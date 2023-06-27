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Geçen haftadan bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşük oranlı bir değer artışı ile başladı ve 30.500 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Ancak BTC‘deki yükselişe karşın çoğu altcoin’in güne düşüş ile başlamasıyla beraber kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap (CMC) verilerine göre %0,15’lik düşüş ile 1,17 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

Güne düşük oranlarda değer artışları ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.500 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaşsa da piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kaybetti. Ethereum (ETH), %0,8’lik bir düşüş ile 1877 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,17 trilyon dolara geriledi.

Kripto para piyasası, güne düşük bir volatilite ile başlarken kripto analiz platformu Santiment, sosyal metrikleri paylaştı ve yatırımcı tarafındaki beklentiye dikkat çekti. Santiment, Bitcoin’in geçen haftaki yükselişlerinin ardından yatırımcılar tarafındaki düşüş beklentisinin arttığını ve BTC‘nin 27.000 dolar ile 29.000 dolar fiyat seviyeleri arasında gerileyeceğine yönelik bir beklenti oluştuğunu belirtti. Ancak kripto analiz platformu Santiment’e göre yatırımcılar tarafındaki düşüş beklentisinin piyasadaki yükseliş olasılığını arttırıyor olabilir.

Analist, Bitcoin’de Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile lider kripto para birimi Bitcoin’deki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Hafta başında paylaştığı bir analizinde BTC‘nin yükselişlere devam etmeden önce 28.500 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyebileceğini öne süren analist, gün içerisinde yaptığı paylaşımda da yakın vadede geri çekilmelerin gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Analist Michaël van de Poppe, yakın vadede BTC’nin 28.500 dolar fiyat seviyelerine geri çekilebileceğini öne sürse de yükselişlerin devam etmesi durumuna da değindi ve olası senaryolara dikkat çekti. Analiste göre Bitcoin‘in yakın vadede düzeltme hareketi gerçekleştirmemesi durumunda ise yükselişlerin hız kazanabilmesi adına BTC’nin 30.500 dolar fiyat seviyelerini aşması gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.