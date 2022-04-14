Ev…vvet! Yine yeni yeniden Türkiye’nin bilinen NFT projelerinden bir tanesi olan Fluffy Polar Bears, topluluğuna bir utility haberi ile geldi. Ne ki bu diyorsanız? Elinizde bir Fluffy NFT karakteri varsa, ki benim elimde var 🙂 Mayıs ayında gelecek olan Bebek Fluffy’lere sahip olabileceğiz. Yani utility’den yararlanacağız. Ama bu olay nasıl olacak? Hemen cevaplandırayım.

Öncelikle arkadaşlar Mint işlemi ayrı bir akıllı kontrat ve yeni bir koleksiyon üzerinden gerçekleşecek. Yani bebek Fluffy’ler bize airdrop olacak gönderilmeyecek. Bebek Fluffy’lere sahip olabilmek için en önemli şartlardan bir tanesi, elimizde iki tane Fluffy olması gerekiyor. Çünkü breending dediğimiz, yani üreme diye tabir ettiğimiz işlemi gerçekleştirebilmemiz için bu şart… Bu şartı karşılıyorsak, Fluffy’lerin üreme için normal hayatımızdaki gibi dişi ya da erkek olarak cinsiyet farkına gerek kalmıyor. Yani dediğim gibi elimizde iki tane Fluffy olması yeterli. Dikkat etmemiz gereken önemli kurallardan bir tanesi Mint tarihinden itibaren veya bu videoya bir şekilde denk gelirseniz Mayıs ayının sonuna kadar iki tane Fluffy NFT karakteri edinirseniz, onları hiç bir şekilde listelememeniz, yani satışa koymamanız gerekiyor. Eğer ki böyle bir şey yaparsanız üreme hakkınızı kullanamıyorsunuz. O yüzden dikkatli olmakta yarar var… Bir diğer maddeye geçecek olursak, mint şartlarında aslında güzelliklerinden bir tanesi, Nisan ayının sonuna kadar çıkacak olan ICE token’dan bir kısmını yakarak mintleme işlemini gerçekleştireceğiz. Böylelikle Fluffy ekosistemine ait bir token’in geleceğini de öğrenmiş olduk.

Birde gelin hep birlikte Bebek Fluffy’lerin trait(karakter) özellikleri var mı yok mu onlara bakalım?

Bebeklerimizin anne babadan aldığı trait yani karakter özelliği olmayacak. Tamamıyla random yani rastgele bir şekilde dağıtım gerçekleşecek. Örneklemem gerekirse anne veya babada şu aksesuar var onun aynısından bebekte de olması gerekmiyor. Sadece anne veya babadan Mendel kanunları diye tabir edilen DNA özelliklerinden bir tanesi olan göz rengi aktarımı gerçekleşecek.

Bütün bunların dışında bebeklerimizin nadirlik özellikleri olacak, bunu da B1 B2 B3 diye sınıflandırmış aslında proje ekibi. Burada B3 sınıfı en nadir özelliğe sahip olanlardan bir tanesi olacak ve yüzdelik dilimler ile nadirlik özelliği daha da artabilecek.

Tüm bunların dışında akıllarda tek bir soru işareti kalıyor. Diyelim ki benim elimde bir tane Fluffy NFT karakteri var. Ben bu utility’den yararlanamayacak mıyım? Merak etmeyin proje ekibi onu da düşünmüş! Eğer ki tek bir NFT karakteriniz varsa benim açık söylemem gerekirse ilk defa tanık olacağım bir kiralama sistemi kullanacaklar. Bu da nasıl olacak diyorsanız? “Double Protocol” adı verilen bir platform üzerinden NFT karakterini kiralamak isteyen bir kişi, örnek veriyorum ben bir miktar belirleyerek kiraya vereceğim. Üreme işlemi gerçekleştirmek isteyen kişi onu alacak Bebek Fluffy’sine sahip olduktan sonra NFT’i karakterimi geri almış olacağım… Nelere şahit oluyoruz değil mi?

Yalnız şöyle bir nokta var ki, dikkat etmemiz gerekiyor. Kendi sahip olduğumuz NFT karakterleri ile Bebek Fluffy’lere sahip olduktan sonra tekrar üreme işlemi gerçekleştiremiyoruz. Bu kiralama işlemi içinde geçerli. Yani tek bir karakter üzerinden tek bir hakkımız oluyor…

Evv…vvvet! ben ICE token ve Bebek Fluffy’leri merakla bekliyorum. Sizler ne durumdasınız? Bu Utility’i sizi heyecanlandırdı mı?

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Ben Sercan.