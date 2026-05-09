BITCOIN (BTC)

Strategy 818.334 BTC ile temettü ödemesi için satış planını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Strategy 818.334 Bitcoin ile dev temettü planını açıkladı.
  • 💰 Şirketin temettü ödemelerini karşılamak için BTC satışı gündeme geldi.
  • 🔥 Yöneticiler, satışların $BTC fiyatı üzerinde önemli bir baskı oluşturmayacağını belirtti.
  • 📊 Ama asıl dikkat çeken nokta, firmanın hissedar çıkarını koruyacak ve hisse başına Bitcoin değerini artıracak satış stratejisi izlemesi.
Bitcoin rezervleriyle tanınan ABD merkezli Strategy, portföyündeki varlıkların bir kısmını satabileceği yönündeki açıklamalarla gündeme geldi. Şirketin CEO’su Phong Le, CNBC ile gerçekleştirdiği röportajda, temettü ödemeleri ve vergi yükümlülüklerini karşılamak amacıyla belirli şartlarda Bitcoin satışı yapılabileceğini aktardı. Le, bu satışların, yalnızca hissedarlar açısından şirketin hisse başına Bitcoin oranını artırıyorsa gerçekleşebileceğini belirtti.

İçindekiler
1 Satış için öne çıkan gerekçeler
2 “Şirketin bilançosu güçlü kalacak” açıklaması
3 Piyasa etkisi ve BTC rezervlerinin büyüklüğü

Satış için öne çıkan gerekçeler

Phong Le, şirketin Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) adı verilen ve yıllık yüzde 11,5 temettü getirisi sağlayan kurumsal kredi enstrümanına yönelik ödemeler yapmak üzere Bitcoin satabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, gelirin bir kısmının da vergi yükümlülüklerini ertelemek ya da dengelemek için kullanılabileceğini söyledi. Ancak burada önemli olan kriterin, satışların şirketin finansal yapısına olumlu katkı sunması olduğu vurgulandı.

Strategy’nin bu plana ilişkin değerlendirmesi, kısa süre önce şirketin kurucu ortağı Michael Saylor’ın Bitcoin satışının periyodik şekilde yapılabileceğine dair ifadeleri sonrası gündeme geldi. Saylor’ın açıklamaları, Bitcoin yatırımcıları arasında şirketin satışlarının piyasa fiyatına olası etkileri konusunda kaygılara yol açtı.

“Şirketin bilançosu güçlü kalacak” açıklaması

Michael Saylor, bu hafta gerçekleştirilen bilanço toplantısında, “Piyasayı hazırlamak ve sürecin şeffaf olduğuna dair mesaj vermek için temettü ödemesini karşılayacak miktarda Bitcoin satışı yapabiliriz” ifadelerini kullandı. Saylor ayrıca, Bitcoin yıllık bazda yüzde 2,3 oranından fazla değer kazanırsa, şirketin temettü ödemelerini stratejik olarak yalnızca Bitcoin satarak uzun vadede sürdürebileceğini öne sürdü.

“Şu anda MSTR hissesi satmayı bırakabiliriz, temettüleri Bitcoin satışları ile karşılayabiliriz.”

Şirketin ana hedefinin, hisse başına düşen Bitcoin miktarını azaltmadan temettü ödemesi olduğu belirtildi. Satışların, yalnızca hissedarların uzun vadeli çıkarına olacak şekilde yani hisse başına BTC oranında artış yaratması halinde yapılacağı kaydedildi.

Piyasa etkisi ve BTC rezervlerinin büyüklüğü

Strategy, güncel verilere göre 818.334 adet Bitcoin tutarak halka açık en büyük Bitcoin rezervine sahip şirket konumunda bulunuyor. Bu varlıkların toplam değeri açıklamanın yapıldığı gün itibarıyla 66 milyar doları aşmış durumda. BitcoinTreasuries sitesinin verileri şirketin bu konudaki öncülüğünü doğruluyor.

Şirketin yöneticileri, yüksek meblağlı yıllık temettü ödemelerinin Bitcoin fiyatı üzerinde ciddi bir baskı yaratmayacağını savunuyor. Phong Le, Bitcoin’in günlük yaklaşık 60 milyar dolar ticaret hacmine sahip olduğunu, bu hacmin de yıllık 1 milyar doların üzerindeki temettü ödemelerini karşılamak için yeterli olacağını belirtti.

Phong Le, “Günlük işlem hacmi düşünüldüğünde, BTC satışlarımızın piyasa üzerinde ciddi bir etki oluşturması beklenmiyor” değerlendirmesini paylaştı.

Sektör uzmanları ise, büyük şirketlerin portföylerinden Bitcoin satışı yapmasının potansiyel olarak kısa vadeli bir baskı yaratabileceğini, ancak piyasadaki likiditenin bu satışları büyük ölçüde absorbe edebileceğini aktarıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
