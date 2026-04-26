27 Nisan – 3 Mayıs haftası kripto paralarda önemli gelişmeler

Kripto paralar için yine yoğun bir hafta başlıyor ve önümüzdeki günlerde birçok önemli gelişme grafiklere yön verecek. Faiz kararlarının açıklandığını göreceğiz ayrıca İran konusu için vakit daraldığından haber akışının hızlanması muhtemel. Peki önümüzdeki günlerde kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?
Kripto paralarda önemli gelişmeler
Yeni hafta hızlı başlayacak ve önemli kırılmalar bekleniyor. Petrol yazı hazırlandığı sırada 100 doların altında ve bu haftaki Fed toplantısında gelecek açıklamalar herkesin odağında olacak. Warsh göreve gelmeden önce Adalet Bakanlığı Powell için başlattığı soruşturmayı noktalarken yeni başkanın onay sürecini garanti altına aldı. 15 Mayıs’a artık günler kaldı, Fed yeni başkanına kavuşmadan önceki son faiz kararını açıklayacak.
Gün ve saat detayıyla önemli gelişmeler aşağıdaki gibi.
27 Nisan Pazartesi
- 02:00 Trump Konuşacak
- 19:30 ECB’den Schnabel Konuşacak
- Moonbirds Duyurusu
- Chiliz FanTokens V2.0
- Bitcoin 2026 Konferansı
28 Nisan Salı
- 02:30 Japonya İş İlanı/Başvuru Oranı (Beklenti: 1,18 Önceki: 1,19)
- 02:30 Japonya İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %2,6)
- 06:30 Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: Sabit %0,75)
- 07:30 BoJ Basın Toplantısı
- 13:00 UPS, GM Kazanç Raporu
- 15:15 ABD ADP Haftalık İstihdam Değişimi (Önceki: 54,75K)
- 17:00 CB Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 89 Önceki: 91,8)
- 19:30 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde Konuşacak
- Sign Kilit Açılışı (Dolaşımdaki arzın %20,78’i)
- KUB Coin Basel Hardfork
29 Nisan Çarşamba
- 15:30 ABD Dayanıklı Tüketim Malları (Beklenti: 0,5% Önceki: -1,3%)
- 21:00 Fed Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
- 21:30 Powell Konuşacak
- 23:00 Amazon, META, Google, QCOM, MSFT, F, EBAY Kazanç Raporları
30 Nisan Perşembe
- 15:15 Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
- 15:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %3,5 Önceki: %2,8)
- 15:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %3,2 Önceki: %3)
- 15:30 ABD Tüketici Harcamaları (Aylık) (Beklenti: %0,9 Önceki: %0,5)
- 15:30 ABD GSYİH (Çeyrek bazında) Öncü Veri (Beklenti: %2,2 Önceki: 0,5%)
- 15:45 AMB Basın Toplantısı
- 23:30 Apple Kazanç Raporu
- Solana SIMD-266 (Token transfer maliyetlerini azaltıp ağ kapasitesini artıracak güncelleme)
- Synthetix Çoklu Teminatlı İşlemleri Devreye Alınıyor
- SoSoValue EXP Airdrop Snapshot
- Injective Topluluk Buyback Programı
- Babylon Aave V4 Lending
- Starknet StrkBTC Staking Oylaması
1 Mayıs Cuma
- 16:45 ABD S&P İmalat PMI Nihai (Beklenti ve Önceki: 54)
- Toncoin AppKit’e Yeni Özellikler
- Venice Token Emisyonu 6 milyondan 5 milyona düşüyor.
2 Mayıs Cumartesi
- SUI Kilit Açılışı (%0,91)
- Ethena Kilit Açılışı (%0,5)