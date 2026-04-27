Hyperliquid HYPE fiyatı 41,29 dolarda güçlü seyrederken 50 dolar bandında volatilite ve dönüş riski artıyor

Kripto piyasasında yakın dönemde öne çıkan HYPE fiyatındaki dalgalanma, yatırımcıların likiditeye bağlı ani hareketlere hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev piyasaların büyümesiyle birlikte piyasa yapısı ve likidite döngülerinin fiyat oluşumuna doğrudan etki ettiği bir sürece girdi. Son günlerde, teknik analizde izlenen EMA55 seviyesi üzerinde kalıcı seyir, yukarı yönlü ana trendin devam ettiğini gösteriyor.

Likit bölgeler ve kısa vadede volatilite beklentisi

Teknik analistler, HYPE fiyatının yıl başındaki toparlanma sonrası oluşturduğu yükselen kanal yapısının sürdüğüne dikkat çekiyor. Özellikle 0,382 Fibonacci desteği ve EMA55’in birden fazla kez fiyatı yukarıda tuttuğu vurgulanıyor. Ancak, kısa vadeli osilatörler momentumda zayıflama işaretleri verdiği için piyasanın genişleme yerine yatayda hareket etme ihtimali gündeme geliyor.

Son likidite haritası analizlerinde 42 ile 46 dolar aralığında yoğun tasfiye bölgeleri oluştuğu görülüyor. Buna ek olarak, 50 dolar psikolojik seviyesinin üstünde de ek likidite birikmeye başlamış durumda. Bu alanlar, piyasa hacminin hızla artıp azalabileceği riskli bölgeler olarak değerlendiriliyor.

TradingView üzerinde paylaşılan analizlerde fiyat hareketi EMA55’in üzerinde olduğu sürece yükseliş eğiliminin devam ettiği, bu seviyenin de birçok kripto varlık için trend belirleyici olduğu ifade edildi.

Coinglass verilerine göre son fiyatların hafif altında kalabalık bir long tasfiye kümesi göze çarpıyor. Smart Money Concepts yaklaşımına göre bu tür bölgeler, yönlü hareketin başlamasından önce piyasada sıklıkla tekrar test ediliyor. Ayrıca, mevcut grafik yukarı yönlü bir kanal veya takoz formasyonuna benziyor ve volatilite potansiyelinin arttığına işaret ediyor.

50 dolar direnç hattında “tehlikeli likidite”

Analistlere göre, HYPE piyasası şu anda 50 dolar civarındaki kilit direnç alanını test ediyor. Bu bölüm, daha önceki tepelerle ve kurumsal likidite kümeleriyle çakışıyor. Bu nedenle, ani alım dalgalarının ardından ters hareketlerin gelmesi muhtemel bir bölge olarak öne çıkıyor.

Fiyatın 50–60 dolar bandına sarkması halinde, bazı analiz modelleri geçici bir yukarı taşma sonrasında sert bir düzeltme veya “satış dalgası” ihtimalinin yükseldiğini ortaya koyuyor. Buna rağmen, daha uzun vadeli EMA yapıları yukarı yönlü trendin teknik olarak korunduğuna işaret ediyor.

Temel göstergeler ve gelir-fiyat makası

Bugün gelinen noktada HYPE’nin fiyatı ile token gelirlerinde ayrışma dikkat çekiyor. Bazı piyasa yorumcuları, CryptoAppsy verilerine göre HYPE’nin 41,29 dolar düzeyinden işlem gördüğünü, buna karşın platform gelirlerinin son dönemde 2,25 milyon dolar civarında yatay seyrettiğini aktarırken, bu makasın sürdürülebilirliği konusunda tartışmalar yaşanıyor.

Bir piyasa katılımcısı, “Gelirler bir süredir durağan; buna karşın HYPE’nin fiyatı yukarı eğilimli kalmaya devam ediyor,” şeklinde tabloyu özetledi ve bunun değerlemede yeni tartışmalar açtığını belirtti.

Analistler, bu dirençli fiyatlamanın HYPE protokolüne ilişkin yaklaşan HIP-3 ve HIP-4 güncellemeleriyle birlikte gelirlerin %97’sinin geri alım için kullanılmasına bağlandığını aktarıyor. Ancak, zayıflayan günlük gelir rakamları temel-fiyat ilişkisini yeniden tartışmaya açıyor.

Konsolidasyon ve olası yön tayini

Kısa vadede EMA55 trend desteği korundukça yukarı hareket şansı varlığını sürdürüyor. Ancak 42–46 dolar aralığındaki yoğun likidite kümeleri ve 50 dolar bandındaki direnç, yukarı kırılım yaşansa dahi hızlı bir düzeltme riskini canlı tutuyor. Eğer fiyat ana desteklerin altına inerse, yeni bir likidite süpürme hareketiyle daha derin bir geri çekilme de yaşanabilir.

Tüm bu göstergeler ışığında, Hyperliquid’in teknik ve temel dinamikleri arasında kısa vadede yeni bir yön tercihinin ortaya çıkması bekleniyor.