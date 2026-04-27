K Bank Ripple iş birliğiyle yurtdışı transferlerinde blockchain testi başlattı

Güney Kore’nin önde gelen internet tabanlı bankalarından K Bank, uluslararası ödeme ve havale süreçlerinde blockchain altyapısının uygulanabilirliğini deneyerek bir iş birliğine imza attı. Banka, bölgesel ve küresel düzeyde faaliyet gösteren Ripple ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Bu iş birliği, özellikle yurtdışı para transferlerinde işlem hızı, maliyet ve şeffaflık gibi temel soruları test etmeyi hedefliyor.

Proje iki aşamalı testlerle ilerliyor

Anlaşmanın imzalandığı törene K Bank Genel Müdürü Choi Woo-hyung ve Ripple Asya-Pasifik Genel Müdürü Fiona Murray’nin yanı sıra her iki kurumdan yöneticiler katıldı. Sürecin şu an için ticari bir ürün geliştirmekten ziyade, blockchain entegre ödeme modelinin pratikte nasıl çalışabileceğine odaklanan bir kanıt aşamasında sürdüğü belirtiliyor.

Projede ilk aşamada, ayrı bir uygulama aracılığıyla yurtdışına transfer denemeleri gerçekleştirildi. İkinci aşamada ise K Bank müşterilerinin hesaplarının bankanın iç sistemleriyle sanal olarak bağlantılandırılması üzerinden işlem istikrarı ölçülüyor. Yeni testlerin, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland’daki kurumlarla zincir üzerindeki (on-chain) transferleri kapsayacağı ifade edildi.

Geniş kapsamlı blockchain ekosistemi araştırması

Ortaklık kapsamında K Bank, Ripple’ın küresel blockchain ödeme altyapısına doğrudan erişim elde ediyor. Banka, mevcut yurtdışı havale modelini iyileştirip iyileştiremeyeceğini anlaşmanın teknik sürecinde gözden geçirmekte. Listede dijital cüzdan testleri, hizmetlerin genişletilmesi ve dijital varlık alanında daha fazla işbirliği planları da yer alıyor.

Ripple, 2012 yılında kurulan ve günümüzde 100’den fazla finans kuruluşu tarafından kullanılan Ripple Payments ağıyla biliniyor. Şirket, blockchain tabanlı ödemeler, dijital varlıklar ve stabil coin altyapısı alanlarında faaliyet gösteriyor. Yıl içinde RLUSD adlı stabil coini piyasaya süren Ripple, ABD’de bir güven kurumu bankası lisansı için de başvuru yaptı; onay süreci halen sürüyor.

K Bank cephesinde ise ilk fazda kurum içi geliştirdikleri dijital cüzdanla yapılan testler, ikinci aşamada Ripple’ın SaaS tabanlı Palisade cüzdanı üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu araç, ödeme süreçlerinin dağıtımı, uyumluluk ve ölçeklenebilirlik gibi kritik başlıklar açısından sınanacak.

Yurtdışı havalelerde blockchain potansiyeli araştırılıyor

K Bank, yurtdışına para gönderme işlemlerinde geleneksel yöntemlerin birçok aracı kuruma ihtiyaç duymasından kaynaklanan karmaşıklığı blockchain temelli çözümlerle azaltmayı hedefliyor. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland’da imzalanan iyi niyet anlaşmaları çerçevesinde, stabil coin tabanlı transferlerin de teknik yeterliliği test ediliyor.

K Bank CEO’su Choi Woo-hyung, bu ortaklık sayesinde bankanın blockchain temelli havale teknolojilerinde rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Ripple Asya-Pasifik Genel Müdürü Fiona Murray de iş birliğini değerlendirirken, dijital bankacılığın standartlarını belirleyen bir kurumla çalışmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Projede şu anda kapsamlı bir ürün lansmanı planlanmıyor. Denemeler, teknik altyapının istikrarı, ödeme akışlarının güvenliği ve regülasyonlara uyum başta olmak üzere çeşitli kriterlerde devam ediyor. Özellikle yurtdışı ödeme ve dijital cüzdan sistemlerinde daha etkili modellerin araştırılması amaçlanıyor.

Tüm bu gelişmeler, Güney Kore’de dijital varlıkların ve stabil coinlerin kullanıldığı ödeme altyapılarıyla ilgili geniş çaplı tartışmaların hız kazanmasına zemin hazırlıyor. K Bank, Ripple iş birliğiyle teknolojik hazırlığını güçlendirmeye odaklanıyor.