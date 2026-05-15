Bitcoin 80 bin doların altına indi Dogecoin yüzde 50 yükseldi Toncoin 2 doları test ediyor

Kripto para piyasasında son günlerde hareketlilik hız kazandı. Bitcoin, kısa bir süreliğine psikolojik 80 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasına rağmen bu seviyede tutunamayıp tekrar geriledi. Son durumda, Bitcoin fiyatı 79.800 dolara kadar indi ve bu düşüş, teknik görünümde kırılganlığın arttığına işaret ediyor. Öte yandan, Dogecoin yaklaşık yüzde 50’lik yükselişiyle dikkat çekerken Toncoin ise 2 dolar seviyesinde önemli bir destek testiyle karşı karşıya.

Bitcoin kritik desteklerde tutunmaya çalışıyor

Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda gösterdiği kontrollü toparlanmanın ardından, 80 bin dolar seviyesinin altında yeniden baskı altında kalmaya başladı. Grafikteki en önemli dirençlerden biri olarak öne çıkan 200 günlük hareketli ortalama yaklaşık 81.900 dolar civarında bulunuyor. Bitcoin bu seviyeyi yukarı yönlü zorlamış olsa da net bir kırılım gelmedi ve satıcıların hala aktif olduğu gözlendi.

Son geri çekilme, fiyatın daha düşük seviyelerde bulunan hareketli ortalamaları tekrar test etmesini gündeme getirdi. Yaklaşık 74.700 ve 76.700 dolar civarında yer alan 50 ve 100 günlük ortalamalar kritik bir destek olarak öne çıkıyor. Bitcoin’in bu bölgelerde tutunması, nisan-mayıs aylarındaki yükseliş sonrasındaki bir soğuma dönemi olarak değerlendirilebilir.

Ancak bu desteklerin kırılması, fiyatın 72.500 ya da 70 bin dolar seviyesine gerileme ihtimalini artırıyor. RSI göstergesi de son yükselişin ardından aşırı alım bölgesinden geri çekilerek yükseliş momentumunun zayıfladığını gösteriyor. Buna rağmen trendin tamamen tersine döndüğüne dair kesin bir işaret bulunmuyor.

Bitcoin’in 80 bin dolar üzerindeki seyrini sürdürememesi, piyasada savunma pozisyonunun öne çıktığını ortaya koyuyor. Satış baskısı devam ederse aşağı yönlü hareketin güçlenebileceği değerlendiriliyor.

Dogecoin’de güçlü toparlanma denemesi

Dogecoin son dönemde büyük altcoinler arasında öne çıktı ve bahar aylarındaki dip seviyesinden yüzde 50’ye yakın değer kazandı. Şu anda 0.115 dolar seviyesinde işlem gören DOGE, kısa ve orta vadeli bazı hareketli ortalamaların üzerine çıkarak orta vadede daha güçlü bir görünüm kazandı. grafiklerde uzun süre 0.09-0.10 dolar aralığında taban oluşturan fiyat, buradan gelen çıkışın satış baskısını azalttığını gösteriyor.

Orta vadede izlenen en önemli direnç noktası ise 200 günlük ortalama olan 0.124 dolar seviyesinde bulunuyor. Son günlerdeki atak, kısa vadeli yapının güçlendiğine işaret etse de uzun vadeli bir trend dönüşümünden söz edilebilmesi için DOGE’un bu direncin üzerine yerleşmesi gerekiyor. Eğer fiyat bu seviyede günlük kapanış görürse, 0.135 ve 0.15 dolar olarak öne çıkan eski direnç bölgeleri tekrar gündeme gelebilir.

RSI göstergesi aşırı alım bölgesine yakın seyretse de, yükseliş henüz aşırıya kaçan bir boyut kazanmış değil. En dikkat çekici olan ise hacimde görece yaşanan toparlanma. Özellikle mart-nisan aylarındaki zayıf yatay seyrin yerini güçlü bir çıkış hareketinin almış olması, mevcut yapının daha inandırıcı olduğuna işaret ediyor. DOGE 0.106-0.100 dolar aralığını koruduğu sürece çıkış hareketi destek bulmaya devam edebilir. Altına inilirse çıkış denemesi başarısız sayılabilir.

Toncoin’de yeniden volatilite yükseldi

Toncoin, mayıs ayı başında hızlı şekilde 2.50 doların üzerine sıçradıktan sonra ivmesini kaybetti ve fiyatı 2.10 dolar civarına geriledi. Bu gelişme, gözlerin kritik 2 dolar desteğine çevrilmesine neden oldu. Hareketin başında yüksek hacimle yükselen TON, devamında ise alıcıların gücünde zayıflama yaşadı. Yine de fiyat ana hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı başarıyor, bu da genel toparlanmanın tamamen sonlanmadığını gösteriyor.

Teknik açıdan, fiyatın son zirveden hızla çekilmesi, yatırımcıların kar realizasyonu eğiliminde olduğunu yansıtıyor. Hem psikolojik hem teknik olarak öne çıkan 2 dolar bölgesinde fiyat tutunursa, 2.30-2.50 dolar bandına yeni bir atak mümkün olabilir. Aksi durumda, 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1.75 dolara düşüş riski sorun oluşturabilir. Ortalamalarda sıradaki destekler ise 1.55-1.60 dolar aralığında konumlanıyor.

Yeni gelen satış dalgasıyla RSI, aşırı alım bölgesinden hızla çıktı. Şu an için TON ana ortalamaların üstünde kalmaya devam ediyor; ancak 2 dolar seviyesi kırılırsa, grafikteki çekilmeli düzeltme havası daha keskin bir düşüş riskine dönüşebilir.

Toncoin’de gözler, 2 dolar desteği üzerinde kalıp kalamayacağına çevrilmiş durumda. Kırılım yaşanması halinde aşağı yönlü hareketin ivme kazanabileceği belirtiliyor.