevrildi. ABD konut piyasasına ilişkin en önemli göstergelerden biri olan İnşaat İzinleri de az önce açıklandı.

Piyasada Gözler Kritik ABD Verilerinde

FED‘in Haziran ayı toplantısında politika faizi sabit tuması ve BlackRock gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin ardı ardına yağtığı Spot Bitcoin ETF’i başvuruları başta olmak üzere son haftalarda kripto para piyasasının seyrine etki eden birçok gelişme yaşandı ve bu süreçte kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Ancak FED‘in Haziran ayı toplantısında politika faizini sabit bırakmasına karşın ekonomideki gidişat ve enflasyon verilerinin seyrine göre yılın ilerleyen aylarında yeniden faiz artışı yapılabileceğinin sinyallerini veren açıklamalar yapması, kafalarda soru işareti yarattı. Sonuç olarak piyasalarda gözler, başta enflasyon verileri olmak üzere faiz kararına etki eden ekonomik göstergelere çevrildi. ABD konut piyasasına ilişkin en önemli göstergelerden biri olan İnşaat İzinleri de az önce açıklandı.

  • ABD İnşaat İzinleri – Açıklanan: 1,496M (Beklenti: 1,491M & Önceki: 1,417M)
  • ABD İnşaat İzinleri (Aylık) – Açıklanan: 5,6% (Beklenti: 5,2% & Önceki: -1,4%)

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir yükseliş kaydederek 30.500 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre %0,5’lik bir artış ile 1,18 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasındaki yükselişe ve BTC‘deki değer artışlarına karşın gün içerisinde düşük oranlarda değer kayıpları kaydeden Ethereum (ETH) ise 1875 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan kripto para piyasası, haftanın ilk gününe kıyasla güne düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 90 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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