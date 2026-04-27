Merkez bankalarının faiz kararları öncesi bitcoin 78 bin doların üzerinde hareketli

Nisan ayı, küresel piyasalarda birçok önemli gelişmenin takip edildiği bir dönem olarak kapanıyor. Özellikle bu hafta dört büyük merkez bankası — Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası — faiz kararlarını peş peşe açıklayacak. Bu gelişmeler, kripto para piyasasında da yakından izleniyor.

Makroekonomik Gündem ve Bitcoin’de Son Durum

Hafta boyunca ABD’den ilk çeyrek büyüme rakamları ve mart ayı enflasyon verileri açıklanacak. Bunun yanında Visa, Mastercard ve Robinhood gibi dev şirketlerin bilançoları, hisse piyasalarındaki yönü etkileyebilecek potansiyele sahip. Markus Levin, blockchain tabanlı konum doğrulama protokolü XYO’nun kurucu ortaklarından biri. Levin, CoinDesk’e yaptığı açıklamada, bitcoin’in 78 bin dolar seviyesinde güçlü bir ivmeyle haftaya başladığını belirtti. ABD Merkez Bankası’ndan politika faizinde bir değişiklik beklenmezken, enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde daha sıkı bir tutumun ön plana çıkabileceğini, bu durumda bitcoin’in kısa vadede yeniden 72 bin – 74 bin dolar aralığına çekilebileceğini aktardı.

Levin, teknoloji devlerinin bilançolarının, hisse piyasaları üzerindeki ciddi etkisi nedeniyle mevcut yönelimleri güçlendirebileceğini ya da zayıflatabileceğini; ayrıca ABD ve İran arasındaki gelişmelerin de petrol ve dolar hareketleri üzerinden piyasa hissiyatını etkileyeceğini vurguladı.

Buna karşılık, piyasalarda temkinli bir hareketlilik sürerken faiz kararlarının yaratacağı dalgalanmanın kripto tarafta da belirleyici olması bekleniyor.

DAO Oylamaları ve Platform Güncellemeleri

Merkeziyetsiz platformlarda bu hafta kritik yönetim oylamaları öne çıkıyor. Frax DAO, stablecoin havuzlarındaki varlık çeşitliliğini artırmak için yeni stratejileri oyluyor. Ether.fi DAO ise daha önce yaşanan KelpDAO köprü saldırısının ardından rezervlerinin güçlendirilmesi için hazineden katkı yapılıp yapılmayacağını üyelerine soruyor.

Compound DAO, Ethereum ağındaki bazı fiyat beslemeleri için güncelleme önerisini değerlendiriyor. Decentraland DAO, 2030’a kadar uzanan stratejik bir yol haritasını belirlemek için oy sürecini sürdürüyor. Nouns DAO ise kar amacı gütmeyen bir yapıya dönüşümün fizibilitesini tartışıyor. Arbitrum DAO da ana hazinesinden 6 bin ETH ve yaklaşık 150 bin dolar değerindeki USDC’yi yönetim portföyüne aktarıp aktarmamayı görüşüyor.

Yeni Lansmanlar, Borsa ve Token Hareketleri

Kripto ekosisteminde ayın son haftası, çeşitli borsa gelişmeleri ve token hareketlerine sahne oluyor. Magic Eden cüzdan hizmetleri tamamen kapatılacak. 27 Nisan’da Chiliz, FanTokens V2.0 güncellemesini başlatacak. 28 Nisan’da Binance, Dego Finance (DEGO) ve DENT token’larını listesinden çıkaracak. Pharos’un ana ağı 28 Nisan’da devreye girerken, MegaETH’nin token üretim etkinliği ise 30 Nisan’da bekleniyor.

Token kilit açılımları tarafında da önemli gelişmeler var. Jupiter, 28 Nisan’da dolaşımdaki arzının yüzde 1,54’ünü, 1 Mayıs’ta ise yüzde 1,08’ini serbest bırakacak. Değer açısından bu kilit açılımları sırasıyla 9,67 milyon dolar ve 40,43 milyon dolar olarak kaydedildi.

Öte yandan, 1 Mayıs itibarıyla Venice, yıllık token arzını 6 milyondan 5 milyona düşürecek. Ayrıca, ABD’de önemli makro ekonomik verilere paralel olarak Visa, Mastercard ve Robinhood gibi şirketlerin yanı sıra Galaxy Digital, Riot Platforms ve WisdomTree’nin finansal sonuçları yakından takip edilecek.

Kripto sektörü açısından önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler; hem makro ekonomik göstergeler hem de sektörel yenilikler açısından yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.