Bitcoin 79.399 doları gördü satış baskısıyla geriledi

Bitcoin, haftanın ilk günü Asya piyasalarında kısa süreliğine 79.399 dolara ulaşarak son 12 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Ancak bu seviyenin ardından gelen satışlarla birlikte fiyat geriledi ve sabah saatlerinde 77.705 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte %0,4’lük bir düşüş gerçekleşmiş oldu.

Satış baskısının nedenleri ve teknik tablo

Analist Rachael Lucas, 80.000 dolar seviyesinin son dönemde alım yapan birçok yatırımcı için başabaş noktası olduğuna, bu bölgedeki yoğun satış baskısının teknik olarak mantıklı göründüğüne dikkat çekti. Lucas’a göre, haftalardır zararda bekleyen yatırımcılar fiyat bu seviyeye yaklaştıkça ellerindeki pozisyonları satmayı tercih edebiliyor. Bu eğilim, Bitcoin’in 79.399 dolardan sert şekilde dönmesini tetikledi.

80.000 dolar seviyesinde çok sayıda yatırımcının başabaş noktasına ulaşıyor olması, satışların arka arkaya gelmesine sebep oldu ve fiyatı geri çektiği gözlemleniyor.

Yılın başından bu yana Bitcoin’in fiyatında gözle görülür yükselişler yaşanmıştı. Nisan ayı özelinde ise kripto para %16 primle, Mayıs 2025’ten bu yana ilk defa çift haneli aylık getiri yolunda ilerliyor. Strateji şirketi bu ay 3,9 milyar dolarlık Bitcoin alımıyla son bir yılın en yüksek aylık toplamına ulaştı.

Küresel piyasa dinamikleri ve Bitcoin’in rolü

Asya piyasalarında hareketlilik sadece Bitcoin’e özel değildi. MSCI Asya Pasifik Endeksi %1,7 prim yaparken, gelişmekte olan ülkeler endeksi de rekor tazeledi. Ayrıca, Tayvan Yarı İletken Şirketi hisselerinde %6’lık yükseliş ve Brent tipi petrol varil fiyatında %1’lik artış öne çıktı. İran’ın ABD’ye Hürmüz Boğazı’nı tekrar açmak için sunduğu yeni teklif ve nükleer görüşmelerin askıya alınmasının bu geniş çaplı risk iştahını kuvvetlendirdiği belirtiliyor.

Bitcoin, bu genel risk iştahı dalgasıyla uyumlu şekilde yükseliş denemesi yaptıktan sonra, 79.000 dolar bandında yine dirençle karşılaştı. Son sekiz seansta üçüncü kez bu seviyenin görülüp aşağı dönülmesi, piyasada önemli bir teknik sınırın oluşmaya başladığına işaret ediyor.

Vadeli işlemler ve potansiyel katalizörler

Başlıca kripto para borsalarında süregelen vadeli işlemlerde, 7 günlük ortalamada fonlama oranlarının halen negatif olduğu (-0,13%) belirtiliyor. Bu durum, kısa pozisyon açan trader’ların uzun pozisyonlara ödeme yaptığı ve piyasanın yapısal olarak sıkışma potansiyeli taşıdığına işaret ediyor. Ancak spot fiyat başabaş seviyesinin üzerinde kalmadığı sürece, bu potansiyel hayata geçemeyebilir.

Önümüzdeki günlerde piyasa üzerinde etkili olabilecek iki ana başlık bulunuyor: ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın bu hafta açıklayacakları para politikası kararları ile ABD’nin en büyük teknoloji şirketlerinin beklenen bilanço sonuçları. Özellikle Fed’den gelecek mesajlar ya da dev şirketlerin açıklayacağı güçlü bilançolar, Bitcoin ve genel piyasalarda hareketliliği tetikleyebilir.

Aksi takdirde, 79.000 dolar bandında tekrar yaşanan geri dönüş, kısa vadede yukarı yönlü hareketin şimdilik sınırlı kalacağına işaret ediyor.