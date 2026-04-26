Kayıt Banner
Kripto Para

27 Nisan – 3 Mayıs haftası kripto paralarda önemli gelişmeler

Bilmeniz Gerekenler

  • Powell görevden ayrılmadan önceki son toplantısına hazırlanıyor ve Çarşamba günü vereceği mesajlar oldukça önemli. Fed'in bağımsızlığına dair yoğun uyarıları kuruma güveni sarsabilir.
  • Perşembe günü PCE rakamları gelecek Fed'in izlediği enflasyon göstergesi olduğundan savaşın para politikasını nasıl şekillendireceği (önceki günkü açıklamalarla birleşince) belli olacak.
  • Hafta boyunca trilyon dolarlık şirketlerin kazanç raporları gelecek. Beklenti üstü raporlar endeksi yukarı çekerken kripto paraları da destekleyebilir. Son günlerde gelen raporlar pozitifti, beklenti olumlu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar için yine yoğun bir hafta başlıyor ve önümüzdeki günlerde birçok önemli gelişme grafiklere yön verecek. Faiz kararlarının açıklandığını göreceğiz ayrıca İran konusu için vakit daraldığından haber akışının hızlanması muhtemel. Peki önümüzdeki günlerde kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

İçindekiler
1 Kripto paralarda önemli gelişmeler
1.1 27 Nisan Pazartesi
1.2 28 Nisan Salı
1.3 29 Nisan Çarşamba
1.4 30 Nisan Perşembe
1.5 1 Mayıs Cuma
1.6 2 Mayıs Cumartesi

Kripto paralarda önemli gelişmeler

Yeni hafta hızlı başlayacak ve önemli kırılmalar bekleniyor. Petrol yazı hazırlandığı sırada 100 doların altında ve bu haftaki Fed toplantısında gelecek açıklamalar herkesin odağında olacak. Warsh göreve gelmeden önce Adalet Bakanlığı Powell için başlattığı soruşturmayı noktalarken yeni başkanın onay sürecini garanti altına aldı. 15 Mayıs’a artık günler kaldı, Fed yeni başkanına kavuşmadan önceki son faiz kararını açıklayacak.

Gün ve saat detayıyla önemli gelişmeler aşağıdaki gibi.

27 Nisan Pazartesi

  • 02:00 Trump Konuşacak
  • 19:30 ECB’den Schnabel Konuşacak
  • Moonbirds Duyurusu
  • Chiliz FanTokens V2.0
  • Bitcoin 2026 Konferansı

28 Nisan Salı

  • 02:30 Japonya İş İlanı/Başvuru Oranı (Beklenti: 1,18 Önceki: 1,19)
  • 02:30 Japonya İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %2,6)
  • 06:30 Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: Sabit %0,75)
  • 07:30 BoJ Basın Toplantısı
  • 13:00 UPS, GM Kazanç Raporu
  • 15:15 ABD ADP Haftalık İstihdam Değişimi (Önceki: 54,75K)
  • 17:00 CB Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 89 Önceki: 91,8)
  • 19:30 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde Konuşacak
  • Sign Kilit Açılışı (Dolaşımdaki arzın %20,78’i)
  • KUB Coin Basel Hardfork

29 Nisan Çarşamba

  • 15:30 ABD Dayanıklı Tüketim Malları (Beklenti: 0,5% Önceki: -1,3%)
  • 21:00 Fed Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
  • 21:30 Powell Konuşacak
  • 23:00 Amazon, META, Google, QCOM, MSFT, F, EBAY Kazanç Raporları

30 Nisan Perşembe

  • 15:15 Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
  • 15:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %3,5 Önceki: %2,8)
  • 15:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %3,2 Önceki: %3)
  • 15:30 ABD Tüketici Harcamaları (Aylık) (Beklenti: %0,9 Önceki: %0,5)
  • 15:30 ABD GSYİH (Çeyrek bazında) Öncü Veri (Beklenti: %2,2 Önceki: 0,5%)
  • 15:45 AMB Basın Toplantısı
  • 23:30 Apple Kazanç Raporu
  • Solana SIMD-266 (Token transfer maliyetlerini azaltıp ağ kapasitesini artıracak güncelleme)
  • Synthetix Çoklu Teminatlı İşlemleri Devreye Alınıyor
  • SoSoValue EXP Airdrop Snapshot
  • Injective Topluluk Buyback Programı
  • Babylon Aave V4 Lending
  • Starknet StrkBTC Staking Oylaması

1 Mayıs Cuma

  • 16:45 ABD S&P İmalat PMI Nihai (Beklenti ve Önceki: 54)
  • Toncoin AppKit’e Yeni Özellikler
  • Venice Token Emisyonu 6 milyondan 5 milyona düşüyor.

2 Mayıs Cumartesi

  • SUI Kilit Açılışı (%0,91)
  • Ethena Kilit Açılışı (%0,5)
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Kripto vurgununda 4 bin 100 BTC çalındı 22 yaşındaki Tangeman 70 ay hapis aldı
Bir Sonraki Yazı XRP hacminde borsalar arası artış fiyatı baskı altında bıraktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP hacminde borsalar arası artış fiyatı baskı altında bıraktı
RIPPLE (XRP)
Kripto vurgununda 4 bin 100 BTC çalındı 22 yaşındaki Tangeman 70 ay hapis aldı
Kripto Para Hukuku
Bitcoin 78 bin doların üstünde seyrederken Trump’a saldırı piyasayı sarsmadı
BITCOIN (BTC)
Kripto yasa tasarısı seçim öncesi kritik tarihe yetişemeyebilir
Kripto Para Hukuku
MicroStrategy 34 bin Bitcoin alımını 2,54 milyar dolara tamamladı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?