Dartmouth College, Bitcoin ve Ethereum ETF yatırımlarını 14,5 milyon dolara çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Amerika’da Dartmouth College, kripto ETF’lere toplam 14,5 milyon dolar yatırım yaptı.
  • 🎓 Üniversitenin portföyünde BlackRock, Bitwise ve Grayscale’in Bitcoin, Ethereum ve Solana ETF’leri yer alıyor.
  • 📉 Bitcoin ETF’lerinde günlük 635 milyon dolar ile yılın en büyük çıkışı yaşandı, fiyat 81.237 dolara yükseldi.
  • 🔥 Ama asıl dikkat çeken, $BTC ’de üniversite ve büyük yatırımcı ilgisinin hızlı şekilde artması.
ABD’nin prestijli üniversitelerinden biri olan Dartmouth College, son düzenleyici başvurusunda, son aylarda kripto paralara olan yatırımlarını önemli ölçüde artırdığını açıkladı. Yaklaşık 9 milyar dolarlık vakıf fonunu yöneten Dartmouth, portföyüne kripto varlıkları ekleyen ABD’deki büyük eğitim kurumları arasına katılmış görünüyor. Üniversitenin vakıf fonları ve yatırım stratejileri, kuruma uzun vadeli mali istikrar sağlamayı hedefliyor. Bu adım, diğer bazı üst düzey üniversitelerin de benzer şekilde dijital varlıklara yönelmeye başladıkları bir döneme denk geliyor.

Önemli Kripto ETF Yatırımları

Dartmouth College tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan yeni açıklamaya göre, üniversite vakfı portföyünde yer alan kripto ETF’lerin tutarı 14,5 milyon dolara ulaştı. Detaylara bakıldığında, Dartmouth’un Bitwise Solana Staking ETF’sinde yaklaşık 3,3 milyon dolar, Grayscale Ethereum Staking ETF’sinde yaklaşık 3,5 milyon dolar ve BlackRock’un iShares Bitcoin ETF’sinde 7,7 milyon dolar yatırımı bulunuyor.

Ocak ayında açıklanan verilerle kıyaslandığında, Dartmouth’un BlackRock Bitcoin ETF’ine yatırdığı hisselerin değeri o zaman 10 milyon doların üzerindeydi. Ayrıca, Grayscale Ethereum Mini Trust ETF’sinde de 5 milyon dolar tutarında varlık yer almıştı. Son güncellemeyle birlikte portföydeki bazı dijital varlık türlerinde ve tutarlarında değişiklik olduğu dikkat çekiyor.

ABD Üniversiteleri Kripto Varlıklara Yöneliyor

Dartmouth College’ın, 2025 yılında dijital varlıklara yaptığı ilk yatırımlar, ABD’deki üniversite vakıflarının kripto dünyasına yönelik ilgisinin giderek arttığını gösteriyor. Harvard Üniversitesi’nin de 57 milyar dolarlık vakıf büyüklüğü ile Ocak ayında BlackRock’un Bitcoin Trust ve Ethereum Trust ürünlerinde pozisyon aldığı açıklanmıştı. Üniversiteler, uzun dönemli gelir sağlama ve portföy çeşitlendirme amacıyla kripto varlıklara yönelmeye sıcak bakıyor.

ETF’lerde Büyük Para Çıkışı ve Bitcoin’in Son Durumu

SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine Ocak ayında onay vermesinin ardından, piyasada önemli büyüme yaşandı. Buna rağmen, kısa süre önce Bitcoin’e endeksli ETF’lerden toplam 635,2 milyon dolarlık günlük çıkış yaşanarak, Ocak ayından bu yana en büyük para çıkışı kayda geçti. 29 Ocak’ta ise kayıp daha da yüksekti ve başta BlackRock’un iShares Bitcoin Trust fonunda olmak üzere, 800 milyon doların üzerinde çıkış rapor edildi.

CryptoAppsy verilerine göre, haber yayınlandığı sırada Bitcoin’in fiyatı 81.237 dolar seviyesindeydi. Son 24 saat içinde yaklaşık %2’lik yükselişle 200 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) üzerine hareket etti. Bu seviye, teknik analistler tarafından dinamik bir destek noktası olarak görülüyor. Ancak, fiyat henüz 365 günlük EMA’nın ve 2025 Ekim ayında ulaşılan 126.000 dolarlık rekorun oldukça gerisinde bulunuyor.

Dartmouth College’ın SEC bildirimi, üniversitenin kripto alanında portföyünü yeniden şekillendirdiğine işaret ediyor. Vakıf, son aylardaki dalgalanmalara rağmen Bitcoin, Ethereum ve Solana tabanlı ETF ürünlerine yüksek tutarlarda yatırım yapmış durumda.

Diğer taraftan, SEC’in yıl başından beri Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin ve XRP gibi önde gelen kripto paralar için ETF başvurularına onay verdiği, bazı başvuruların ise hâlâ değerlendirme sürecinde olduğu biliniyor.

ABD’de büyük kurumsal yatırımcılar arasında da, başta JPMorgan olmak üzere, BlackRock’un Bitcoin ETF’lerine ilginin arttığı; finans sektörünün dijital varlıkları portföylerine dahil etmekte tereddüt yaşamadığı gözlemleniyor.

Tüm bu gelişmeler, kurumsal yatırımcıların ve büyük fon yöneticilerinin kripto paralara karşı temkinli fakat artan bir ilgiyle yaklaştığını ortaya koyuyor. Üniversite vakıfları ise, geleneksel portföylerini modern finansal ürünlerle çeşitlendirmek isteyen aktörler arasında yer alıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
