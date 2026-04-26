BITCOIN (BTC)

MicroStrategy 34 bin Bitcoin alımını 2,54 milyar dolara tamamladı

  • 🚨 MicroStrategy 34.164 Bitcoin’i 2,54 milyar dolara satın aldı.
  • Şirketin toplam Bitcoin bakiyesi 815 bin adede ulaştı ve ortalama alım fiyatı 75.527 dolar oldu.
  • Yatırımcılar art arda gelen dev Bitcoin alımlarının hisse fiyatına yansımasını sorguluyor.
  • 📉 Asıl merak edilen nokta, şirketin yeni alımlar için paylaşacağı finansman planı ve $BTC fiyatındaki baskı olacak.
COINTURK
COINTURK

MicroStrategy’nin son dönemde gerçekleştirdiği dev Bitcoin alımı, şirket hisseleriyle kripto para piyasası arasında dikkat çekici bir ayrışmanın öne çıkmasına yol açtı. 20 Nisan’da yapılan resmi açıklamaya göre MicroStrategy, toplamda 34.164 adet Bitcoin’i ortalama 74.395 dolardan, yaklaşık 2,54 milyar dolar karşılığında portföyüne ekledi. Bu büyük alımla birlikte firmanın Bitcoin birikimi 815.061 BTC’ye ulaşırken, toplam yatırım tutarı ise 61,56 milyar dolar oldu. Şirketin elindeki Bitcoin’in birim başına ortalama maliyeti ise 75.527 dolar seviyesine çıktı. BTC fiyatı bu seviyenin üzerinde işlem gördüğü için MicroStrategy’nin kasasındaki varlıklar yeniden zararın üzerine taşındı; ancak şirket hisselerinde aynı oranda bir toparlanma görülmedi.

1 Yeni Bitcoin Alımları ve Finansman Stratejileri
2 Bitcoin’in Fiyatı, Hisseler ve Yatırımcı Gerilimi

Yeni Bitcoin Alımları ve Finansman Stratejileri

MicroStrategy, küresel ölçekte kripto paralara kurumsal ölçekte yatırım yapan şirketlerin başında geliyor. Şu anda şirketin yönetim kurulu başkanı olan Michael Saylor, özellikle hafta sonları paylaştığı sosyal medya mesajlarıyla yatırımcıların dikkatini haftanın ilk gününe çekiyor. Yatırımcılar, her Pazartesi gününe yeni bir Bitcoin açıklaması beklentisiyle girerken, şirketin ilave alım yapıp yapmayacağı veya alım miktarının piyasa duyarlılığını nasıl değiştireceği izleniyor.

Ancak son raporlara bakıldığında, MicroStrategy’nin yeni BTC alımlarında daha temkinli hareket edebileceği öngörülüyor. Geçtiğimiz haftaki 34 bin Bitcoin’lik dev alım, şirketin tarihte nadir başvurduğu büyüklükte bir finansman hamlesiyle sağlanmıştı. Söz konusu dönemde, 21.795.389 adet STRC tercihli pay satışıyla net 2,176 milyar dolar, buna ek olarak 2.165.000 MSTR adi hisse ihracıyla 366 milyon dolar kaynak yaratıldı. Şirketin ilgili belgeye yansıyan verilere göre, halen yaklaşık 26,73 milyar dolarlık adi hisse ve 19,46 milyar dolarlık STRC kapasitesi bulunuyor.

Bir sonraki adımda MicroStrategy’nin hangi finansman aracına yöneleceği merak konusu. STRC isimli tercihli payların 2026 Nisan ayında dağıtılacak yıllık değişken temettü oranı yüzde 11,50’ye yükselmiş durumda. Dahası, STRC paylarının bir süredir nominal değerin altında işlem görüyor olması, şirketin yeni satışlar için cazip şartlar bulmasını zorlaştırıyor. Durum böyle olunca kısa vadede adi pay ihracının öne çıkması bekleniyor ve şirketin hisse dağıtımı ile temettü maliyetleri arasındaki denge giderek belirleyici hale geliyor.

Bitcoin’in Fiyatı, Hisseler ve Yatırımcı Gerilimi

Nisan ayında belirgin bir yükselişe geçen Bitcoin, şirketin ortalama alış fiyatının üzerinde tutunmasını sürdürdü. Bu gelişme, MicroStrategy’nin kasasının güçlenmesini sağlasa da, hisse yatırımcıları artık şirketin sürekli Bitcoin biriktirme politikasının maliyetini daha fazla sorgulamaya başladı. Hisselerin fiyatına beklenen tepki gelmezken, piyasalar yeni satın alma haberlerini ve şirketin finansman stratejisini dikkatle takip ediyor.

Peter Schiff hafta sonunda yaptığı paylaşımda, “Tek yol temettünün iptal edilmesi, yoksa STRC çöker ve ardından MicroStrategy ile Bitcoin’i de aşağı çeker” yorumunda bulundu. Schiff’in eleştirisi, şirketin üst üste tercihli pay satışlarıyla temettü yükünü artırmasının finansal yapıyı giderek kırılganlaştırdığına işaret ediyor.

Yatırımcıların gözü önümüzdeki hafta paylaşılacak dosyada olacak. Yeni bir alım şirketin Bitcoin toplama kararlılığını teyit edebilir. Ancak daha küçük miktarlarda yapılacak bir satın alma, finansman koşullarına göre hızın ayarlandığı mesajını verecek. Haliyle MSTR hissesi, Bitcoin’in 78 bin dolara yakın kalmasına karşın, MicroStrategy’nin her yeni satın alımı hangi yöntemle finanse edeceği sorusuyla gündemde yerini koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
