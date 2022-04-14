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  •   Ünlü Kripto Firmasından Büyük Tahmin: Bitcoin (BTC) Ne Kadar Olacak?

Ünlü Kripto Firmasından Büyük Tahmin: Bitcoin (BTC) Ne Kadar Olacak?

Ünlü iş adamı, Bitcoin (BTC) için yıl sonuna kadar bu iddialı fiyata ulaşacağını savunurken öte yandan da firmasında olan gelişmeleri paylaşıyor.
17:40
14 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Nexo’nun ortağı Antoni Trenchev, Bitcoin (BTC)’nin fiyatının bir yıl içerisinde 100.000 dolara ulaşacağını belirtiyor. Dijital finans sektörünün en büyük kuruluşlarından olan Nexo’nun  kurucu ortağı, her ne kadar kısa vadede Bitcoin hakkında endişe duyulmasına rağmen, fiyatının uzun vadede uçacağını belirtiyor.

BTC Fiyat Tahmini

Trenchev, şu anda yaşadığımız düşüşlerin ABD teknoloji hisselerine bağlı olarak kriptoların da içinde bulunduğu riskli varlıkları etkilediğini vurguluyor. Ayrıca Trenchev, FED’in faiz oranlarını artırarak para politikası sıkılaştırmasına gitmesinin de bunlara sebebiyet verdiğini ekliyor. Ancak kurucu ortak, tüm bunların atlatılacağını ve BTC’nin çok geç olmadan, muhtemelen yıl ortasında 100.000 dolara ulaşacağını söylüyor.

Öte yandan Nexo, MetaMask entegrasyonunu da duyuruyor. Bu entegrasyonla Nexo, platformunda MetaMask web uzantısını kullanarak artık kullanıcıların tek tıkla zincir üstü cüzdanlarına erişebileceğini söylüyor. Ayrıca bu entegrasyon, zahmetsiz transferler ve esnek gas fee’ler de vaat ediyor.

Nexo Card ve MetaMask Güncellemesi

Nexo, güncellemeyi şöyle açıklıyor:

“Kullanıcılarımızın MetaMask cüzdanlarını doğrudan Nexo platformunda kullanmalarını mümkün kılmak, ürünlerimiz ve desteklediğimiz varlıklar için yeni bir kullanılabilirlik düzeyi yaratıyor. Entegrasyon, kullanıcıların zincir üstü cüzdanlarıyla sorunsuz etkileşim sağlar ve çeşitli kripto para birimleri için sezgisel bir açma/kapama işlevi görür. Ayrıca, işlem hatalarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve müşterilerin Nexo’nun Ethereum ana ağı arasındaki çok zincirli köprüsünü kullanmalarının bir başka yoludur.“

Tüm bunların yanı sıra Nexo, kripto paraların diğer çiftlere transferine gerek kalmadan harcamaya izin veren tek kart olan Nexo Card’ı da duyuruyor. Bu kart ile Nexo, yatırımcıların portföyüne dokunmadan tüm satın alma işlemlerinin mevcut kredi limitinden otomatik olarak düşmesini sağlıyor. Ayrıca bu kart ile kullanıcılar, kriptolardan ödül kazanabiliyor, Nisan’da %0 oranla kripto kredisi çekebiliyor, aylık ücret ödemiyor ve ATM’lerden 10.000 Euro’ya kadar ayda 10 kez para çekme işlemi sağlayabiliyor.

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