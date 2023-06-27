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Haziran ayının son günlerindeyiz ve sürpriz bir dönem yaşadı. Peki Temmuz nasıl geçecek? Önümüzdeki ay kripto paralar için kritik bir dönemi temsil ediyor. Bu heyecan verici çünkü Bitcoin fiyatı 30.000 doların üstünde aylık kapanış yapmaya hazırlanıyor. Uzun bir aranın ardından Temmuz ayı yatırımcılar için mini boğa heyecanını tekrar getirebilir.

Temmuz Ayı Özet

Temmuz ayında 8 kripto para milyonlarca dolarlık kilit açılışı yapacak. SAND ve AVAX yatırımcılarının artan dolaşım arzı nedeniyle düşüş görmesi muhtemel. Makro cephede 3-6 Temmuz tarihindeki verilerle Fed’in atacağı adımın zayıf sinyallerini göreceğiz. Ancak tarihler 7,12 ve 13 Temmuz’u gösterdiğinde piyasa net biçimde Fed’in kararını ölçebilecek.

Temmuz ayında en iyi ihtimal Fed’in faiz tavanı ilanı ve 2024 ilk çeyrekte indirimler başlayacaksa 6-7 ay önceden bunu duyurmaları gerekiyor. Fakat enflasyon, ücret artışı gibi verilerin beklenti dahilinde gelmesi şart.

Temmuz Ayı Kritik Tarihler

Makro cephede, altcoinler özelinde kripto paralar için son derece hareketli bir aya girmeye hazırlanıyoruz. Yatırımcılar bu heyecan verici dönemde yüksek volatilite görebilir. Önemli olaylara şimdiden hazırlanmak yatırımcılara daha fazla kazanç getirebilir. O halde hangi gün ne gibi kritik gelişmeler yaşanacak bunlara göz atalım.

3 Temmuz Pazartesi

ABD piyasaları yarım gün açık olacak. Ertesi gün 4 Temmuz olduğu için ABD piyasaları tatil.

ABD Üretim ve ISM PMI verileri açıklanacak. Bu veriler ekonomideki canlılığın son durumu hakkında yatırımcılara fikir veriyor. Son gelen veriler Fed’in fazla cesur davranmasını gerektirecek cinsten değildi. 3 Temmuz’da gelecek PMI verileri Fed’in elini güçlendirirse kripto paralarda satışlar doğurabilir.

6 Temmuz Perşembe

ABD ADP Tarım Dışı İstihdam: Bu veri TDI için öncü gösterge. İstihdamdaki güçlü duruşun kripto paralara nasıl zarar verdiğini gördük. Önceki 278K’nın altında bir veri gelmesini bekliyor olacağız.

JOLTS: Bu da istihdamla ilgili önemli bir gösterge. ABD’de istihdam yavaşlamazsa Fed’in daha fazla faiz artırması gerekebilir. Bu yüzden 6 Temmuz tarihi istihdamın son durumu için bize asıl gelecek verilerin (İşsizlik oranı, TDI) öncü sinyallerini gönderecek.

7 Temmuz Cuma

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar: Bu veri aylıkta %0,3’ün altında artmalı. Üstündeki veri talep enflasyonunu destekleyeceği için Fed’in daha fazla faiz artırmasını gerektirebilir.

Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı: İşte ayın en kritik verileri. İşsizliğin %3,7’nin üstünde gelmesi şart ve TDI düşmeli. 6 Temmuz tarihinde gelecek verilere göre ertesi günkü asıl veriler fiyatlanmaya başlayacak. 6-7 Temmuz tarihlerinde kripto paralarda yüksek volatilite bekleyebiliriz. Ayın en kritik günlerinden biri 7 Temmuz’dur.

11 Temmuz Salı

ABD Temsilciler Meclisi kripto mevzuatını tartışacak. Temmuz ayında oylama hatta tasarının senatoya gönderilmesi ihtimali var. Tasarı genel olarak olumlu, onay gelmesi halinde piyasa pozitif etkilenebilir.

12 Temmuz Çarşamba

ABD Enflasyon Verileri: Ayın en kritik günlerinden ikincisi enflasyon günüdür. Fed ay sonundaki faiz kararını buradaki veriye göre şekillendirecek. Enflasyonda istikrarlı düşüşün yavaş da olsa devam etmesi bekleniyor. Yıllık TÜFE %4 seviyesindeydi bunun mutlaka altında bir rakam görmeliyiz. Aylık Çekirdek TÜFE 0,4%’ün altında olmalı. Eğer üstünde bir veri gelirse Fed’in daha fazla faiz artışı yapacağı beklentisiyle BTC ve altcoinler ani satışlar yaşayabilir.

13 Temmuz Perşembe

Üretici Enflasyonu: Temmuz ve Ağustos ayı enflasyonları için belirleyici olacak. Tüketici enflasyonunun öncü göstergesi olduğu için ÜFE’nin de düşüşüne devam etmesi gerekiyor. Burada yıllık bazda %2,8’in altında bir rakama bekleyeceğiz.

26 Temmuz Çarşamba

Fed Faiz Kararı: Eğer 6,7,12 ve 13 Temmuz tarihlerinde işler yolunda gittiyse Fed toplantısına kadar piyasalar Fed’in faiz tavanı müjdesine odaklanabilir. Ancak tersi senaryoda faizler açıklanana kadar olası artış fiyatlanacaktır. Bu yüzden yukarıdaki tarihlerde uyanık kalıp Fed’in faiz kararının şekillenmesini an be an takip etmeliyiz. Her şey yolunda giderse Bitcoin fiyatı 33.000 doların üstünde yeni bir yıllık zirve yapabilir.

Altcoin Kilit Açılışları

Makro cephedeki gelişmeler önemli ancak kilit açılışları da popüler kripto paraların pozitif/negatif ayrışmasına neden oluyor. Bazı büyük kilit açılışlarında sürpriz yükselişler veya aşırı biriken short pozisyonların getirdiği dipler görmüştük. Temmuz ayı da bu açıdan kritik bir dönem olacak.

SUI: En iyi L1 çözümlerinden biri ve enteresan airdrop yöntemiyle ses getirmişti. 3 Temmuz tarihinde bugünkü değeri 44 milyon dolar olan SUI tokenleri serbest bırakacak.

DYDX: 4 Temmuz tarihinde 13 milyon dolarlık kilit açılışı yapacak. Sığ likidite ortamında 13 milyon dolarlık kilit açılışı fiyatı sallayabilir.

APT Coin: Solana’nın en güçlü rakiplerinden biri olarak görülüyordu. Fiyat son zamanlarda toparlanıyor ancak 12 Temmuz tarihinde 34 milyon dolarlık kilit açılışı yapacak.

IMX: 15 Temmuz tarihinde 13,6 milyon dolarlık kilit açılışı yapacaklar.

ApeCoin: 17 Temmuz tarihinde 36,7 milyon dolarlık kilit açılışı olacak.

SAND: Temmuz ayının en büyük kilit açılışlarından olacak. Tam 142 milyon dolarlık kilit açılacak, SAND fiyatı bu haber nedeniyle önümüzdeki günlerde negatif ayrışabilir.

LDO: 25 Ağustos tarihinde 16 milyon dolarlık kilit açılışı olacak.

AVAX: 26 Ağustos tarihindeki en büyük kilit açılışı 127,5 milyon dolar değerinde. Ayın en büyük kilit açılışlarından olacak. Eğer Fed faiz beklentisi negatif olursa AVAX fiyatı ekstra bu yüzden düşüş yaşayabilir.

8 altcoin için eğer veriler kripto paralar lehine olmazsa zor günler kapıda.

Sürpriz Gelişmeler

Haziran ayı başlamadan SEC’in kripto borsalarını ve altcoinleri hedef alabileceğinden bahsetmiştik. Görünen köy kılavuz istemez ve Temmuz ayında da bazı sürpriz gelişmeler fiyatı direkt olarak etkileyebilir. Peki bunlar neler?

Genesis

GBTC tarafında olumlu gelişmeler yaşanıyor. GBTC negatif primi sıfıra yaklaşıyor ve bu DCG’nin elini güçlendiriyor. Piyasaların yükseleceğine dair hissiyat güçlenirse çatı şirket likidite sorunun aşabilir. Bu da 2 Ağustos tarihinden önce Genesis’in iflas planını tamamlaması anlamına gelir. Kripto paralar bu haberle hızla yükselebilir.

Bitcoin ETF Başvuruları

Önümüzdeki ay yeni ETF başvuruları muhtemelen gelmeye devam edecek. Grayscale devam eden GBTC davasını geri çekebilir. Bu sayede SEC’in başta BlackRock olmak üzere diğer başvuruları onaylama ihtimali daha da artar. Grayscale ETF onayına muhtaç, hayatta kalabilmek için bunu kazanmak zorunda. Gerekirse davayı geri çekerek gecikmeli onayını alabilir. Dava devam ederken SEC hiçbir başvuruya onay verecek gibi görünmüyor. Davanın önümüzdeki yıl ortasına kadar bitmesi beklenmiyor.

O halde tek yok SEC ile uzlaşı veya davanın geri çekilmesi. Eğer dava geri çekilirse bu de kripto paralarda hızlı yükselişi tetikleyebilir.

ABD Adalet Bakanlığı

SEC’in ardından ABD DOJ devreye girebilir. Bu ihtimal zaman geçtikçe zayıflıyor. SEC’in birçok iddiasını ispat edemiyor oluşu da bu ihtimali düşürdü. Ancak sürpriz bir soruşturma olumsuz havayı besleyecektir.

Savaş Riski

Her ay olduğu önümüzdeki ay da iki cephede risk yüksek. Tayvan ve Ukrayna cephelerinde gelecek sürpriz haberler piyasaları olumsuz etkileyebilir. Rusya’nın yeni cepheler açma ihtimali (Wagner kaosu bu Belarus’a birlik taşınması için bahane miydi?) tehlikeli, kripto paralar da bundan etkilenebilir.

Kurumsal Talep

Son CoinShares raporu geçtiğimiz hafta kripto fonlarına yılın en büyük girişini müjdeledi. Eğer önümüzdeki ay da bu devam ederse risk iştahı artabilir.

EDX Markets

Fidelity öncülüğünde trilyon dolarlık devler kurumsallar için kripto platformunu açtı. Temmuz ayında yayınlanacak bir aylık rapor bireysel yatırımcıların ağzını sulandırabilir. Sürpriz hacim, talep ciddi fiyat artışını destekleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.