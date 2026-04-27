STABILCOIN

Western Union yeni stablecoin USDPT’yi gelecek ay piyasaya sürecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Western Union, Solana tabanlı USDPT stablecoin’iyle haziran ayında dijital varlık ekosistemine giriş yapıyor.
  • 🌐 USDPT önce acenteler arası daha hızlı fon transferi için kullanılacak; bireysel kullanıcıya yönelik çözümler yıl sonunda devreye alınacak.
  • 💳 Dijital Varlık Ağı ve Stable Card ile sabit kripto para dünyanın dört bir yanında harcanabilir hale gelecek, özellikle yüksek enflasyonlu ülkelerde büyük ilgi bekleniyor.
  • ⚡ Kritik nokta: Western Union’ın adımı, $USDPT ile küresel finans dünyasında blokzincir tabanlı geçişi hızlandırma potansiyeli taşıyor.
ABD merkezli finans devi Western Union, dijital varlık ekosistemine yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO’su ve başkanı Devin McGranahan, 24 Nisan’da düzenlenen ilk çeyrek bilgilendirme toplantısında Solana altyapısı kullanan stablecoin USDPT’nin önümüzdeki ay kullanıma açılacağını açıkladı. Western Union, yıllardır farklı ülkelerde havale ve uluslararası para transferinde sektörün önde gelen isimlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

İçindekiler
1 USDPT ile hızlı ve kesintisiz transfer
2 Dijital Varlık Ağı (DAN) ve yeni stable kart
3 Finansal sonuçlar ve şirketin gelecek stratejisi

USDPT ile hızlı ve kesintisiz transfer

McGranahan, sunumda dijital varlıklar konusunda insanlarda artık “Western Union bu alanda yer alacak mı?” sorusunun kalmadığını, asıl meselenin bundan sonra yeni çözümlerin ne kadar hızlı yaygınlaştırılabileceği olduğunu belirtti. Şirketin odağında yer alan USDPT, Amerikan Doları’na endeksli bir sabit kripto para olarak tanımlanıyor. Ancak bu kripto para, ilk etapta bireysel yatırımcılara değil, Western Union’ın kendi acenteleriyle arasındaki işlemlerde kullanılacak. Şirketin mevcutta kullandığı SWIFT ağına alternatif olarak geliştirilen bu modelle, transferlerin daha hızlı ve banka tatillerinden etkilenmeden gerçekleşmesi hedefleniyor.

Western Union’ın verdiği bilgilere göre USDPT, seçili ülkelerdeki bazı önemli acente iş ortaklarıyla birlikte test edilerek hayata geçecek. Blockchain tabanlı bu çözümle, para transferlerinde hız ve 7/24 erişilebilirlik sunulması amaçlanıyor.

Dijital Varlık Ağı (DAN) ve yeni stable kart

Şirket, USDPT stablecoin’inin yanı sıra iki yeni hizmetin de duyurusunu yaptı. Bunlardan ilki, Digital Asset Network olarak adlandırılan ve kısaca “DAN” şeklinde geçen dijital varlık ağı. Bu ağ, USDPT ve farklı dijital varlıkları kullanarak kripto cüzdanları ile Western Union’ın yaygın perakende ve acente ağı arasında köprü kurmayı sağlıyor. McGranahan’a göre ağın ilk resmi iş ortağı bu hafta platforma dahil olacak.

McGranahan, “DAN ile, milyonlarca kripto cüzdanı sahibi kişi dijital varlıklardan yerel para birimine sorunsuz ve alışıldık bir şekilde geçiş sağlayabilecek. Bu sayede hem müşterilerimiz hem de acentelerimiz için işlemler pratikleşiyor” görüşünü paylaştı.

Bunun yanında Western Union, tüketiciye doğrudan yönelik hizmetleri çeşitlendirmek için bu yıl içinde USD Stable Card adını verdiği yeni bir ön ödemeli kartı da satışa sunmayı planlıyor. Farklı ülkelerdeki müşteriler, bu kart sayesinde dolar bazlı varlıklarını stablecoin olarak saklayabilecek ve kartı dünyanın farklı noktalarında harcayabilecek. Özellikle yüksek enflasyonun yaşandığı bölgelerde bu kartın, dolar cinsinden değer koruması isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek olacağı vurgulanıyor.

Finansal sonuçlar ve şirketin gelecek stratejisi

Western Union’ın bu hamlesi, şirketin finansal açıdan durağan bir dönemde geldi. 2024 ilk çeyrek verilerine göre, şirket 983 milyon dolar düzeltilmiş gelir sağladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 1’lik düşüşü işaret ediyor. Son çeyreğe kıyasla ise 400 baz puanlık bir toparlanma kaydedildi. Şirketin New York Borsası’ndaki hisse fiyatı ise geçtiğimiz hafta yüzde 4,6 gerileyerek 8,9 dolara indi.

Western Union’ın yeni blockchain tabanlı adımları, geleneksel para transferi ağlarının ötesinde global ölçekte daha hızlı ve erişilebilir finansal hizmetler sunmaya odaklanıyor. Şirket böylece, hem kurumsal acenteler hem de bireysel kullanıcılar için dijital varlıklara dayalı yeni bir dönem hazırlamayı planlıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
