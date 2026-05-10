10 Mayıs kripto para piyasaları son durum

Bitcoin 80 bin dolar üzerinde kapanışlara devam ediyor. İran cephesinde büyük bir hareketlilik yok ve bu durum kripto paraların bir nebze rahat nefes almasını sağladı. Hafta sonu klasiği olarak hacimler oldukça gerilemiş durumda. Peki piyasa genelinde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

İran son durum

Kripto paralar için aylardır birinci gündem İran ve bu konudaki haber akışı fiyat grafiklerini direkt olarak etkiliyor. Cuma günü işgücü piyasasındaki güçlenme BTC fiyatını zayıflattı ve ABD İran’a sınırlı saldırı gerçekleştirdi. Hafta sonu bunun devamı gelmediğinden BTC 80 bin doları koruyabiliyor.

ABD ve İran’ın çatışmayı sona erdirmek için müzakere çerçevesi üzerinde çalıştığına dair haberler halen güncel. ABD son teklife yanıt beklerken Hazine Bakanlığı Cumartesi yeni bir duyuru paylaştı;

“İran’ın askeri sanayi kuruluşlarına karşı ekonomik önlemler almaya hazırız. İran’a yardım eden yabancı bankalara, Çin bağlantılı bağımsız petrol rafinerileri de dahil olmak üzere, ikincil yaptırımlar uygulayabiliriz.”

Trump dün “İran’dan kısa süre içinde yanıt bekliyoruz” derken Putin de aynı saatlerde “İran’daki çatışmanın biran evvel bitmesini umuyorum” dedi. Peki müzakereler? Henüz görüşmelerin ikinci oturumu başlamasa da aracılar sayesinde iletişim sürekli aktif. Ayrıca Rubio ve Witkoff, Cumartesi günü Miami’de Katar Başbakanı ile bir araya geldi. Bunun İran’daki savaşı sona erdirme çabalarının parçası olduğu düşünülüyor.

Bitcoin ve kripto paralar

Trump bir süredir İran’a karşı daha sakin ve bu da artık anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu ima ediyor. BTC dirence dönüşmeden önemli destek seviyesini 80.400 dolarda geri kazandı. ETH 2.300 dolar üzerinde kalsa da henüz yukarı yönlü bir hamle göremedik. Bin dolarlık aralıkta sıkışan BTC önümüzdeki saatlerde gelecek haber akışına bağlı olarak dalgalanabilir.

81.261 ve 83.540 dolar seviyeleri olası BTC dönüşünde izlenecek ivmelenme alanları olacak. Ardından fiyat 88-96 bin dolar aralığına kadar hareket edebilir. Önemli olan BTC’nin Ocak ayında kırdığı kanalı geri alması, nasıl ki kademeli olarak düşüş yaşayıp dip yaptı şimdi aynı senaryoda geri dönmesi mümkün.