Kripto vurgununda 4 bin 100 BTC çalındı 22 yaşındaki Tangeman 70 ay hapis aldı

Kaliforniya doğumlu Evan Tangeman, çok sayıda eyaleti kapsayan yüksek profilli bir kripto para hırsızlığı ve kara para aklama operasyonundaki rolü nedeniyle federal mahkemede 70 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tangeman, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan karara göre, yaklaşık 263 milyon dolar değerinde dijital varlığın çalındığı ve aklandığı bu suç zincirinin önemli aktörlerinden biri olarak nitelendi.

Çetenin yapısı ve yöntemi

Savcıların dosyasına göre, bu organize grup çevrimiçi oyun platformlarında kurulan arkadaşlıklar üzerinden büyüdü. Üyeler California, Connecticut, Florida, New York gibi çeşitli eyaletlere ve yurt dışına yayılmış durumda. Çete, üyeleri arasında iş bölümüne giderek veritabanı korsanları, organizatörler, hedef belirleyiciler, kurbanlarla temas kurup kendilerini borsa veya Google destek personeli gibi tanıtan arayanlar ve fiziksel olarak donanım cüzdanlarına ulaşan kişilerden oluşuyor.

Tangeman, “E,” “Tate” ve “Evan|Exchanger” gibi takma adlarla tanınıyor. Olayların detaylarına göre kendisi, en az 3,5 milyon dolar değerinde çalıntı kripto parayı nakit paraya çevirdiğini ve grubun lüks evler tutabilmesi için sahte isimler kullandığını kabul etti.

ABD Başsavcısı Jeanine Ferris Pirro, operasyonu “açgözlülükle örülü ve neredeyse karikatür sınırında bir cesaretle yürütülen” bir şema olarak tanımladı. Ayrıca çalınan kripto paralarla gece kulübü hesaplarından lüks otomobil ve pahalı saatlere kadar birçok masrafın finanse edildiğini vurguladı. Tangeman’ın bazı şüpheliler yakalandıktan sonra kanıtları yok etmeye yönlendirmesini ise suçluluğun bilincinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Dev bitcoin soygunu

Grubun en dikkat çekici hırsızlığı Ağustos 2024’te Washington DC’de gerçekleşti. Bu saldırıda, bir kişiye ait 4.100’den fazla Bitcoin çalındı. O zaman yaklaşık 230 milyon dolar olan bu miktar, güncel fiyatlarla 321 milyon doların üzerine çıktı. Yalnızca bu olaya dair, ZachXBT adlı blokzincir araştırmacısı, Malone Lam ve Jeandiel Serrano’nun da aralarında olduğu bazı şüphelileri kamuya açıkladıktan kısa süre sonra federal yetkililer bu kişileri yakaladı ve haklarında dava açıldı.

Grubun gerçek hayattaki lüksü de dikkat çekti. Tangeman’ın evinde yapılan aramalarda 2022 model bir Rolls-Royce Ghost ve Porsche GT3 RS ele geçirildi. Ayrıca, Lam’ın Tangeman adına bir Lamborghini Urus satın aldığı da iddianamede yer aldı. Bazı üyeler, Los Angeles, Hamptons ve Miami’de aylık 40 bin ile 80 bin dolar arasında değişen bedellerle malikane kiraladı.

Soruşturmanın seyri

Evan Tangeman’ın itirafı sonrası, davada üç yeni ismin daha sanık olarak eklenmesiyle soruşturma genişledi. Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim ve Danish Zulfiqar da iddianameye dahil edildi. Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Washington Ofisi ile IRS Suç İnceleme ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen bu geniş çaplı soruşturma halen devam ediyor.

Tangeman’ın üç yıl denetimli serbestlik cezası da aldığı dosyada, ABD Adalet Bakanlığı konunun yakın takibini sürdürüyor. Soruşturmada Thodex benzeri büyük kayıplara yol açan bu tarz organize dijital varlık suçlarının uluslararası boyutta bağlantılarının olabileceği yorumları öne çıkıyor.

Tüm bu gelişmeler, kripto para piyasalarında siber saldırı ve güvenlik risklerinin ne denli büyük olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle donanım cüzdanlarının hedef alınması yatırımcıların dikkatli davranmasının önemini artırıyor.