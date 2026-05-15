Dogecoin vadeli işlemler açık pozisyonu bir haftada neredeyse üçe katlandı

Dogecoin piyasasında geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. 14 Mayıs’ta Dogecoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar yüzde 5,09 artarak 1,79 milyar dolara yükseldi. Aynı gün işlem hacmi ise yüzde 81,62’lik artışla 3,99 milyar dolara çıktı. Bu veriler, kripto türev piyasasında Dogecoin’e olan ilginin kısa sürede katlanarak arttığını gösteriyor.

Dogecoin’in piyasadaki konumu güçleniyor

Bir önceki hafta Dogecoin’in türev piyasasındaki açık pozisyon tutarı 629 milyon dolar seviyesindeydi. Şu anda bu miktar neredeyse üç katına ulaşmış durumda. Özellikle son dönemde Bitcoin, Ethereum, Solana ve XRP gibi büyük kripto paralardan farklı olarak Dogecoin kendi yolunda ilerliyor. Aynı gün Bitcoin’in açık pozisyon miktarı yüzde 0,36 gerilerken, Ethereum hafif artış gösterdi. Solana ve XRP ise önemli düşüşler yaşadı. Buna karşılık Dogecoin yüzde 1’e yakın primle 0,1157 dolar civarında işlem gördü.

Dogecoin, 2013 yılında “şaka coini” olarak hayata geçirilmişti. Ancak yıllar içinde güçlü topluluk desteğiyle birlikte hem spot piyasada hem türev işlemlerde önemli bir paya ulaştı. Dalgalı fiyat hareketleri ve sosyal medya etkisiyle kısa sürede yatırımcı ilgisi çekmeyi başaran Dogecoin, kripto piyasasının mizahi ama etkili oyuncularından biri haline geldi.

Sermaye kripto içinde el değiştiriyor

Kripto piyasasının toplam değeri 14 Mayıs günü 2,8 trilyon dolar civarında seyretti. Piyasalara yönelik sermaye çıkışı yaşanmadı; bunun yerine yatırımcıların ilgisi yüksek oynaklığa sahip Dogecoin benzeri varlıklara kaydı. Son yıllarda volatilitenin arttığı dönemlerde, spot piyasa durağanlaşınca türev ürünlerde ve özellikle “meme coin”lerde marj işlemleri hızla artıyor. Bu tür dönemlerin ardından Dogecoin gibi varlıklarda vadeli işlem pozisyonlarının bir anda çözülmesiyle hızlı fiyat hareketleri görülebiliyor.

CryptoAppsy verilerine göre Dogecoin, 0,1157 dolar seviyelerinde tutundu ve yaklaşık 1,67 milyar dolarlık açık pozisyon tutarına ulaştı. Analistler ise 0,11 dolar seviyesini önemli bir destek noktası olarak öne çıkarıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde, kredili pozisyonların topluca tasfiye edilmesi riski gündeme gelebilir.

Analistlere göre, 0,11 dolar seviyesi Dogecoin yatırımcıları için kritik bir eşik. Bu desteğin altına düşülürse kaldıraçlı işlemlerde zincirleme likidasyonlar yaşanabilir.

Kaldıraçlı işlemlerde risk artıyor

Dogecoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı 1,71 milyar dolara çıktı. Teknik analizler, kısa vadede 0,12 dolar direncinin test edilebileceğine işaret ediyor. 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar ise kısa vadeli bir toparlanma ihtimalini destekliyor.

Ancak, kripto piyasasında yaşanan kaldıraçlı pozisyon artışı iki ucu keskin bıçak gibi işlev görebiliyor. Eğer piyasalarda algı tersine dönerse, hızlı kâr realizasyonlarıyla birlikte sert fiyat hareketleri yaşanabiliyor. Son dönemde görülen “meme coin” coşkularında da spot talebe göre vadeli işlemlerdeki hareketlilik öne çıkıyor; pozisyonlar çözülmeye başladığında ise düşüşler hız kazanabiliyor.

Dogecoin’deki mevcut ilgi ve sermaye akışının kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde spot piyasalara yansıyacak taleple netleşecek.