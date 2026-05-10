BITCOIN (BTC)

10 Mayıs kripto para piyasaları son durum

Bilmeniz Gerekenler

  • Rubio ve Witkoff, Cumartesi günü Miami'de Katar Başbakanı ile bir araya geldi (İran'daki savaşı sona erdirme çabalarının parçası) - Axios
  • Putin: İran'daki çatışmanın bir an önce sona ermesini umuyorum
  • Trump: İran'dan kısa süre içinde bir yanıt bekliyoruz
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin 80 bin dolar üzerinde kapanışlara devam ediyor. İran cephesinde büyük bir hareketlilik yok ve bu durum kripto paraların bir nebze rahat nefes almasını sağladı. Hafta sonu klasiği olarak hacimler oldukça gerilemiş durumda. Peki piyasa genelinde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

İçindekiler
1 İran son durum
2 Bitcoin ve kripto paralar

İran son durum

Kripto paralar için aylardır birinci gündem İran ve bu konudaki haber akışı fiyat grafiklerini direkt olarak etkiliyor. Cuma günü işgücü piyasasındaki güçlenme BTC fiyatını zayıflattı ve ABD İran’a sınırlı saldırı gerçekleştirdi. Hafta sonu bunun devamı gelmediğinden BTC 80 bin doları koruyabiliyor.

ABD ve İran’ın çatışmayı sona erdirmek için müzakere çerçevesi üzerinde çalıştığına dair haberler halen güncel. ABD son teklife yanıt beklerken Hazine Bakanlığı Cumartesi yeni bir duyuru paylaştı;

“İran’ın askeri sanayi kuruluşlarına karşı ekonomik önlemler almaya hazırız. İran’a yardım eden yabancı bankalara, Çin bağlantılı bağımsız petrol rafinerileri de dahil olmak üzere, ikincil yaptırımlar uygulayabiliriz.”

Trump dün “İran’dan kısa süre içinde yanıt bekliyoruz” derken Putin de aynı saatlerde “İran’daki çatışmanın biran evvel bitmesini umuyorum” dedi. Peki müzakereler? Henüz görüşmelerin ikinci oturumu başlamasa da aracılar sayesinde iletişim sürekli aktif. Ayrıca Rubio ve Witkoff, Cumartesi günü Miami’de Katar Başbakanı ile bir araya geldi. Bunun İran’daki savaşı sona erdirme çabalarının parçası olduğu düşünülüyor.

Bitcoin ve kripto paralar

Trump bir süredir İran’a karşı daha sakin ve bu da artık anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu ima ediyor. BTC dirence dönüşmeden önemli destek seviyesini 80.400 dolarda geri kazandı. ETH 2.300 dolar üzerinde kalsa da henüz yukarı yönlü bir hamle göremedik. Bin dolarlık aralıkta sıkışan BTC önümüzdeki saatlerde gelecek haber akışına bağlı olarak dalgalanabilir.

81.261 ve 83.540 dolar seviyeleri olası BTC dönüşünde izlenecek ivmelenme alanları olacak. Ardından fiyat 88-96 bin dolar aralığına kadar hareket edebilir. Önemli olan BTC’nin Ocak ayında kırdığı kanalı geri alması, nasıl ki kademeli olarak düşüş yaşayıp dip yaptı şimdi aynı senaryoda geri dönmesi mümkün.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
