eCash hard fork ile Bitcoin’de Satoshi’ye ait paraların kullanımı gündemde

Bitcoin geliştiricisi Paul Sztorc, 2015’ten bu yana Bitcoin altyapısında köklü yenilikler öneriyor, fakat topluluk bugüne kadar bu önerilere sıcak bakmadı. Şimdi ise Sztorc, “eCash hard fork” adını verdiği yeni bir zincir başlatma planıyla dikkat çekiyor. Sztorc’un yeni önerisi, Bitcoin kodunun kopyalanıp tamamen ayrı bir versiyonunun başlatılmasını ve mevcut Bitcoin sahiplerine bu yeni ağda birebir karşılığı olan eCash tokenlarının ücretsiz verilmesini hedefliyor.

Topluluk Satoshi’nin parası meselesine tepkili

Sztorc’un planında en çok tartışılan nokta, Bitcoin’in gizemli kurucusu Satoshi Nakamoto’ya ait adreslerde duran paraların yeni zincirde kullanılması. Plan, bu varlıkların yatırımcıları teşvik amacıyla dağıtılmasını öngörüyor. Ancak pek çok topluluk üyesi, bu adımın mülkiyete aykırı olduğunu savunuyor.

Sztorc, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sistemin bir kısmının projenin başlangıç aşamasında işbirlikçileri teşvik etmek için gerekli olduğunu savunuyor. Söz konusu varlıkların yaklaşık yarısından fazlasının yatırımcılara şimdiye kadar tahsis edilmediği, kalan kısmının ise ancak zincir ayrıldıktan sonra dağıtılacağı belirtildi. Ancak bu tahsis sürecinin teknik detayları şu anda belirsizliğini koruyor.

“Satoshi’ye ait coinleri almak hem yanlış hem de saygısızlık ve eCash adı hâlihazırda Lightning ödemelerinde kullanılıyor. Bunlar hatalı seçimler,” değerlendirmesiyle Bitcoin savunucusu Peter McCormack da itirazlar arasında yer aldı.

Drivechains: Zincire eklenen yeni ölçeklenebilirlik yapısı

Yeni eCash zinciri, Bitcoin’in mevcut blokzincirinin birebir kopyası olacak; aralarındaki temel fark ise, Sztorc’un 2015’te ilk kez ortaya attığı ve 2017 ile 2019’da resmi tekliflere dönüştürdüğü Drivechains adlı bir özelliğin entegre edilmesi. Drivechains, Bitcoin ağına yan zincirler ekleyerek kullanıcıların ana zincirden ayrılıp, farklı kurallarla yeni işlemler yapmasına imkân tanıyor. Bu çözüm, hem ağın ölçeklenmesini hem de yeni özelliklerin denenmesini sağlayabilir.

Bir başka deyişle, ana zincirde bir değişiklik yapmadan, yan yollar açılmış olacak. Böylelikle hem mevcut düzen korunmuş olacak, hem de geliştiricilere inovasyon alanı sunulacak.

Çatallanma geçmişi ve yaklaşan eCash lansmanı

Kripto para dünyasında zincir ayrılması (hard fork) yeni bir olgu değil. Benzer bir süreç 2017’de blok boyutu tartışmaları sırasında yaşanmış, sonunda Bitcoin Cash ortaya çıkmıştı. O dönemde, Bitcoin’in blok boyutunun 1MB ile sınırlı oluşu ve bu sınırın kaldırılması yönündeki görüş ayrılıkları, mevcut zincirin ikiye ayrılmasına yol açmıştı. Bugün gündeme gelen yeni çatallanmanın ise, eCash adıyla kendi tokenını barındıracak farklı bir zincir oluşturması bekleniyor.

Sztorc’un açıklamasına göre, çatallanma 2026 Ağustos’unda, Bitcoin zincirinin 964.000’inci bloğunda gerçekleşecek. O ana kadar 4,19 BTC tutan bir kullanıcı, aynı miktarda eCash’e de sahip olacak. Kullanıcıların mevcut BTC’leri ile yeni eCash tokenlarını açık şekilde ayırabilmeleri için özel bir araç da sunulacak.

Josh Ellithorpe, “eCash, ileride başkalarının coinlerine el konulmasının yolunu açıyor. Şu an Satoshi’nin ama yarın başkasının olabilir. Ayrıca BCH çatallanmasını yanlış tanıtıyor ve isim hakkıyla ilgili sorunlar var,” diyerek teknik ve etik tartışmalara vurgu yaptı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, topluluk içindeki hava henüz net değil; eleştirel yaklaşımlar ve etik tartışmalar yeni zincirin akıbetini şekillendirecek gibi görünüyor.