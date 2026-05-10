Revolut uygulamasında Bitcoin 0.02 dolar gösterdi kısa süreli fiyat hatası yatırımcıları şaşırttı

Cuma günü, finansal teknoloji şirketi Revolut’un kripto para alım-satım uygulamasında beklenmedik bir yazılım sorunu yaşandı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Revolut, üçüncü parti bir veri sağlayıcıdaki sorun nedeniyle başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto paranın fiyatını yanlış gösterdi. Kullanıcıların sosyal medyada paylaştığı ekran görüntülerinde Bitcoin’in fiyatı yalnızca 0,02 dolar olarak göründü.

Olayın nedeni ve şirketin ilk açıklamaları

Kısa süren bu durum, Bitcoin ile birlikte XRP, Solana ve USDC ile USDT gibi stabilcoinlerde de ciddi fiyat sapmalarına yol açtı. Normalde 1 dolara sabit kalan stabilcoinlerin dahi değeri birkaç sent seviyesine indi. Sorunun tespit edilmesinin ardından Revolut mühendisleri hızla müdahale etti ve fiyatlar birkaç dakika içerisinde normal seviyelerine döndü.

Konu hakkında şirket adına yapılan açıklamada, hatanın üçüncü parti bir fiyat sağlayıcıdan kaynaklandığı ancak detaylı incelemenin sürdüğü belirtildi. Revolut’un sözcüsü, sistemin düzeltilmesinin ardından tüm işlevlerin normale döndüğünü aktardı.

Yaşanan sorunun kaynağının tespit edildiğini, şirketin teknik ekibinin hatayı hızlıca gidererek kullanıcıların gerçek piyasa verilerine erişmesini sağladığını belirtti.

Kripto para sektöründe özellikle yazılım hatalarını ve piyasa dalgalanmalarını takip eden Dave Flowman, yaşanan olayın bir satış dalgası olmadığını vurguladı. Flowman, uygulamadaki grafiklerin yüzde 50’lik bir düşüş göstermesine rağmen bunun yalnızca görüntüleme hatası olduğunu, gerçek piyasa fiyatlarının etkilenmediğini ifade etti.

Yaşanan fiyat hatasının etkileri

Revolut uygulamasında hatanın yaşandığı anda Bitcoin 0,02 dolar gibi inanılması güç bir seviyede görünürken, diğer borsalarda fiyat 79.000 dolar civarındaydı. Ethereum 2.200 dolar seviyesinin altında listelenmiş, Solana ise yaklaşık 85 dolar, XRP ise 1,25 dolar civarında gösterildi. Tüm bu fiyatlar piyasa ortalamasından oldukça düşüktü ve yalnızca Revolut platformunda görüldü.

Bazı kullanıcılar Bitcoin’in 52 haftanın en düşük seviyesine gerilediğine dair hatalı bildirimler aldı. Ünlü kripto yatırımcısı Jordan Kerridge ise bu tür fiyat sapmalarının alım fırsatı yaratabileceğini belirtti. Ancak yapılan resmi açıklamada, yanlış fiyatlardan herhangi bir alış veya satış işleminin gerçekleşmediği güvence altına alındı.

Revolut’un kendi yazılımsal güvenlik mekanizmalarının hatalı fiyatlarda emirlerin işlemesini engellediği anlaşıldı. Analizlere göre, böylece potansiyel olarak büyük bir finansal mağduriyetin de önüne geçilmiş oldu.

Piyasa ve kullanıcı tepkileri

Olay Avrupa’da pek çok kullanıcıyı endişelendirdi; bir anda portföylerinin eridiğini gören yatırımcılar, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Diğer yandan, temelinde veri sağlayıcıdan gelen bilgi akışındaki hata, doğrudan piyasa hareketlerinden bağımsız olarak gelişti.

Yaşanan teknik arıza sonrası Bitcoin fiyatı ve diğer kripto paralar Revolut’ta yeniden güncellenerek gerçek piyasa seviyelerine döndü. Kısa süreli fiyat şokunun ardından platformdaki yatırımcıların varlıkları doğru şekilde görüntülenmeye başladı.

Şirketin teknik ekibi, bu tür yazılım hatalarının ciddi finansal zararlara yol açmasını engellemek amacıyla sistemlerini belirgin biçimde koruma altına aldıklarını ifade etti.

Genel olarak, platformda herhangi bir gerçek alım-satım işlemi yanlış fiyatlarla kapatılmadı. Analistler, algoritmik olarak yanlış oranlarda işlem yapılmamasını kritik bir önlem olarak değerlendirdi.

Bu olayın ardından kimi uzmanlar, merkezi uygulamalarda veri sağlayıcılarına aşırı bağlılığın, kullanıcılar için beklenmedik riskler oluşturabileceğini dile getirdi.

Son dönemde Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar da yatırımcıların hassasiyetini artırmış durumda. ABD’deki gelişmeler, Bitcoin politikasının değişebileceğine yönelik beklentiler ve kurumsal yatırımcı ilgisindeki artış, piyasanın yakından takip ettiği riskler arasında bulunuyor.