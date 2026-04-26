Kripto yasa tasarısı seçim öncesi kritik tarihe yetişemeyebilir

ABD’de kripto para piyasasının yasal çerçevesini belirlemeyi amaçlayan piyasa yapısı yasa tasarısı, yaklaşık bir aydır kamuoyunda ciddi bir ilerleme kaydetmedi. Hem piyasa oyuncuları hem de yasa takipçileri için bu sürecin giderek kritik bir hal aldığı gözleniyor. Özellikle seçimler yaklaşırken, yasanın geçmesi için zamanın daraldığı ve birçok belirsizliğin sürdüğü belirtildi.

Kongre takvimi ve yasanın geleceği

Yasa tasarısının gelecek ay içerisinde sonuçlanması beklenmiyor. Ancak bu durumun sürecin tamamen sona erdiği anlamına gelmediği ifade ediliyor. ABD’de seçim takvimi hızla yaklaşırken, tasarının seçim öncesi geçebilmesi için Mayıs ayı sonuna kadar adım atılması gerekecek. Memorial Day olarak bilinen 25 Mayıs, yasa ile ilgili önemli bir son tarih olarak görülüyor. Yaz aylarında Kongre üyelerinin seçim kampanyalarına ağırlık verecek olması, kripto yasa tasarısının gündemde kalmasını daha da zorlaştırıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesini isteyen kripto sektörü, geçtiğimiz hafta 100’den fazla imzalı açık bir mektupla Senato Bankacılık Komitesi’nde erken bir oturum düzenlenmesi çağrısı yaptı. Bu oturumun, yasanın tüm süreçlerini başlatacak ilk adım olma niteliği taşıdığı vurgulandı.

Belirsiz süreçte çözülmesi gerekenler

Mevcut durumda yasa tasarısı üzerindeki ilerleme hâlâ net değil; komitenin ne kadar yol aldığı da kamuya açık şekilde belli değil. Stablecoin projelerinin getirisiyle ilgili tartışmalar sürerken, başka bazı başlıklar da hâlâ üzerinde uzlaşma sağlanmamış alanlar arasında yer alıyor.

SEC’nin (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) piyasa düzenlemeleriyle ilgili açıklamalarının ve uygulamalarının genellikle kalıcı nitelikte olmadığı, gelecek dönemde daha belirgin kuralların yazılı hale getirilmesi gerekeceği aktarılıyor. Yasa tasarısı, mevcut ve gelecek yönetimlerin değişiklik yapmasını oldukça zorlaştıracak kalıcı düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Eğer söz konusu yasa çıkarılamazsa, birkaç yıl sonra kripto alanında benzer tartışmaların tekrar yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

Kongrede öncelikli gündemler

Kongre’nin önümüzdeki süreçte gündeminde İç Güvenlik Bakanlığı’nın finansmanı ve Senato’daki ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için Kevin Warsh’ın adaylığı gibi kritik başlıklar yer alacak. Bu durum, kripto yasa tasarısının kısa sürede geçmesini daha da güçleştiriyor.

CoinDesk yazarı Jesse Hamilton, Clarity tasarısının yasalaşması için Başkan Donald Trump’ın önüne gelmesine kadar geçilecek diğer adımları geçtiğimiz hafta ayrıntılı şekilde analiz etti. Ancak yasanın mevcut haliyle ilerlemesi için Senato ve Temsilciler Meclisi’nin ortak noktada buluşmasını gerektiren sorunlar sürüyor.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Kongre Üyesi French Hill, bu ayın başında CoinDesk’e verdiği demeçte, stablecoin ve merkeziyetsiz finans gibi konulardaki birçok meselenin Meclis’in hazırladığı yasa metninde çözüldüğünü, buna bağlı olarak Senato’nun da bu zeminde kolaylıkla ortak bir yol bulabileceğini dile getirdi.

Meclis Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill, Meclis’in taslak çalışmalarının Senato’da büyük ölçüde dikkate alındığını, bunun hem Finansal İnovasyon ve Teknoloji Çağı Yasası’nda hem de mevcut CLARITY taslağında açıkça görüldüğünü vurguladı.

Şu anda Kongre’de büyük bir komite oturumu veya politika etkinliği takvimde görünmüyor. Ancak ilerleyen haftalarda Senato Bankacılık Komitesi, Kevin Warsh’ın Fed Başkanlığı adaylığı konusunda bir oylama yapabilir.