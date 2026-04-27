Bored Ape ve Pudgy Penguins NFT fiyatları hızla yükseldi işlem sayısında sert düşüş dikkat çekti

NFT piyasasında son dönemde dikkat çeken bir fiyat yükselişi yaşanıyor. Özellikle Bored Ape Yacht Club ve Pudgy Penguins gibi belirli koleksiyonlar son haftalarda ciddi değer artışı ile öne çıkarken, piyasadaki toplam alıcı sayısında ve genel işlem hacminde göze çarpan bir azalma gözleniyor.

Piyasa hacmi küçülürken fiyatlar hızla artıyor

Bored Ape Yacht Club ve Pudgy Penguins koleksiyonları, taban fiyatlarındaki hızlı yükselişle öne çıktı. Son 30 günde Bored Ape Yacht Club serisinin taban fiyatı yüzde 81 artarken, Pudgy Penguins’in tabanı 5 ETH seviyesini aşarak haftalık bazda yüzde 20 yükseldi. Bu dönemde, Pudgy Penguins’te yedi günlük süreçte yaklaşık 201 satış gerçekleşti ve toplamda neredeyse 1.000 ETH’lik hacim ortaya çıktı.

Fiyatlardaki bu yukarı yönlü hareketler, NFT piyasasının geneline yayılan bir canlanma izlenimi yaratıyor. Ancak, yeni alıcı sayısında ciddi düşüşler yaşanıyor ve piyasa daha çok birkaç büyük koleksiyonda yoğunlaşmış durumda. Uzmanlara göre, taban fiyatların yükselmesi potansiyel yatırımcıların giriş yapmak için daha yüksek bedelleri göze aldığı anlamına gelse de, genel katılım seviyesinin düşmesi dikkat çekiyor.

İşlem hacmi ve aktif kullanıcılar azalıyor

Araştırma şirketi CryptoSlam’in verilerine göre, global NFT satış hacmi şubat ayında 304 milyon dolarken, nisan ayında yaklaşık 175 milyon dolara geriledi. Bununla birlikte, toplam işlem sayısı ve aktif kullanıcı sayısı da yarı yarıya azaldı. Aynı dönemde ortalama satış fiyatında ise ciddi bir artış görüldü; martta 30,60 dolar olan ortalama işlem tutarı nisan ayında 67,38 dolara çıktı.

Ortalama fiyatların yükselmesine rağmen, aktif kullanıcıların ve toplam işlem sayısının neredeyse yarı yarıya düşmesi NFT piyasasında alımların büyük ölçüde sınırlı koleksiyonlara ve yüksek değerdeki işlemlere kaydığını gösteriyor.

Pudgy Penguins örneğinde, hem fiyattaki yükseliş hem de satış adedinin görece yüksek kalması koleksiyona olan ilginin sürdüğüne işaret ediyor. Diğer yandan CryptoPunks gibi bazı koleksiyonlarda ise işlem hacmi yüksek görünse de, bu hacmin az sayıda büyük ölçekli satışlardan geldiği ve piyasa fiyatını belirgin biçimde etkilediği anlaşılıyor.

Piyasada dengesizlik devam ediyor

Genel piyasada hâlâ belirgin bir dengesizlik söz konusu. CryptoSlam’in analizlerine göre, piyasadaki toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 50’si hâlâ wash trading’den geliyor. Ayrıca, son dönemdeki toparlanmaya karşın NFT piyasasında genel kâr-zarar dengesinin negatife işaret ettiği, birçok yatırımcının halen alımlarında zarar ettiği görülüyor.

Kripto ekosisteminin genelinde yaşanan yükselişin de NFT fiyatlarına etkisi olduğu değerlendiriliyor. Son bir ayda ETH yaklaşık yüzde 18, BTC ise benzer oranlarda değer kazandı. Bu artışın, popüler NFT koleksiyonlarının fiyatlarını yukarı taşıyan temel faktörlerden biri olduğuna işaret ediliyor. Yani, belli koleksiyonlarda yaşanan yükselişlerin bir kısmı tüm kripto piyasasında risk iştahının artmasıyla bağlantılı görünüyor.

Sonuç olarak, NFT dünyasında fiyatların hızla arttığı bir dönemden geçilse de, alışların ve katılımcı sayısının azalması, yükselişin sınırlı bir kesime ve büyük değerli işlemlere dayandığını ortaya koyuyor.