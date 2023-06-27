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Kripto para yatırımcıları Bitcoin’in yeniden 30.500 doları geri almasıyla heyecanlı bir arife günü yaşıyor. Önümüzdeki günlerde eğer BTC güçlü duruşunu sürdürebilirse altcoinler rahat nefes alabilir. Kritik 30.000 dolar seviyesinin üstünde kapanışlar yapmayı başaran BTC son rallinin geçici olmayacağı hissiyatını güçlendiriyor.

Altcoinler Artar Mı?

Bitcoin (BTC) fiyatı yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığından beri geri çekilirken, kripto paraların kümülatif değeri önemli bir direnç alanında işlem görüyor. FTX‘in çöküşüne ilişkin yeni bir rapor, FTX liderliğinin borsanın çöküşünden aylar önce kayıp müşteri fonlarını ve büyük kayıplarını bildiğini gösteriyor. Diğer taraftan Temmuz ayında Fed’in faiz tavanı ilan etme ihtimali de yatırımcıların sıcak gündemlerinden biri.

Kriptoda kümülatif değer 980 milyar dolar seviyesine sıçradığından beri önemli ölçüde arttı. Artış, beş gün sonra azalan paralel kanaldan bir kopuşa neden oldu ve 23 Haziran’da 1,17 dolarlık yüksek bir seviyeye yol açtı. Bu da fiyatı 1,15 trilyon dolarlık direnç alanına taşıdı.

Eğer yukarı kırılım gelirse ki mevcut görünüm bunu destekliyor. Kümülatif değer 1,3 trilyon dolar zirvesini görebilir. Bu da altcoinlerin çift haneli kazançlar yaşamasını sağlayacak.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Bitcoin fiyatı 23 Haziran’da 31.431 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bunu, bir önceki yılın en yüksek seviyesinden bu yana yerinde olan azalan bir direnç çizgisinden çıktıktan sonra yaptı. Bu, önceki düzeltmenin sona erdiğinin bir işaretidir. BTC fiyatı yüksek seviyeden bu yana hafifçe düşmüş olsa da düşüş büyük bir kayıp dönemine işaret etmiyor.

Eğer BTC cephesindeki olumlu hissiyat devam ederse fiyatın 34.780 dolar bölgesine ulaştığını görebiliriz. Bu da artık ayı sezonunun yavaş yavaş boğa girişine döndüğünü net biçimde gösterecek.

BCH Coin bugünlerde yakından takip ediliyor. Orada da 155 dolar seviyesinin altında kapanışlar görmezsek daha yüksek zirveler hedeflenebilir. İlk destek 175 dolarda ve olası aşırı satışlar fiyatın 110 ve 90 dolara gerilemesine neden olabilir.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 30.709 dolardan alıcı buluyor. Kripto paraların bir kısmı BTC karşısında kazanımlarını artırmaya başladı. Bu dönemlerde %30’u aşan sürpriz altcoin yükselişlerine alışığız.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.