XRP fiyatı $1.43 pivot seviyesinde sıkıştı yükseliş sinyalleri ile yeni harekete kapı aralıyor

XRP fiyatı son günlerde belirgin bir yön bulmakta zorlanırken, teknik analizde öne çıkan hareketli ortalamalar yatırımcıların odağını oluşturuyor. Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden biri olan Ripple tarafından geliştirilen XRP, özellikle finansal işlemlerde hızlı transfer imkânı sunmasıyla biliniyor. Geliştirici şirket, sürekli olarak yeni anlaşmalar ve düzenleyici süreçlerle gündeme geliyor.

Teknik tabloda kritik hareketli ortalamalar

XRP fiyatı, şu anda 50 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu seviye, kısa vadede satıcıların baskısını kırabilen destek bölgesi olarak dikkat çekiyor. Analistlerin aktardığına göre, 100 günlük üstel hareketli ortalamaya yönelik olası hafif bir geri çekilme “kontrollü bir test” olarak yorumlanıyor. Bu tür hareketler, genellikle volatilitenin azaldığı, piyasa yapısının olgunlaştığı dönemlere işaret ediyor.

Daha kısa vadeli hareketli ortalamalar (10, 20, 30 ve 50 günlük) fiyatın altında kalıyor ve alış yönlü sinyal üretmeye devam ediyor. Bununla birlikte, 100 ve 200 günlük ortalamalar hâlâ fiyatın üstünde ve direnç noktası olarak işlev görüyor. Kısa vadede desteklerin korunması, uzun vadede ise direncin devam etmesi, piyasanın geçiş sürecinde olduğunu gösteriyor.

Piyasa momentumu ve belirsiz görünüm

Momentum göstergeleri, konsolidasyonun sürdüğünü ortaya koyuyor. RSI (Göreli Güç Endeksi) yaklaşık 54 seviyesinde, yani ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Diğer osilatörler de orta seviyelere sıkışmış durumda; bu da ani bir yükseliş ya da düşüş hareketinin henüz tetiklenmediğine işaret ediyor.

MACD ise son günlerde hafif bir alış sinyali verdi, ancak bu işaretin piyasadaki genel görünümü tamamen değiştirmesi için henüz yeterli kuvvet oluşmuş değil. Traderlar, güçlü bir teyit sinyali beklemeye devam ediyor. Şu anki dengeli yapı, alıcı ve satıcıların gücünün birbirine yakın olduğuna işaret ediyor.

Pivot seviyeleri ve yakın vadeli yol haritası

Kısa vadede XRP için öne çıkan merkezi pivot noktası $1.41 seviyesinde. Fiyat bu seviyenin biraz üzerinde seyrederken, yukarı yönlü ilk direnç noktası $1.51 olarak öne çıkıyor. Ardından $1.72 ve $2.04 seviyeleri daha yüksek hedefler olarak izleniyor. Aşağıda ise $1.22 destek, daha derinde ise $1.10 kritik bölge olarak öne çıkıyor.

$1.41–$1.43 aralığı, hem destek hem de yön tayini açısından kısa vade için belirleyici konuma geldi. Bu alan üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü potansiyel artabilir; ancak desteğin kaybedilmesi halinde satış baskısı yeniden artırabilir.

CryptoAppsy verilerine göre XRP fiyatı $1.42 civarında işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 0.43 düşüş yaşadı. Bu düzeydeki fiyat hareketi, hacmin ve alım satım iştahının daraldığını doğruluyor.

Makro gelişmeler ve piyasa yapısı

Son dönemde XRP ve diğer bazı kripto paralar, yüksek volatilite döneminden çıkıp daha yatay birikim alanlarına geçiş yapıyor. Fiyat istikrarının güçlenmesi, yukarı hareketlerin önünü açabilecek güçlü zeminler oluşturabilir. XRP özelinde, önemli hareketli ortalama seviyelerinde tutunma çabası piyasa yapısında toparlanmanın sinyallerini veriyor.

Makro tarafta ise, özellikle düzenleyici gelişmeler dalgalanmayı sınırlıyor. Son dönemde Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yürüttüğü davada yaşanan gelişmelerin, iştirakçilerin risk iştahını doğrudan etkilediği biliniyor. Uzun vadeli yorumlarda, piyasadaki yapısal geçişlerin XRP’de olumlu hareketleri mümkün kılabileceği ancak nihai yön için önemli dirençlerin aşılması gerektiği vurgulanıyor.

Dengeli görünüm ve kırılım beklentisi

Güncel teknik ve temel veriler ışığında, XRP fiyatında temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor. Kısa vadeli göstergeler korunan destekleri işaret ederken, yüksek zaman diliminde halen güçlü dirençler bulunuyor. Kısa vadede belirgin bir yükseliş trendinin başlaması için, güçlü bir fiyat artışı ve hacim desteği gerekecek. Şu anda piyasa yatay hareketini sürdürüyor, yeni faz için sabır ön plana çıkıyor.