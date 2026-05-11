Ethereum haftalık kapanışta 2.327 doların üzerine çıkarak toparlanma sinyali verdi

Ethereum, haftayı belirleyici bir ortalama değerin üzerine çıkartarak tamamladı. Bu gelişme, Ekim 2025’ten bu yana ilk kez haftalık kapanışta bu seviye geçildiği için piyasa katılımcılarının dikkatini yeniden Ethereum’un toparlanma potansiyeline çevirdi. Platform birçok akıllı sözleşmeye altyapı sunan, piyasa değeri açısından lider ikinci kripto para konumunda bulunuyor.

Haftalık kapanış ve direnç bölgeleri öne çıktı

Ethereum’un haftalık kapanışı 2.327 dolar seviyesinde gerçekleşti. Coinbase borsasına ait grafikteki mavi ortalama da yukarı yönlü aşılmış oldu. Analist Sky, bu hamlenin Ekim 2025’ten beri bir ilk olduğunu özellikle vurguladı. Bu ortalamalar genellikle piyasa eğiliminin değiştiğine işaret etmesiyle biliniyor.

Sky, önceki benzer kırılmanın yaşandığı Ekim 2025’ten sonra Ethereum’un yaklaşık 2.400 dolardan 5.000 dolara yükseldiğine dikkat çekti.

Grafiklerde Ethereum’un şubat ve mart aylarında 1.750 ve 1.950 dolar aralığından toparlandığı, ardından fiyatın 2.300 dolar seviyelerine geri döndüğü görülüyor. Mevcut direnç noktası ise halen daha yüksek bir bölgede, 3.154 dolardaki kırmızı hareketli ortalamada bulunuyor. Buradan güçlü bir çıkış olmadığı sürece uzun vadeli trendin tamamen değiştiği yorumu yapılmıyor.

Kısa vadede 2.300 ila 2.350 dolar aralığı önemli destek olarak öne çıkıyor. Ethereum’un bu bandın üzerinde tutunması halinde gündemdeki en yakın hedefler 2.550 ve 2.850 dolar olarak sıralanıyor. Ancak fiyatın yeniden ortalamanın altına gerilemesi halinde rotanın 2.150 dolar seviyesine dönme ihtimali de var.

Uzun vadeli yükselen kanal korunuyor

Ethereum’un Bitstamp borsasındaki aylık grafiğinde fiyat 2.332 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyat, 2016 yılından beri izlenen ve 2031’e kadar uzandığı öngörülen geniş bir yükselen kanal içinde yatay hareketini sürdürüyor.

Grafiği paylaşan The Great Mattsby, uzun vadeli yapıyı “yukarı ve sağa giden” bir trend olarak tanımladı. Alt trend çizgisi bugüne kadar ana destek görevi gördü; üst trend çizgisi ise kanalın sınırlarını oluşturuyor. Ethereum, uzun yıllar 1.500 ile 4.800 dolar arasında yatay hareket ederek kanalın alt yarısında kalmaya devam etti.

Bu seviye altındaki bir harekette, yükseliş senaryosu zayıflayabilir. Ancak trend çizgisinin üzerinde kalındığı sürece projeksiyonlar, fiyatın önümüzdeki birkaç yıl içinde yukarı hareketi sürdürebileceğini gösteriyor. Grafikteki yeşil ok 2026 ve sonrası için yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor; fakat bunun kesin bir fiyat hareketi içerdiği anlamına gelmediği not ediliyor.

Grafik analizi, Ethereum’un kanal alt çizgisi üzerinde kaldığı müddetçe teknik olarak olumlu görünümünü koruduğunu ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, yatırımcılar için kritik takip noktası kanalın alt sınırındaki trend çizgisi olacak. Bu çizgi altında bir kapanış, daha geniş yükseliş senaryosunu riske atabilecek temel bir gösterge olarak öne çıkıyor.