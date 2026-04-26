27 Nisan – 3 Mayıs haftası kripto paralarda önemli gelişmeler

Kripto paralar için yine yoğun bir hafta başlıyor ve önümüzdeki günlerde birçok önemli gelişme grafiklere yön verecek. Faiz kararlarının açıklandığını göreceğiz ayrıca İran konusu için vakit daraldığından haber akışının hızlanması muhtemel. Peki önümüzdeki günlerde kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Kripto paralarda önemli gelişmeler

Yeni hafta hızlı başlayacak ve önemli kırılmalar bekleniyor. Petrol yazı hazırlandığı sırada 100 doların altında ve bu haftaki Fed toplantısında gelecek açıklamalar herkesin odağında olacak. Warsh göreve gelmeden önce Adalet Bakanlığı Powell için başlattığı soruşturmayı noktalarken yeni başkanın onay sürecini garanti altına aldı. 15 Mayıs’a artık günler kaldı, Fed yeni başkanına kavuşmadan önceki son faiz kararını açıklayacak.

Gün ve saat detayıyla önemli gelişmeler aşağıdaki gibi.

27 Nisan Pazartesi

02:00 Trump Konuşacak

19:30 ECB’den Schnabel Konuşacak

Moonbirds Duyurusu

Chiliz FanTokens V2.0

Bitcoin 2026 Konferansı

28 Nisan Salı

02:30 Japonya İş İlanı/Başvuru Oranı (Beklenti: 1,18 Önceki: 1,19)

02:30 Japonya İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %2,6)

06:30 Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: Sabit %0,75)

07:30 BoJ Basın Toplantısı

13:00 UPS, GM Kazanç Raporu

15:15 ABD ADP Haftalık İstihdam Değişimi (Önceki: 54,75K)

17:00 CB Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 89 Önceki: 91,8)

19:30 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde Konuşacak

Sign Kilit Açılışı (Dolaşımdaki arzın %20,78’i)

KUB Coin Basel Hardfork

29 Nisan Çarşamba

15:30 ABD Dayanıklı Tüketim Malları (Beklenti: 0,5% Önceki: -1,3%)

21:00 Fed Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)

21:30 Powell Konuşacak

23:00 Amazon, META, Google, QCOM, MSFT, F, EBAY Kazanç Raporları

30 Nisan Perşembe

15:15 Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)

15:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %3,5 Önceki: %2,8)

15:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %3,2 Önceki: %3)

15:30 ABD Tüketici Harcamaları (Aylık) (Beklenti: %0,9 Önceki: %0,5)

15:30 ABD GSYİH (Çeyrek bazında) Öncü Veri (Beklenti: %2,2 Önceki: 0,5%)

15:45 AMB Basın Toplantısı

23:30 Apple Kazanç Raporu

Solana SIMD-266 (Token transfer maliyetlerini azaltıp ağ kapasitesini artıracak güncelleme)

Synthetix Çoklu Teminatlı İşlemleri Devreye Alınıyor

SoSoValue EXP Airdrop Snapshot

Injective Topluluk Buyback Programı

Babylon Aave V4 Lending

Starknet StrkBTC Staking Oylaması

1 Mayıs Cuma

16:45 ABD S&P İmalat PMI Nihai (Beklenti ve Önceki: 54)

Toncoin AppKit’e Yeni Özellikler

Venice Token Emisyonu 6 milyondan 5 milyona düşüyor.

2 Mayıs Cumartesi

SUI Kilit Açılışı (%0,91)

Ethena Kilit Açılışı (%0,5)