Kripto Para Hukuku

Kripto yasa tasarısı seçim öncesi kritik tarihe yetişemeyebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ ABD'de kripto yasa tasarısının seçim öncesi yetişmesi tehlikeye girdi.
  • ⏳ Tasarı için Memorial Day sonrası süreçte zaman iyice daralacak.
  • 🤔 $BTC ’de yasal düzenleme beklentisi kripto piyasasında belirsizliği artırıyor.
  • ⚠️ Ama asıl kritik olan, Kongre yoğun gündemi nedeniyle kripto adımlarının ertelenme ihtimali.
ABD’de kripto para piyasasının yasal çerçevesini belirlemeyi amaçlayan piyasa yapısı yasa tasarısı, yaklaşık bir aydır kamuoyunda ciddi bir ilerleme kaydetmedi. Hem piyasa oyuncuları hem de yasa takipçileri için bu sürecin giderek kritik bir hal aldığı gözleniyor. Özellikle seçimler yaklaşırken, yasanın geçmesi için zamanın daraldığı ve birçok belirsizliğin sürdüğü belirtildi.

İçindekiler
1 Kongre takvimi ve yasanın geleceği
2 Belirsiz süreçte çözülmesi gerekenler
3 Kongrede öncelikli gündemler

Kongre takvimi ve yasanın geleceği

Yasa tasarısının gelecek ay içerisinde sonuçlanması beklenmiyor. Ancak bu durumun sürecin tamamen sona erdiği anlamına gelmediği ifade ediliyor. ABD’de seçim takvimi hızla yaklaşırken, tasarının seçim öncesi geçebilmesi için Mayıs ayı sonuna kadar adım atılması gerekecek. Memorial Day olarak bilinen 25 Mayıs, yasa ile ilgili önemli bir son tarih olarak görülüyor. Yaz aylarında Kongre üyelerinin seçim kampanyalarına ağırlık verecek olması, kripto yasa tasarısının gündemde kalmasını daha da zorlaştırıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesini isteyen kripto sektörü, geçtiğimiz hafta 100’den fazla imzalı açık bir mektupla Senato Bankacılık Komitesi’nde erken bir oturum düzenlenmesi çağrısı yaptı. Bu oturumun, yasanın tüm süreçlerini başlatacak ilk adım olma niteliği taşıdığı vurgulandı.

Belirsiz süreçte çözülmesi gerekenler

Mevcut durumda yasa tasarısı üzerindeki ilerleme hâlâ net değil; komitenin ne kadar yol aldığı da kamuya açık şekilde belli değil. Stablecoin projelerinin getirisiyle ilgili tartışmalar sürerken, başka bazı başlıklar da hâlâ üzerinde uzlaşma sağlanmamış alanlar arasında yer alıyor.

SEC’nin (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) piyasa düzenlemeleriyle ilgili açıklamalarının ve uygulamalarının genellikle kalıcı nitelikte olmadığı, gelecek dönemde daha belirgin kuralların yazılı hale getirilmesi gerekeceği aktarılıyor. Yasa tasarısı, mevcut ve gelecek yönetimlerin değişiklik yapmasını oldukça zorlaştıracak kalıcı düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Eğer söz konusu yasa çıkarılamazsa, birkaç yıl sonra kripto alanında benzer tartışmaların tekrar yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

Kongrede öncelikli gündemler

Kongre’nin önümüzdeki süreçte gündeminde İç Güvenlik Bakanlığı’nın finansmanı ve Senato’daki ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için Kevin Warsh’ın adaylığı gibi kritik başlıklar yer alacak. Bu durum, kripto yasa tasarısının kısa sürede geçmesini daha da güçleştiriyor.

CoinDesk yazarı Jesse Hamilton, Clarity tasarısının yasalaşması için Başkan Donald Trump’ın önüne gelmesine kadar geçilecek diğer adımları geçtiğimiz hafta ayrıntılı şekilde analiz etti. Ancak yasanın mevcut haliyle ilerlemesi için Senato ve Temsilciler Meclisi’nin ortak noktada buluşmasını gerektiren sorunlar sürüyor.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Kongre Üyesi French Hill, bu ayın başında CoinDesk’e verdiği demeçte, stablecoin ve merkeziyetsiz finans gibi konulardaki birçok meselenin Meclis’in hazırladığı yasa metninde çözüldüğünü, buna bağlı olarak Senato’nun da bu zeminde kolaylıkla ortak bir yol bulabileceğini dile getirdi.

Meclis Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill, Meclis’in taslak çalışmalarının Senato’da büyük ölçüde dikkate alındığını, bunun hem Finansal İnovasyon ve Teknoloji Çağı Yasası’nda hem de mevcut CLARITY taslağında açıkça görüldüğünü vurguladı.

Şu anda Kongre’de büyük bir komite oturumu veya politika etkinliği takvimde görünmüyor. Ancak ilerleyen haftalarda Senato Bankacılık Komitesi, Kevin Warsh’ın Fed Başkanlığı adaylığı konusunda bir oylama yapabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Trump’ın kripto karşıtı bankalara uyarısı: Destek çekilirse yasaya engel olurum

Trump’ın Florida’da düzenlediği özel toplantıda $TRUMP sahiplerine büyük sürpriz

ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı 344 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu

Tether’da 344 milyon dolarlık dondurma kararı sonrası İran’a ait cüzdanlar ABD yaptırımında

Tennessee kripto ATM’lerini tamamen yasakladı: 1 yıl hapis ve 2.500 dolar ceza geliyor

Jane Street, Terra çöküşü davasında suçlamaları sert şekilde reddetti

Hindistan, 80 milyar dolarlık yardımı e-rupe üzerinden dağıtmaya başlıyor

Bitcoin 78 bin doların üstünde seyrederken Trump’a saldırı piyasayı sarsmadı
BITCOIN (BTC)
MicroStrategy 34 bin Bitcoin alımını 2,54 milyar dolara tamamladı
BITCOIN (BTC)
Profesyonel Traderların Yeni Gizli Silahı
BITCOIN Haberleri
Shiba Inu yakımında sert düşüş haftalık bazda artış sürüyor
SHIBA INU (SHIB)
XRP Ledger’da ödeme ağından finansal sisteme geçiş hızlandı
RIPPLE (XRP)
