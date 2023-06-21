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Bugün Powell akşamüzeri önemli açıklamalarda bulundu şimdi de Bostic konuşuyor. Açıklamalar gayet güzel. Son birkaç gündür her şey kripto paraların lehine gibi görünüyor. Fed açıklamaları, piyasalar, yeni ETF başvuruları ve diğerleri. Bitcoin bu yüzden 30.000 doların yeniden üstüne çıktı ve burada tutunmaya çalışıyor.

Fed Faiz Artıracak Mı?

Powell tarafından toplantı sonrasında yapılan açıklamalar ve bugünkü ifadesinde söylediği şeyler Temmuz toplantısına kadar gelecek verilere göre faiz kararının şekilleneceği yönünde. Enflasyonda düşüş devam ediyor ancak ekonomi halen canlı. Bu da istihdam tarafında beklenen gerilemenin gelmemesine neden oluyor. Fakat bugün oy hakkı olmayan Fed üyelerinden Bostic’in yaptığı açıklamalar nispeten ılımlıydı. Bostic zaten güvercin açıklamalar yapan üyelerden olduğu için bu açıklamaları sürpriz olmasa da iyimserliğin dozunun artmış olması kripto için pozitif.

Fed üyesi şunları söyledi;

“Faizler yılın geri kalanında olduğu yerde kalmalı. Fed önemli bir ekonomik daralmadan kaçınmak için elinden geleni yapmalı. 2024 yılının büyük bölümünde faiz indirimi görmüyorum. Enflasyon düşerken faizi yukarıda tutmak enflasyonla mücadelemizde bize yardımcı olacak. Bu şekilde beklemenin riski enflasyondaki artıştır ancak ben böyle bir şey beklemiyorum. İşgücü zayıflarsa bu enflasyonla mücadelemizde bize yardımcı olacak. Para politikamızın etkisinin hissedilmesi için yeterince zaman geçmedi beklemek bu yüzden iyi. Şimdi ek faiz artışlarına gitmemiz ekonomideki ivmeyi gereksiz yere azaltabilir. Geniş kredi sıkılaşması finansal istikrarsızlık anlamına gelmez.”

Kripto Paralar, Bitcoin Ne Olur?

Bostic artık tavan ilan edilmesini bekliyor ve açıklamaları bu yönde. Eğer enflasyondaki düşüş devam ederse Fed’in daha fazla sıkılaşmadan önce ne olup bittiğini izlemeye devam etmesi daha kuvvetli ihtimaldir. Powell kararın toplantıdan toplantıya alınacağını söyledi ve artık bu daha önce de söylediğimiz gibi faizde ince ayar zamanın geldiğini gösteriyor.

Tüm bu açıklamalar ışığında Temmuz ayında enflasyon sürpriz biçimde yüksek gelmezse Fed’in piyasanın fiyatladığının aksi şekilde artış yapmama yoluna gitmesi muhtemel. Ancak indirim için yine 2024 ilk çeyreği beklememiz gerekecek. O halde Temmuz ayındaki verilerle Bitcoin, altın gibi varlıkların bir nebze daha yükseldiğini görebiliriz. Dolar da bu süreçte piyasa artık indirimi fiyatlamaya başlayacağı için (2023/4 veya 2024/1) zayıflayabilir.