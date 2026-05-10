Bitcoin 82 bin dolar direncinde zorlandı toncoin yukarı fırladı XRP ve Ethereum baskı altında

  • 🚨 Bitcoin 200-günlük ortalama olan 82 bin dolarda dirençle karşılaştı, toncoin hızlı yükseldi.
  • 😮 $TON kısa sürede 50, 100 ve 200-günlük ortalamaların üstüne çıkarak hacimli bir ralliyle ayrıştı.
  • 😬 XRP ve Ethereum ise zayıf hacim ve momentum nedeniyle önemli desteklerde tutunmakta zorlanıyor.
  • ⚡ Kritik seviye, ana hareketli ortalamalarda yaşanacak kalıcı kırılmalar olarak öne çıkıyor.
Son dönemde kripto para piyasasında büyük hacimli coinlere yönelik belirsizlik ve baskı dikkat çekiyor. Bitcoin, Ethereum, XRP ve Shiba Inu gibi önde gelen varlıklar düşüş eğilimli yapılarını korurken, Toncoin bu genelin dışında güçlü bir ivmeyle öne çıkıyor.

Bitcoin’de 200-günlük ortalamaya takılma

Mart düşüğünden toparlanan Bitcoin, kısa sürede 50 ve 100-günlük ortalamaların üzerine yükselse de, 200-günlük ortalamanın geçtiği 82 bin dolar seviyesinin altında kaldı. Bu ortalama genellikle uzun vadeli piyasa yönünün belirleyicisi olarak kabul edilirken, burada yaşanan reddedilme piyasadaki zayıflamanın işareti oldu.

Artan fiyat hareketine rağmen hacmin düşük kalması ve grafikte yükselen takoz formasyonunun görülmesi, yükselişin sürdürülebilirliğine gölge düşürüyor. RSI göstergesinin halen yüksek olmasına rağmen güçlü bir boğa hareketine işaret edecek düzeyde olmaması, piyasada güç kaybını ortaya koyuyor.

Bitcoin’in 50-günlük ortalamanın üzerinde tutunmak için verdiği çaba sürüyor. Ancak yükselen trend çizgisi kırılırsa, 100-günlük ortalama hızla hedef haline gelebilir ve bu, altcoin piyasasını da aşağı çekebilir. Yükselişin devamı için fiyatın 200-günlük ortalamanın üzerine kalıcı şekilde çıkması ve hacmin artması öne çıkıyor.

Toncoin’de sert yükseliş, XRP ve ETH’de baskı

Büyük hacimli coinler arasında olumlu ayrışan Toncoin, önemli hacim artışı ve dikey bir çıkışla birlikte 50, 100 ve 200-günlük ortalamaları hızla kararlı biçimde geride bıraktı. Bu harekette bireysel alım talebinden çok, güçlü kurum veya büyük yatırımcı etkisi öne çıktı.

Bu ani çıkış, geçmişteki konsolidasyon aralığını önemsiz hale getirdi. RSI göstergesinin 80’in epey üzerine tırmanması ise kısa vadede kar realizasyonları veya yatay seyre yol açabilecek bir aşırı alım durumu sundu. Artık ana mesele, fiyatın bu yeni destek seviyelerini koruyup koruyamayacağı; eğer bu bölge aşağı kırılırsa yükselişin ‘ani şişme’ ile sonlanabileceği ifade ediliyor.

Tersine, XRP ve Ethereum eski destek noktalarında tutunmakta zorlanıyor. XRP, son dönemdeki yükselme çabalarında 1,38 dolar yatay destek bölgesini tekrar tekrar test etti ve her seferinde ciddi bir satışla karşılaştı. Uzun süredir 50, 100 ve 200-günlük ortalamaların altında kalan XRP, yıl boyunca kısa vadeli ortalamaları kalıcı olarak geri kazanmayı başaramadı.

Yatırımcıların hacme dayalı net bir toparlanma gözetmeden, XRP’da yaşanan yukarı yönlü hareketlerin genellikle dağılıma, yani satış baskısına dönüştüğü yorumlanıyor.

Momentumdaki zayıflık ve hacmin yetersizliği nedeniyle, güçlü bir toparlanma umudu giderek azalıyor. Özellikle RSI’nın nötr seviyede kalması, hem alıcıların hem satıcıların isteksiz olduğunu gösteriyor. Ana destek bölgesi aşağı kırılırsa satış baskısının yeniden artabileceği vurgulanıyor.

Ethereum tarafından da benzer bir tablo dikkat çekiyor. Son yükseliş denemesi, 100 ve 200-günlük ortalamalar arasındaki üst dirençte hızla reddedildi. Fiyat, geçtiğimiz ay kısa süreliğine boğa ivmesi yakalasa da, üst aralıktaki direnç geçilemeyince satışlar hızlandı ve yeniden zayıf seyre dönüldü.

ETH, son düşüşle birlikte 50-günlük ortalamaya geri çekildi. Eğer bu seviye altına net şekilde inilirse martta görülen diplerin tekrar test edilmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla Ethereum’un yeniden yapısal anlamda kuvvetlenmesi için azalan trend çizgisinin kırılması ve 100-günlük ortalamanın desteğe dönüştürülmesi gerekiyor. Hazırda böyle bir net işaret henüz oluşmuş değil.

SHIB’de toparlanma işaretleri zayıf

Shiba Inu son günlerde mart ayı dip seviyeleri üzerinde dengelenmiş olsa da, fiyat hala düşüş trendinde görünüyor. 200-günlük hareketli ortalamanın net biçimde aşağıya eğimli gitmesi, kısa süreli konsolidasyonlara rağmen genel eğilimin zayıf kaldığını gösteriyor.

50-günlük ortalama test edildikten sonra yaşanan kırılma ve hacimsiz hareketler, yükseliş denemelerine güvensizlik getirdi. Piyasanın, yukarı yönlü kalıcı bir tepki için 50 ve 100-günlük ortalamalar üzerinde günlük kapanışlara ihtiyacı olduğu ifade ediliyor. Şu an için alıcıların kontrolü ele aldığını gösterecek net bir sinyal bulunmuyor.

Pozitif olarak, eğer SHIB 0,00000640-0,00000660 dolar aralığını geri alabilirse alıcılar için ilk güçlü işaret ortaya çıkabilir. Fakat mevcut tablo, kısa vadede kalıcı bir toparlanmadan çok, devam eden bir düşüş trendine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
