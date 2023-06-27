Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC) Yükselişlere Devam Edebilecek mi?

Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC) Yükselişlere Devam Edebilecek mi?

Özet

  • Kripto para piyasası, güne düşük bir volatilite ile başladı.
  • Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleriyle birlikte 30.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise 1,17 trilyon dolara geriledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
11:45
27 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçen haftadan bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşük oranlı bir değer artışı ile başladı ve 30.500 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Ancak BTC‘deki yükselişe karşın çoğu altcoin’in güne düşüş ile başlamasıyla beraber kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap (CMC) verilerine göre %0,15’lik düşüş ile 1,17 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

Güne düşük oranlarda değer artışları ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.500 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaşsa da piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kaybetti. Ethereum (ETH), %0,8’lik bir düşüş ile 1877 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,17 trilyon dolara geriledi.

Kripto para piyasası, güne düşük bir volatilite ile başlarken kripto analiz platformu Santiment, sosyal metrikleri paylaştı ve yatırımcı tarafındaki beklentiye dikkat çekti. Santiment, Bitcoin’in geçen haftaki yükselişlerinin ardından yatırımcılar tarafındaki düşüş beklentisinin arttığını ve BTC‘nin 27.000 dolar ile 29.000 dolar fiyat seviyeleri arasında gerileyeceğine yönelik bir beklenti oluştuğunu belirtti. Ancak kripto analiz platformu Santiment’e göre yatırımcılar tarafındaki düşüş beklentisinin piyasadaki yükseliş olasılığını arttırıyor olabilir.

Analist, Bitcoin’de Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile lider kripto para birimi Bitcoin’deki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Hafta başında paylaştığı bir analizinde BTC‘nin yükselişlere devam etmeden önce 28.500 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyebileceğini öne süren analist, gün içerisinde yaptığı paylaşımda da yakın vadede geri çekilmelerin gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Analist Michaël van de Poppe, yakın vadede BTC’nin 28.500 dolar fiyat seviyelerine geri çekilebileceğini öne sürse de yükselişlerin devam etmesi durumuna da değindi ve olası senaryolara dikkat çekti. Analiste göre Bitcoin‘in yakın vadede düzeltme hareketi gerçekleştirmemesi durumunda ise yükselişlerin hız kazanabilmesi adına BTC’nin 30.500 dolar fiyat seviyelerini aşması gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
1 Dolar Hedefli Altcoin’de Büyük Dönüm Noktası! Merakla Beklenen Teklif Neden Reddedildi?
1 Dolar Hedefli Altcoin’de Büyük Dönüm Noktası! Merakla Beklenen Teklif Neden Reddedildi?
BlackRock, Fidelity Derken 310.000 Dolarlık Çılgın Bitcoin Tahmini Geldi! Ünlü Analist Neden Bunu Söyledi?
BlackRock, Fidelity Derken 310.000 Dolarlık Çılgın Bitcoin Tahmini Geldi! Ünlü Analist Neden Bunu Söyledi?
Kıdemli Bloomberg Analistinin Spot Bitcoin ETF Yorumu! Tam 27,3 Trilyon Dolar!
Kıdemli Bloomberg Analistinin Spot Bitcoin ETF Yorumu! Tam 27,3 Trilyon Dolar!
1 Milyar Dolarlık Hazırlık! Kripto İçin Saatler Kalmış Olabilir!
1 Milyar Dolarlık Hazırlık! Kripto İçin Saatler Kalmış Olabilir!
Son Dakika: 347 Milyon Dolarlık Alım Müjdesi! Kripto Paralara İlgi Devam Ediyor!
Son Dakika: 347 Milyon Dolarlık Alım Müjdesi! Kripto Paralara İlgi Devam Ediyor!
Justin Bennett: Dikkate Almayabilirsiniz Ancak Kripto Paralarda Olacak Şey Bu!
Justin Bennett: Dikkate Almayabilirsiniz Ancak Kripto Paralarda Olacak Şey Bu!
Eğer Bu Gerçekse Fiyatı Çakılabilir! En Büyük Solana (SOL) Rakiplerinden Birini İlgilendiriyor!
Eğer Bu Gerçekse Fiyatı Çakılabilir! En Büyük Solana (SOL) Rakiplerinden Birini İlgilendiriyor!
Altcoinler Artmaya Devam Edecek Mi? 28 Haziran Güncel Kripto Para Piyasası Grafikli Yorumu!
Altcoinler Artmaya Devam Edecek Mi? 28 Haziran Güncel Kripto Para Piyasası Grafikli Yorumu!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023