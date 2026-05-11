Ethereum’da tokenizasyon ve yapay zeka odaklı ödemelerde hareketlilik sürüyor

Eski hedge fon yöneticisi ve 22V Research’te makro yapay zeka başkanı olarak görev yapan Jordi Visser, yakın zamanda Ethereum’un yerel kripto parası Ether aldı. Visser, 2024 yılıyla beraber “tokenizasyon gerçekliğinin” hız kazandığını ve bunun yapay zeka destekli dijital ödemeleri dönüştürdüğünü belirtti.

Tokenizasyon ve Yapay Zeka Etkileşimi

Jordi Visser, bir podcast yayınında tokenizasyonun henüz yeterince tartışılmadığını ve özellikle yapay zeka ile derinden bağlantılı olacağını dile getirdi. Tokenizasyon, bir varlığın blokzincir üzerinde dijital temsiline dönüştürülmesini ifade ediyor. Visser’e göre, yapay zekanın ticaret alanında yaygınlaşması için, banka hesaplarına veya geleneksel finansal aracıların onayına gereksinim duymadan, Ether ve stabilcoin gibi dijital varlıklar kullanılacak.

Yapay zeka ajanları artık hayatımızda. Onların ihtiyacı olan şey ise fiziksel gıda değil, token’lar dedi. Bir süredir bu alanda arz eksikliği yaşanıyor ve bu durumun ileride önemli bir arz-talep problemine yol açabileceğini ifade etti.

Yapay zeka tabanlı ödemelerdeki artışa da dikkat çekildi. Sadece son bir ayda, Coinbase’in x402 standardı üzerinden yapılan özerk ödemelerin toplam tutarı 24 milyon doları geçti. Bu gelişme, dijital varlıklara olan talebin arttığını gösteriyor.

Blockchain Ağlarında Yeni Hamleler

Kripto para protokolleri, yapay zekanın özerk ödeme kabiliyetlerini blokzincirlerine entegre etme konusunda hızla adım atıyor. Öne çıkanlardan biri olan Algorand Foundation, Google ile iş birliği yaparak AP2 Agentic Payments Protocol desteğini başlattı.

Ethereum, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunda dikkati çekiyor. RWA.xyz platformu verilerine göre Ethereum, hem ana ağı hem de 2. katman çözümleriyle birlikte yüzde 60’ın üzerinde pazar payına sahip. Bu da Ethereum’un tokenleştirilen varlıklar arasında baskın konumunu sürdüğünü ortaya koyuyor.

Likidite ve Fiyat Keşfi Sorunu

Visser, tokenizasyonun sadece kripto dünyasıyla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Ona göre, özel kredi, özel sermaye ve risk sermayesi gibi az likiditeli alanlarda, fiyat keşfinin sağlanması için tokenizasyon giderek vazgeçilmez bir çözüm haline geliyor. Bu yaklaşım, atıl durumda bulunan ve hareket etmeyen sermayenin ekonomiye kazandırılmasını mümkün kılabilir.

Piyasalarda artık şeffaflık ve likidite giderek daha kritik unsurlar haline geliyor. Çünkü yüklü miktarlarda sermaye halen bu durağan varlıklarda kilitli durumda.

Jordi Visser, enflasyonist baskılara karşı portföyünü korumak amacıyla altın ve gümüşe yatırım yaptığını, ayrıca Bitcoin satın aldığını da dile getirdi. Bitcoin’in, portföy çeşitlendirmesi ve potansiyel dalgalanmalara karşı bir önlem olarak öne çıktığını savunuyor.