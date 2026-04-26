Bitcoin 78 bin doların üstünde seyrederken Trump’a saldırı piyasayı sarsmadı

Bitcoin, Washington’da gerçekleştirilen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında eski ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki üst düzey yetkililerin güvenlik gerekçesiyle salondan çıkarıldığı silahlı saldırı haberine rağmen 78 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. CryptoAppsy verilerine göre, BTC fiyatı bugün 78.121 dolar civarında işlem görüyor ve gün içerisinde en yüksek 78.197 dolara kadar çıktı.

Trump ve Bitcoin piyasasındaki son gelişmeler

Pazar günü yaşanan silahlı saldırıda, Trump ve eşi Melania Trump acil şekilde salondan tahliye edildi. Olayda yaralanan Gizli Servis ajanı hastaneye kaldırıldı ancak kısa süre sonra taburcu edildi. Federal yetkililer, zanlının bir federal memura saldırı, ateşli silah kullanımı ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılanacağını belirtti.

Saldırıya ve Trump’a yönelik bu ani tehditlere rağmen kripto para piyasasında dikkat çeken bir geri çekilme görülmedi. Bitcoin’in fiyatı, son haftalarda en güçlü olduğu seviyelere yakın seyretmeye devam etti. Yatırımcıların odak noktası, hâlâ risk iştahındaki genel toparlanma ve spot talep hareketliliği olmaya devam ediyor.

Trump’ın kripto etkinliği ve $TRUMP token

Saldırıdan sadece birkaç saat önce ise Trump, Florida’daki Mar-a-Lago’da ikinci geleneksel meme coin yarışması ödül törenini düzenlemişti. $TRUMP tokenına yatırım yapan 297 kişi bu etkinliğe davet edilirken en büyük 29 holder, Trump’la özel VIP buluşmasına katıldı. Trump, burada yaptığı konuşmada, kripto sektörünü destekleme konusunda bir sorumluluk hissettiğini belirtti ve kriptonun ABD’de artık ana akım halini almaya başladığını vurguladı.

Trump ailesine yakın blockchain girişimlerinin bu yıl ilk yarıda sadece meme coin satışlarından 336 milyon doları aşan toplamda 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği kaydediliyor. Buna rağmen $TRUMP tokenının fiyatı tarihi zirvesinin oldukça altında seyrediyor ve yıl başındaki seviyelere göre ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Teknik göstergeler ve analist yorumu

Piyasalardaki sınırlı dalgalanmanın teknik nedenlerinden biri, Bitcoin’in Coinbase borsasındaki alım priminin (Coinbase Premium Index) 14 gündür pozitif olarak devam etmesi. CryptoQuant’a göre, bu durum Ekim 2025’ten bu yana görülen en uzun süreli ivme ve güçlü ABD alıcı ilgisine işaret ediyor.

Analist Ted Pillows, Bitcoin’in 78 bin doların üstüne çıkarken Coinbase prim endeksinin de pozitif kalmasının spot talebin sürdüğüne işaret ettiğini, fiyatın şu anda en kritik direnç aralığında hareket ettiğini kaydetti. Eğer 80 bin dolar yeniden kalıcı biçimde aşılırsa, hedefin CME borsasındaki 84 bin dolar seviyesine kayabileceğini, aksi takdirde ise BTC’nin tekrar 75-76 bin dolar aralığına geri çekilebileceğini söyledi.

Diğer yandan, tanınmış kripto analisti Michaël van de Poppe ise yükselişin teyidi için 84-87 bin dolar bandında kalıcı bir kırılmanın gerektiğini belirtiyor. Kendisine göre, hedeflenen bu eşik aşıldığında yeni zirvelere doğru hareket potansiyeli artacak. Şu aşamada ise Bitcoin fiyatı bu aralığın hemen altında kalmaya devam ediyor ve yatırımcılar 80 bin doların kalıcı destek olup olamayacağını izliyor.