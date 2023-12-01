BITCOIN (BTC)

Aynı Şeyi Tekrarladı! Bitcoin 2023 Rekorunu Kırarken Analist İnadından Vazgeçmiyor

Özet

  • Bitcoin ayısı Crypto Capo yeni tahminini açıkladı.
  • Analist düşüş yönlü inadından vazgeçmiyor.
  • Artık shortcu Capo diye anılmaya başlandı bile.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında Bitcoin ve altcoin’lerde düşüş yönlü tahminleriyle tanıdığımız Crypto Capo bugün Telegram’dan paylaşımda bulundu. Analistin paylaşımının sebebi BTC’nin 2023 zirvesini kırması. Analist düşüş yönlü inadını bırakmadığı için adı shortcu Capo’ya çıkmış durumda. Analistin yeni yaklaşımına bakalım.

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Bitcoin Analisti Crypto Capo Tahminlerini AçıklandıFırtına Öncesi SakinlikBirikime Hazırlanmak

Bitcoin Analisti Crypto Capo Tahminlerini Açıklandı

Ünlü kripto para analisti Crypto Capo, kripto piyasasında beklediği bir dizi hareketin ana hatlarını çizerek yakın gelecek için tahminlerini paylaştı.

Crypto Capo’ya göre, kripto para Bitcoin’in (BTC) yavaş bir düşüş yaşaması muhtemelken, altcoin Ethereum (ETH) 2 bin 200-2 bin 300 dolar aralığında mütevazı bir yükseliş görebilir. Ayrıca, bazı altcoin’lerin yaklaşan gerilemeden önce son bir yükselişe tanık olması bekleniyor.

Fırtına Öncesi Sakinlik

Piyasa kendini hazırlarken, Crypto Capo kripto para BTC’de önemli bir düşüş öngörüyor. Buna göre analist 30 bin dolar ile 31 bin dolar aralığının gelebileceğine işaret ediyor

Analiste göre böyle bir düşüşün olması durumunda altcoin’ler daha fazla acı çekecek. Buna göre düşüşe eşlik eden altcoin’ler yüzde 30-40’lık önemli bir düşüşle karşı karşıya kalabilir. Analist böyle bir düşüşün olması durumunda ne olacağına işaret ediyor. Capo “kapitülasyon olayı” isimlendirdiği aşamanın başlayacağını vurguluyor.

Birikime Hazırlanmak

Kripto para piyasasındaki kapitülasyon olayları genellikle yaygın panik satışlarını içerir ve varlık fiyatlarında keskin düşüşlere yol açar. Piyasa dinamikleri potansiyel bir dönüşüm geçirirken yatırımcıların ve traderların dikkatli olmaları ve buna göre strateji geliştirmeleri gerekmektedir.

Crypto Capo’nun görüşleri, mevcut kripto ortamında tetikte kalmanın önemini vurgulayarak beklenen değişimlere bir bakış sağlıyor. Piyasa öngörülen bu aşamalardan geçerken, hem traderlar hem de yatırımcılar hızla değişen koşullara uyum sağlamaya devam etmeli.

Crypto Capo’nun geçtiğimiz ay Bitcoin’de yeni bir pozisyon almadığına vurgu yaptığını hatırlatalım. Analist muhtemelen BTC’nin son yükselişi sonrası pozisyon almadığı için şanslı olduğunu hissediyordur. Short pozisyonu almayacağını söylediği zaman BTC 35 bin 300 dolar seviyelerinde idi.

Analistin son açıklamasında short pozisyonu aldığına dair bir açıklama bulunmuyor. Bu yüzden analist sadece tahminini açıklamış durumda. Bakalım ilerleyen zaman dilimleri analist Crypto Capo’yu hakılı çıkaracak mı?

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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