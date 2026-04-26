XRP hacminde borsalar arası artış fiyatı baskı altında bıraktı

Piyasa analisti DavidTheBuilder’ın gözlemlerine göre, XRP işlem hacminde son günlerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Buna rağmen fiyat, beklenen yükselişi henüz göstermedi. XRP’de işlem aktivitesi özellikle Coinbase’de 28 milyon dolar, Binance’de 26 milyon dolar ve Upbit’te yaklaşık 23 milyon dolara ulaştı. Bu hareketlilik tek bir borsayla sınırlı kalmıyor; büyük platformlarda eş zamanlı hacim artışı yaşanıyor. Borsalar arasındaki bu yaygınlık dikkat çekiyor, çünkü genellikle geniş katılımlı ilgi fiyat hareketinden önce ortaya çıkıyor.

Fiyat ile hacim arasındaki ayrışma

XRP’de hacmin fiyatı geride bırakması, çoğunlukla önemli piyasa hareketlerine kapı aralayan bir işaret olarak görülüyor. Şu anda XRP fiyatı 1,43 dolar civarında seyrederken işlem hacminin belirgin bir şekilde artması, alış ve satışlar arasında dengeli ancak sessiz bir konumlanma sürecine işaret ediyor. CryptoAppsy verilerine göre, XRP fiyatı hâlâ 1,43 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu tip yapı, piyasa katılımcılarının anlık tepkiden ziyade sessizce pozisyon aldığı anlamına gelebilir. Fiyatın yerinde saydığı, hacmin ise istikrarlı şekilde yükseldiği dönemler genellikle volatilite öncesi ‘birikim’ aşaması olarak biliniyor.

XRP’de fiyatın hareketsiz kaldığı bu dönemde, birden fazla borsada eş zamanlı ve dengeli artan hacim dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu durumun fiyat sıkışmasının devam ettiğini, ancak baskının yakın zamanda farklı bir yöne çözülmeye açık hale geldiğini belirtiyor.

Teknik baskı ve direnç bölgesi

Binance borsasında altcoin ağırlığı yüzde 51’i aşarken, piyasa dinamiklerinde Bitcoin’den diğer kripto varlıklara sermaye geçişi gözleniyor. Bu eğilim, bazı altcoinler için gelişen fırsat işareti sayılırken, XRP’nin fiyatı hâlâ 1,50–1,55 dolar bandında dirençle karşılaşıyor. Bu aralık, son dönemde yukarı yönlü hareketlerin önündeki ana engel olmayı sürdürüyor.

Piyasada baskı artarken, kritik seviye aşılmadıkça XRP analistlerin deyimiyle bir ‘sıkışma’ sürecinden geçiyor. Eğer fiyat hızlı biçimde 1,55 doların üzerine çıkarsa ve işlem hacmi yüksek kalmaya devam ederse, hedef olarak 1,90 dolar seviyesine ilerleyen yeni bir dalga başlamış olacak.

Öte yandan, mevcut direnç tekrar kırılamaz ve hacim desteği kaybolursa, burada biriken likiditenin çözülmesiyle hızlı bir aşağı yönlü hareket yaşanması riskler arasında yer alıyor. Bu nedenle mevcut tablo, hem yükseliş hem düşüş yönünde potansiyel barındırıyor.

Piyasa yapısı ve olası senaryolar

Uzmanlar, şu anda fiyatın geri planda kaldığı, esas hareketin hacimde görülmeye başlandığı bir geçiş evresi yaşandığını aktarıyor. Hacimin fiyatı yönlendirmesi, geçmiş piyasa döngülerinde genellikle büyük hamlelerden önce öne çıkan bir gösterge oldu. Ancak şu aşamada, kesin bir yön sinyali vermek için direnç bölgesinin kalıcı şekilde aşılması gerekiyor.

Sonuç olarak, XRP piyasasında hacmin öncülüğü ve fiyat-hacim ayrışması dikkatle takip ediliyor. Hem büyük oyuncuların pozisyon değiştirmeleri hem de borsalar arası koordine hacim artışı, gelecek döneme dair ipuçları veriyor.