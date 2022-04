Kripto para piyasasında volatil hamleler devam ederken analistler takip ettikleri ve yatırımcıların da göz önünde bulundurması gerektiğini düşündükleri kripto para birimlerini paylaşıyor. Altcoin Buzz’ın radarındaki 5 altcoin’e bir göz atalım…

Near Protocol (NEAR)

Listede adı geçen ilk altcoin Near Protocol (NEAR). NEAR Protocol, topluluk tarafından işletilen bir bulut bilgi işlem platformu olarak tasarlanmış bir blockchain projesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yapılan açıklamalara göre 20 Nisan’da Near Protocol’ün yerel stablecoin’i USN piyasaya sürülecek ve %20 APR teklif edilecek. Dolayısıyla analist bu hamle ile ekosisteme fon gireceğini bunun da NEAR fiyatını yükseltme potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor. Buna ek olarak yapılan açıklamalarda Coinbase’in de NEAR’ı yakında listeleyeceği ifade ediliyor. Bu da NEAR ve NFT’lerinin Coinbase’in NFT pazarında listelenmesini sağlayacak. NEAR yazının kaleme alındığı an itibari ile 17 dolar bandında işlem görüyor.

Elrond (EGLD)

Elrond, sharding kullanarak son derece hızlı işlemler sunmayı amaçlayan bir blok zinciri protokolü. Proje kendisini fintech, merkezi olmayan finans ve nesnelerin internetini kapyasayan yeni internet için bir teknoloji ekosistemi olarak tanımlıyor.

Analist EGLD fiyatında olumlu hamlelerin olmasını sağlayabilecek gelişmeler olduğunu ifade ediyor. Örneğin; 15 Nisan’da yeni tokenlerin metabonding talepleri başlıyor. Bu, web 3 girişimlerine yardımcı olacak bir önyükleme ürünü olarak tanımlanabilir ve projeleri Elrond topluluğuna bağlar. Ayrıca hemen hemen tamamen bitmiş olan Elrond-Ethereum köprüsünün de göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor. EGLD yazının kaleme alındığı an itibari ile 159 dolardan işlem görüyor.

Zilliqa (ZIL)

Zilliqa, saniyede binlerce işlemi tamamlama yeteneği ile yüksek verim sunmak üzere tasarlanmış, halka açık, izinsiz bir blok zinciri olarak tanımlanabilir. Analiste göre ZIL son zamanlarda yaşadığı fiyat artışı ile çoktan yatırımcıların dikkatini çekmiş olmalı ve ZIL’de fırsatlar hala devam ediyor.

Analist göre bu pozitif fiyat ivmesini oluşturan Metapolis’in piyasaya sürülmesiydi. Metapolis, Zilliqa’yı metaverse dünyasının üstüne koyuyor ve metaverse’lerin metaverse’ü olarak nitelendiriliyor.

Dolayısıyla bu alana Zilliqa’nın sunacak çok fazla girişimi olduğu ve dolayısıyla bu girişimlerin ZIL fiyatını pozitif etkileyeceği ifade ediliyor. ZIL yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,12 dolardan işlem görüyor.

Bunlara ek olarak analist yaptığı açıklamalarda yatırımcıların Terra (LUNA) ve Boba Network (BOBA)’ü de takip etmesi gerektiğini, bu iki kripto para biriminde de yakın zamanda artışların yaşanabileceğini ifade ediyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.