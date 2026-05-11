Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum’da tokenizasyon ve yapay zeka odaklı ödemelerde hareketlilik sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Tokenizasyonun 2024’te yapay zeka ile buluşması Ether talebini artırıyor.
  • Yapay zeka ajanları, banka hesabına gerek duymadan dijital varlıklarla online işlemleri tercih ediyor.
  • Son bir ayda otonom ödeme hacmi 24 milyon doları aştı, Ethereum tokenizasyon pazarında yüzde 60 paya sahip.
  • 🔥 Kritik durum: Şeffaflık ve likidite, $ETH gibi varlıklarda yeni çözümler ve fırsatların kapısını aralıyor.
COINTURK
COINTURK

Eski hedge fon yöneticisi ve 22V Research’te makro yapay zeka başkanı olarak görev yapan Jordi Visser, yakın zamanda Ethereum’un yerel kripto parası Ether aldı. Visser, 2024 yılıyla beraber “tokenizasyon gerçekliğinin” hız kazandığını ve bunun yapay zeka destekli dijital ödemeleri dönüştürdüğünü belirtti.

İçindekiler
1 Tokenizasyon ve Yapay Zeka Etkileşimi
2 Blockchain Ağlarında Yeni Hamleler
3 Likidite ve Fiyat Keşfi Sorunu

Tokenizasyon ve Yapay Zeka Etkileşimi

Jordi Visser, bir podcast yayınında tokenizasyonun henüz yeterince tartışılmadığını ve özellikle yapay zeka ile derinden bağlantılı olacağını dile getirdi. Tokenizasyon, bir varlığın blokzincir üzerinde dijital temsiline dönüştürülmesini ifade ediyor. Visser’e göre, yapay zekanın ticaret alanında yaygınlaşması için, banka hesaplarına veya geleneksel finansal aracıların onayına gereksinim duymadan, Ether ve stabilcoin gibi dijital varlıklar kullanılacak.

Yapay zeka ajanları artık hayatımızda. Onların ihtiyacı olan şey ise fiziksel gıda değil, token’lar dedi. Bir süredir bu alanda arz eksikliği yaşanıyor ve bu durumun ileride önemli bir arz-talep problemine yol açabileceğini ifade etti.

Yapay zeka tabanlı ödemelerdeki artışa da dikkat çekildi. Sadece son bir ayda, Coinbase’in x402 standardı üzerinden yapılan özerk ödemelerin toplam tutarı 24 milyon doları geçti. Bu gelişme, dijital varlıklara olan talebin arttığını gösteriyor.

Blockchain Ağlarında Yeni Hamleler

Kripto para protokolleri, yapay zekanın özerk ödeme kabiliyetlerini blokzincirlerine entegre etme konusunda hızla adım atıyor. Öne çıkanlardan biri olan Algorand Foundation, Google ile iş birliği yaparak AP2 Agentic Payments Protocol desteğini başlattı.

Ethereum, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunda dikkati çekiyor. RWA.xyz platformu verilerine göre Ethereum, hem ana ağı hem de 2. katman çözümleriyle birlikte yüzde 60’ın üzerinde pazar payına sahip. Bu da Ethereum’un tokenleştirilen varlıklar arasında baskın konumunu sürdüğünü ortaya koyuyor.

Likidite ve Fiyat Keşfi Sorunu

Visser, tokenizasyonun sadece kripto dünyasıyla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Ona göre, özel kredi, özel sermaye ve risk sermayesi gibi az likiditeli alanlarda, fiyat keşfinin sağlanması için tokenizasyon giderek vazgeçilmez bir çözüm haline geliyor. Bu yaklaşım, atıl durumda bulunan ve hareket etmeyen sermayenin ekonomiye kazandırılmasını mümkün kılabilir.

Piyasalarda artık şeffaflık ve likidite giderek daha kritik unsurlar haline geliyor. Çünkü yüklü miktarlarda sermaye halen bu durağan varlıklarda kilitli durumda.

Jordi Visser, enflasyonist baskılara karşı portföyünü korumak amacıyla altın ve gümüşe yatırım yaptığını, ayrıca Bitcoin satın aldığını da dile getirdi. Bitcoin’in, portföy çeşitlendirmesi ve potansiyel dalgalanmalara karşı bir önlem olarak öne çıktığını savunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum haftalık kapanışta 2.327 doların üzerine çıkarak toparlanma sinyali verdi

BitForex’in eski CEO’suna ait cüzdandan Binance’e 577 bin ETH transferi gündeme oturdu

Ethereum Bitcoin karşısında son bir yılda yüzde 35 düşerken, uzmanlar yüzde 40’lık ek bir değer kaybı riski uyarısı yapıyor

XRP, SOL Coin ve ETH Mayıs ortası fiyat tahminleri, hedefler

BlackRock iki yeni tokenizasyon fonu için başvuru yaptı toplam büyüklük 10 milyar doları aştı

Ethereum 2.400 dolar altında sıkıştı 4.900 dolarlık hedef tekrar gündemde

ABD mahkemesi, Arbitrum’daki 71 milyon dolarlık dondurulmuş ETH’nin Aave’ye aktarılmasına onay verdi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı SUI haftalık bazda %40’ın üzerinde yükseldi gözler yeniden Layer-1’e çevrildi
Bir Sonraki Yazı Ethereum haftalık kapanışta 2.327 doların üzerine çıkarak toparlanma sinyali verdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum haftalık kapanışta 2.327 doların üzerine çıkarak toparlanma sinyali verdi
Ethereum (ETH)
SUI haftalık bazda %40’ın üzerinde yükseldi gözler yeniden Layer-1’e çevrildi
SUI
Bitcoin madenciliğinde 7 büyük havuz Stratum V2’ye geçiş için el sıkıştı
Kripto Para
BTC spot ETF’lerinde 6 haftada 3,4 milyar dolar giriş kaydedildi
BITCOIN (BTC)
Morgan Stanley Bitcoin ETF ilk ayında çıkışsız ilerledi, 193 milyon dolar topladı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?