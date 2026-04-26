Shiba Inu yakımında sert düşüş haftalık bazda artış sürüyor

Shiba Inu ekosisteminde son günlerde yaşanan gelişmeler, kısa ve uzun vadeli göstergelerde belirgin ayrışmalar olduğunu ortaya koydu. Yakım hızının ciddi şekilde azalması dikkat çekerken, cüzdan sayısındaki artış sürdü. Aktif yakımlar sayesinde arzda azalma devam etti, ancak günlük yakım verileri son dönemde önemli oranda geriledi. Buna karşılık, kullanıcı tabanındaki büyüme Shiba Inu topluluğunun canlılığını koruduğunu gösteriyor.

Yakım oranı zayıflarken toplam arzda düşüş devam ediyor

Verilere göre, topluluk havuzunda şu anda 1.305.818 Shiba Inu (SHIB) bulunuyor. Son 24 saatte 1.040.871 SHIB yakılarak yakım adreslerine gönderildi. Bu sayı bir önceki günlere kıyasla %90,19’luk bir düşüş anlamına geliyor, ki bu da kısa vadede topluluk içi aktivitenin azaldığını gösterdi.

Kısa vadede yakım oranı düşse de, uzun vadede yakımlar dikkate değer seviyelere ulaşıyor. Son bir haftada 51.669.707 SHIB yakıldı; aylık bazda ise toplam 208.429.367 SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Bu girişimlerle birlikte, başlangıçta bir katrilyon olan toplam SHIB arzının %41,08’inin kalıcı olarak yakım adreslerine gönderildiği kaydedildi. Haftalık yakım miktarında ise %3,34’lük bir artış dikkat çekti; bu durum, günlük dalgalanmalara rağmen düzenli çabanın sürdüğünü gösteriyor.

Fiyat istikrarı korunurken hareketlilik durağanlaştı

Fiyat tarafında ise belirgin bir oynaklık yaşanmadı. CryptoAppsy verilerine göre Shiba Inu, haberin yazıldığı an itibariyle 0,000006182 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte fiyat yüzde 0,42 oranında yükselirken, haftalık artış yüzde 2,29 olarak kaydedildi. Hafta sonu itibarıyla genel kripto piyasasında da volatilitenin azaldığı, birçok büyük dijital varlıkta fiyat değişimlerinin sınırlı kaldığı gözlendi.

Toplulukta cüzdan sayısında rekor artış

Zincir üstü veriler, Shiba Inu ekosisteminde benimsenmenin hızlı şekilde arttığını gösterdi. Toplam cüzdan sayısı 1.585.193’e ulaşırken, sadece tek bir günde 10.718 yeni sahip eklendi. Etherscan SHIB verilerine göre; bu rakam, 2026 yılında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük artış olarak öne çıktı.

Cüzdanlardaki bu hızlı çoğalma, yakım oranındaki kararsızlığa rağmen katılımcıların projeye olan ilgisinin güçlenerek devam ettiğine işaret etti. Genellikle aktif cüzdan sayısındaki büyüme, uzun vadeli güvenin ve projeye olan ilginin de göstergesi olarak yorumlanıyor.

Shytoshi Kusama topluluğa mesaj verdi

Bu dönemde toplulukta dikkatler Shiba Inu’nun lider ismi Shytoshi Kusama’ya çevrildi. Kusama, hafta sonunda toplulukla yaptığı özel oturumda daha çok manevi ve özlü konular üzerinde durdu. Katılımcılar teknik detayların geri planda kaldığını, toplantının ana temasının ruhsal mesajlar olduğunu öne sürdü.

Kusama, oturum sonrasında X hesabındaki biyografisini güncelledi ve “Yanıt: Nunca. Odak: APP: R.OS Yakında daha fazla paylaşım yapılacak.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Kötüler kötülüğünü yapacak; ama bilge olanlar anlayacak.” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Kusama güncel gelişmelere dair üstü kapalı paylaşımlarını sürdürüyor. Hâlihazırda biyografi kısmında “özellikler ekleniyor ve geri sayım başladı” ifadesi bulunuyor; bunun bir süredir değişmemesi, toplulukta yeni duyurulara yönelik beklentinin arttığı şeklinde değerlendirildi.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Shiba Inu tarafında güncel yakım oranlarındaki gerilemeye karşın, ekosisteme ilginin ve katılımın artarak devam ettiği; toplulukta gelecek dönem güncellemelerine yönelik merakın canlılığını koruduğu gözlemlendi.