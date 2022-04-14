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  •   Amazon CEO’sundan Kripto Açıklaması: Ödeme Yöntemi Olarak Kabul Edilecek Mi?

Amazon CEO’sundan Kripto Açıklaması: Ödeme Yöntemi Olarak Kabul Edilecek Mi?

Amazon'un CEO'su Andy Jassy, hem NFT'ler hem de kripto paralar adına Amazon'un üzerinde durduğu çalışmaları açıklıyor.
16:36
14 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kriptoların, hükümetler ve makro kurumsal firmalar tarafından benimsenmesi giderek ivme kazanıyor. Dün, Brezilya’da kriptoların yasal hale gelmesi ile taslak onaylanmıştı. Amerika ise, bu konuda öncü olmayı hedefliyor ve yasal incelemelerine devam ediyor. Bunun ötesinde çoğu kurumsal firma ise, hem web3’le sektöre giriş yapmaya çalışıyor hem de online ödeme platformları için kriptoları kullanmaya başlıyor.

NFT ve Kripto Ödemeleri

Amazon’un CEO’su Andy Jassy, kriptoların pazarda büyük bir büyüme sergilediğini ve zamanla bu benimsenmenin daha üst noktalarda olacağına inandığını söylüyor. Bu açıklamalar beraber kripto takipçileri, Amazon’un yakında online işlemler için kriptoların kullanılabileceğini düşünüyor.

Bunlara ek olarak CEO, NFT’lerin çok önemli ölçüde bir yol katettiğini ve hepimizin bir web3 dönüşümü yaşadığımızı gözlemlediğini belirtiyor. Jassy, Amazon’un da NFT’lerinin yolda olduğunu ve bunun satışlarının yapılacağını bildiriyor. Ancak Jassy, henüz online bir ödeme mekanizması olarak kriptoların platforma eklenmesinin yakın bir gelecekte olmadığını da vurguluyor.

Amazon’un Yerel Token’ı

Öte yandan kripto takipçilerinin gözünden Amazon’un geçen yılki Bitcoin açıklamaları kaçmıyor. Amazon, geçen yıl Temmuz’da yıl sonuna kadar BTC-USD ödeme çiftinin platformlarında kabul edileceğini ve gelecek yıl içinse kendi yerel tokenları için araştırmalar yaptığını söylemişti.

CEO’nun bugün yaptığı açıklamalarla henüz bu araştırmalar netlik kazanmamış olarak gözüküyor. Ancak teknolojinin evrilmesini çoğu firmanın yakaladığı gibi Amazon da bundan geri kalmayacaktır. Her ne kadar Amazon, şu anda bunun için bir adım atmasa da öncelikle NFT’lerini tamamladıktan sonra belki de ödeme yöntemi çalışmalarını hızlandırabilirler. Hem işlem hızı hem işlem verimliliği hem de işlem ücretinin uluslararası boyutlarda daha az olmasıyla kriptolar, çoğu firmanın tercihi olmayı başardı bile. Amazon, Temmuz’da açıkladığı gibi önce ödeme yöntemlerini kriptolarla düzenleyebilir sonrasında da kendi yerel tokenlarını dahi çıkarabilir.

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