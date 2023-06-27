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Kripto para yatırımcıları için 1,5 yıldır makro ekonomi en önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına geçen Fed risk piyasalarını yerle bir etti. Ancak her gecenin bir sabahı var ve kripto para yatırımcılar artık tünelin ucundaki ışığı net biçimde görüyor. Temmuz ayı kritik olacak.

ABD Enflasyonu Düşecek Mi?

Son açıklanan veride barın enflasyonu önemli ölçüde TÜFE’yi yukarı çekmişti. TÜFE düşerken barınma enflasyonundaki artış düşüş hızının yavaşlamasına neden oluyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesi bekleniyor. Ancak para kazanmak isteyen yatırımcılar detaylara odaklanıyor. Onlardan biri de biraz önce açıklanan ABD Konut Fiyat endeksi verisiydi.

Mayıs ayı enflasyon verisinde barınma endeksi, tüm kalemler için endeksteki aylık artışta en büyük etken oldu. Gıda ve enerji hariç tüm kalemler için endeks son 12 ayda yüzde 5.3 arttı. Barınma endeksi ise yüzde 8 arttı.

Konut Fiyat Endeksi için beklenen rakam yılık bazda %3,1 artıştı. Önceki veri ise %3,6 seviyesinde gelmişti. Bu rakamın %3,6 altında gelmesi enflasyon için iyi ve %3,1 altında açıklanması çok iyi anlamına geliyor.

Açıklanan veri: %3,1

Yıllık bazda beklenti dahilinde %3,1 gelse de aylık %0,7 artış beklentinin üstündeydi.

Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?

Barınma endeksi önemli bir sorun ve konut fiyat artışı bunu dolaylı yoldan yukarı çekiyor. Yaşadığımız ülkeyle benzer mantıkta düşünebiliriz. Eğer konut fiyatları artıyorsa dolaylı yoldan kiralara da zam yakın demektir. Kiralardaki artış maaşların artmasını mecburi hale getirir ve bu döngü enflasyonu yukarı çeker. Aylık bazda 0,7% artış devasa olmasa da enflasyon için barınma tarafının baskısını sürdürebileceğini gösteriyor. Öte yandan açıklanan veriler Nisan ayına ait, dolayısıyla Mayıs enflasyonunda bunun etkisini zaten gördük.

Bitcoin fiyatı yukarıdaki grafikte de gördüğünüz gibi veriye zayıf da olsa düşüşle cevap verdi. İlerleyen saatlerde toparlanması muhtemel. Ancak Temmuz ayında TÜFE, ÜFE, Ücret Artışı gibi kritik verilerin gelişiyle Fed’in faiz kararı şekillenirken biraz önce açıklanan rakam da Powell ve ekibinin dikkate alacağı bir şey olacak.