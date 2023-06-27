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Otomatik piyasa yapıcılar (AMM’ler), merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki ilk büyük atılımlardan biriydi ve kullanıcıların bir aracıya ihtiyaç duymadan on-chain’de (zincir üzerinde) alım satım yapmasını sağladı. Bancor, 2017 yılında ilk AMM’yi sunan şirket olurken onun bu hamlesini Curve Finance gibi diğer baskın DeFi protokolleri AMM’ler sunsalar da yaygınlaşmasını Uniswap sağladı. Binance Launchpad’deki 34’ncü proje olan Maverick Protocol projesi de AMM konusuna odaklı bir DeFi protokolü olarak öne çıkmaktadır.

MAV Coin Nedir?

Günümüzde AMM’ler, sağlıklı bir DeFi ekosisteminin önemli bir altyapı parçası ve can damarıdır. AMM’ler için ileriye doğru atılan en büyük adım yoğunlaştırılmış likiditedir. Uniswap V3 ile tanıtılan yoğunlaştırılmış likidite, likidite sağlayıcılarına yatırdıkları varlıklar üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak likiditelerinin kullanılacağı fiyat aralıklarını belirlemelerine imkan tanıdı. Bu, Uniswap V3’ün sermaye verimliliğini önemli ölçüde artırdı ve protokoldeki kilitli toplam değeri (TVL) artırmak zorunda kalmadan kullanıcılarına derin likidite sağladı.

8 Mart 2023’te duyurulan Maverick Protocol, yoğunlaştırılmış likidite stratejilerini bir adım öteye taşıyarak, özel havuz aralıkları ve önceden belirlenmiş parametreler dahilinde likidite sağlamanın otomasyonu yoluyla kullanıcıların likidite pozisyonları üzerinde daha da fazla kontrol sağlamayı amaçlamaktadır.

Maverick Protocol, Dinamik Dağıtım AMM olarak bilinen benzersiz bir AMM tasarımı aracılığıyla tüm kullanıcılar için en likit ticaret platformunu sağlamayı amaçlayan Ethereum ve zkSync Era üzerinde konuşlandırılmış yeni bir DeFi protokolüdür. Dinamik Dağıtım AMM modeli, Maverick Protocol’ün mevcut yoğunlaştırılmış likidite çözümlerinde tespit ettiği üç ana sorunu çözmeyi hedeflemektedir.

Maverick Protocol’ün çözmeye odaklandığı ilk sorun, çoğu yoğunlaştırılmış likidite çözümünün yüksek derecede aktif yönetim gerektirmesidir. Kullanıcılar, fiyat arz ettikleri aralıkta işlem gördüğünde daha fazla ücret geliri elde ederken, fiyat arz ettikleri aralığın üstüne veya altına düştüğünde hiçbir şey kazanamamaktadırlar.

İlk soruna benzer şekilde, çözmek üzere odaklanılan ikinci sorun ise yoğunlaştırılmış likidite temininde yatay piyasalara yönelik örtülü önyargıdır. Likidite sağlayıcıları, fiyat tam olarak kendi aralıklarında işlem gördüğünde en fazla karı elde ederler ki bu aralığa bağlı bir piyasanın karakteristik özelliğidir. Trend olan bir piyasada, kullanıcıların kazançlarını optimize etmek için pozisyonlarını sürekli olarak değiştirmeleri gerekmektedir.

Maverick Protocol’ün çözmeye odaklandığı üçüncü sorun ise, çoğu yoğunlaştırılmış likidite çözümünün sağlanan likiditeyi seçilen aralığa eşit olarak yaymasıdır. Bu durum kullanıcıların varlıklarını nasıl kullanacaklarını belirleme esnekliğini sınırlamaktadır.

MAV Coin Nereden Alınır?

MAV coin, ürettiği işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinde güvenle alınıp satılmaktadır. MAV coin, bu yazının hazırlandığı sırada MAV/BTC, MAV/USDT ve MAV/TUSD paritelerinde işlem görmektedir.

MAV coin alabilmek için (yoksa) öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Binance’deki hesap cüzdanına kripto para veya fiat para transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıdaki üç paritende de MAV coin satın alınabilir.

MAV/USDT paritesinden satın alım yapmak için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. Parite arayüzündeki limit sekmesinden belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın girilmesinin ardından MAV Al emri ile satın alma işlemi tamamlanmış olur.