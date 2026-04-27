GüvenlikKripto Para Hukuku

Fransa’da kripto sahiplerine yönelik 12 adam kaçırma vakasında 88 kişiye dava açıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Fransa’da 88 kişi kripto sahiplerine yönelik adam kaçırma ve şantajdan yargılanıyor.
  • Mağdurlara baskı uygulanarak kripto varlıkları zorla transfer ettiriliyor.
  • 2025’te bu tip saldırılarda yüzde 75 artış ve 41 milyon dolar kayıp tespit edildi.
  • ⚠️ En kritik uyarı: Dijital varlık sahipleri sosyal medyada kimliğini ve $BTC gibi varlıklarını açıkça sergilemekten uzak durmalı.
COINTURK
COINTURK

Fransa’da yetkililer, kripto para sahiplerini hedef alan adam kaçırma ve şiddet eylemlerine ilişkin çok sayıda kişinin sorgulandığını açıkladı. Paris Adli Mahkemesi tarafından yürütülen 12 farklı soruşturmada, 10’u reşit olmayan toplam 88 kişiye suçlama yöneltildi. Bu kişiler, organize suç örgütüyle bağlantılı adam kaçırma ve zorla kripto para transferine zorlama suçlarıyla karşı karşıya. 88 kişi arasında 75’i ise halihazırda tutuklu bulunuyor.

1 Organize suç örgütleri kripto sahiplerini hedef alıyor
2 Kripto saldırılarında artış ve dikkati çeken vakalar
3 Savcılıktan uyarı: Dikkatli olun

Organize suç örgütleri kripto sahiplerini hedef alıyor

Ulusal Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı’nın (PNACO) yazılı açıklamasına göre, suç örgütleri kripto sahibi kişileri kaçırıp, farklı derecelerde fiziksel şiddet uygulayarak mağdurları dijital varlıklarını transfer etmeye zorluyor. Açıklamada bu tür suçların hem mağdurlarda bıraktığı hasar hem de kripto paraların zorla transferini içeren yöntemler nedeniyle “özellikle ağır” olduğu vurgulandı.

“Organize çetelerce gerçekleştirilen adam kaçırma, alıkoyma ve tehditle kripto varlık transferi suçlarının hem mağdurlara verdiği zarar, hem de uygulanan yöntemlerin ağırlığı bakımından özel bir önemi bulunuyor.”

Savcılık, özellikle sosyal medyada kripto varlıklar üzerindeki görünürlüğünü fazla artıran bireylerin riskte olduğuna işaret etti. Kamuoyuna yapılan uyarıda, kripto sahiplerinin dijital varlıklarını ifşa edecek paylaşımlardan ve kim olduklarını açıklayacak detaylardan kaçınmaları önerildi.

Kripto saldırılarında artış ve dikkati çeken vakalar

Son yıllarda bu tür saldırıların sayısında kayda değer bir artış yaşanıyor. Blokzincir analiz şirketi CertiK’in verilerine göre, 2025 yılında “kripto anahtar zorla alma saldırıları” yüzde 75 artış gösterdi. Bu olaylarda toplam yaklaşık 41 milyon dolar değerinde kayıp yaşandığı açıklandı.

Kısa süre önce yaşanan bir olayda, kripto donanım cüzdanı üreticisi Ledger’ın kurucularından David Balland ve eşi, Fransa’nın merkezinde bulunan evlerinden Ocak 2025’te kaçırılmıştı. Saldırganlar Balland’ın ailesinden 10 milyon avro fidye talebinde bulundu.

Yetkililer, dijital varlık sahiplerini dolandırıcıların veya sahte yetkililerin fiziksel adres bilgisi istemesine karşı da temkinli olmaya çağırıyor. Kripto paraların merkeziyetsiz yapısı nedeniyle geleneksel finans kuruluşlarına göre daha savunmasız olan kullanıcılar, hedef haline gelebiliyor.

Savcılıktan uyarı: Dikkatli olun

PNACO, kripto sahiplerinin sosyal medyada fazla görünür olmamalarını ve dijital varlıklarının bulunduğu cüzdan adreslerini paylaşmamalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, kimlik veya adres bilgisi isteyen şüpheli kişilere kesinlikle yanıt verilmemesi gerektiği de bildirildi. Yetkililer, mağduriyet yaşanması halinde hızlıca emniyet birimlerine başvurulmasını istedi.

Fransa’daki bu kapsamlı operasyonlar, hem mağdurların güvenliği hem de artan kripto odaklı şiddet olaylarına karşı caydırıcılığı artırmayı amaçlıyor. Açıklandığı kadarıyla, yürütülen soruşturmalar halen devam ediyor ve yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
