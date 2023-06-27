Haziran ayının son günlerindeyiz ve sürpriz bir dönem yaşadı. Peki Temmuz nasıl geçecek? Önümüzdeki ay kripto paralar için kritik bir dönemi temsil ediyor. Bu heyecan verici çünkü Bitcoin fiyatı 30.000 doların üstünde aylık kapanış yapmaya hazırlanıyor. Uzun bir aranın ardından Temmuz ayı yatırımcılar için mini boğa heyecanını tekrar getirebilir.
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Temmuz ayında 8 kripto para milyonlarca dolarlık kilit açılışı yapacak. SAND ve AVAX yatırımcılarının artan dolaşım arzı nedeniyle düşüş görmesi muhtemel. Makro cephede 3-6 Temmuz tarihindeki verilerle Fed’in atacağı adımın zayıf sinyallerini göreceğiz. Ancak tarihler 7,12 ve 13 Temmuz’u gösterdiğinde piyasa net biçimde Fed’in kararını ölçebilecek.
Temmuz ayında en iyi ihtimal Fed’in faiz tavanı ilanı ve 2024 ilk çeyrekte indirimler başlayacaksa 6-7 ay önceden bunu duyurmaları gerekiyor. Fakat enflasyon, ücret artışı gibi verilerin beklenti dahilinde gelmesi şart.
Makro cephede, altcoinler özelinde kripto paralar için son derece hareketli bir aya girmeye hazırlanıyoruz. Yatırımcılar bu heyecan verici dönemde yüksek volatilite görebilir. Önemli olaylara şimdiden hazırlanmak yatırımcılara daha fazla kazanç getirebilir. O halde hangi gün ne gibi kritik gelişmeler yaşanacak bunlara göz atalım.
Makro cephedeki gelişmeler önemli ancak kilit açılışları da popüler kripto paraların pozitif/negatif ayrışmasına neden oluyor. Bazı büyük kilit açılışlarında sürpriz yükselişler veya aşırı biriken short pozisyonların getirdiği dipler görmüştük. Temmuz ayı da bu açıdan kritik bir dönem olacak.
SUI: En iyi L1 çözümlerinden biri ve enteresan airdrop yöntemiyle ses getirmişti. 3 Temmuz tarihinde bugünkü değeri 44 milyon dolar olan SUI tokenleri serbest bırakacak.
DYDX: 4 Temmuz tarihinde 13 milyon dolarlık kilit açılışı yapacak. Sığ likidite ortamında 13 milyon dolarlık kilit açılışı fiyatı sallayabilir.
APT Coin: Solana’nın en güçlü rakiplerinden biri olarak görülüyordu. Fiyat son zamanlarda toparlanıyor ancak 12 Temmuz tarihinde 34 milyon dolarlık kilit açılışı yapacak.
IMX: 15 Temmuz tarihinde 13,6 milyon dolarlık kilit açılışı yapacaklar.
ApeCoin: 17 Temmuz tarihinde 36,7 milyon dolarlık kilit açılışı olacak.
SAND: Temmuz ayının en büyük kilit açılışlarından olacak. Tam 142 milyon dolarlık kilit açılacak, SAND fiyatı bu haber nedeniyle önümüzdeki günlerde negatif ayrışabilir.
LDO: 25 Ağustos tarihinde 16 milyon dolarlık kilit açılışı olacak.
AVAX: 26 Ağustos tarihindeki en büyük kilit açılışı 127,5 milyon dolar değerinde. Ayın en büyük kilit açılışlarından olacak. Eğer Fed faiz beklentisi negatif olursa AVAX fiyatı ekstra bu yüzden düşüş yaşayabilir.
8 altcoin için eğer veriler kripto paralar lehine olmazsa zor günler kapıda.
Haziran ayı başlamadan SEC’in kripto borsalarını ve altcoinleri hedef alabileceğinden bahsetmiştik. Görünen köy kılavuz istemez ve Temmuz ayında da bazı sürpriz gelişmeler fiyatı direkt olarak etkileyebilir. Peki bunlar neler?
GBTC tarafında olumlu gelişmeler yaşanıyor. GBTC negatif primi sıfıra yaklaşıyor ve bu DCG’nin elini güçlendiriyor. Piyasaların yükseleceğine dair hissiyat güçlenirse çatı şirket likidite sorunun aşabilir. Bu da 2 Ağustos tarihinden önce Genesis’in iflas planını tamamlaması anlamına gelir. Kripto paralar bu haberle hızla yükselebilir.
Önümüzdeki ay yeni ETF başvuruları muhtemelen gelmeye devam edecek. Grayscale devam eden GBTC davasını geri çekebilir. Bu sayede SEC’in başta BlackRock olmak üzere diğer başvuruları onaylama ihtimali daha da artar. Grayscale ETF onayına muhtaç, hayatta kalabilmek için bunu kazanmak zorunda. Gerekirse davayı geri çekerek gecikmeli onayını alabilir. Dava devam ederken SEC hiçbir başvuruya onay verecek gibi görünmüyor. Davanın önümüzdeki yıl ortasına kadar bitmesi beklenmiyor.
O halde tek yok SEC ile uzlaşı veya davanın geri çekilmesi. Eğer dava geri çekilirse bu de kripto paralarda hızlı yükselişi tetikleyebilir.
SEC’in ardından ABD DOJ devreye girebilir. Bu ihtimal zaman geçtikçe zayıflıyor. SEC’in birçok iddiasını ispat edemiyor oluşu da bu ihtimali düşürdü. Ancak sürpriz bir soruşturma olumsuz havayı besleyecektir.
Her ay olduğu önümüzdeki ay da iki cephede risk yüksek. Tayvan ve Ukrayna cephelerinde gelecek sürpriz haberler piyasaları olumsuz etkileyebilir. Rusya’nın yeni cepheler açma ihtimali (Wagner kaosu bu Belarus’a birlik taşınması için bahane miydi?) tehlikeli, kripto paralar da bundan etkilenebilir.
Son CoinShares raporu geçtiğimiz hafta kripto fonlarına yılın en büyük girişini müjdeledi. Eğer önümüzdeki ay da bu devam ederse risk iştahı artabilir.
Fidelity öncülüğünde trilyon dolarlık devler kurumsallar için kripto platformunu açtı. Temmuz ayında yayınlanacak bir aylık rapor bireysel yatırımcıların ağzını sulandırabilir. Sürpriz hacim, talep ciddi fiyat artışını destekleyebilir.