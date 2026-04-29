Solana fiyatı $80 desteğinde sıkıştı analistler yeni düşüş risklerine işaret etti

Solana fiyatında son günlerde gözlenen zayıflama, teknik yapının giderek bozulduğuna dair işaretler veriyor. Kripto para, daha önce test ettiği yüksek seviyelerden hızla uzaklaşarak 83 dolar civarında işlem görüyor. Bu süreçte alıcıların isteksiz davranması, satıcıların fiyat üzerindeki etkisini artırıyor.

Teknik göstergeler ve direnç seviyeleri

Piyasada izlenen hareketlere göre, Solana’nın yükseliş denemeleri ardı ardına direnç noktalarında sonuçsuz kalıyor. Özellikle 85 ila 88 dolar aralığında yapılan denemeler kalıcı bir toparlanma sağlayamadı. Fiyatın daha düşük zirveler oluşturarak aşağı yönlü baskıyı artırdığı dikkat çekiyor. Analist Crypto Tony, kısa vadede görülen bu zayıflık ve 88 dolar seviyesinin alınamaması durumunda olası geri çekilmelerin hızlanabileceği uyarısında bulundu.

90 dolar civarında gelen satış yoğunluğu, 80 dolar bandını kritik hale getirirken aşağı yönlü bir kırılmanın fiyatı 75 hatta 70 dolara çekebileceği belirtiliyor. Bu noktada piyasa katılımcıları volatilitenin artmasını ve belirleyici bir yön hareketi için tetikte beklemeyi sürdürüyor.

Kapsamlı teknik analizler ve orta vade beklentileri

Bir başka analist olan Mister Crypto, daha geniş zaman diliminde Solana grafiğinde belirgin bir omuz-baş-omuz formasyonu bulunduğunu aktardı. Tipik olarak bu tür desenler, trend değişimlerine işaret ediyor. 110 ila 120 dolar arasındaki boyun çizgisi daha önce güçlü destek görevi üstlenmişti ancak mevcut durumda bu seviyenin altına inilmesiyle düşüş eğilimi teyit edilmiş oldu.

Analiste göre, fiyat bu destekten uzaklaştıkça, olası yükseliş hareketlerinde 110–120 dolar bandında yoğun bir direnç ile karşılaşılacak ve buradan gelen satış baskısı fiyatı yeniden aşağıya çekebilir.

Solana’nın 80 dolara kadar gerilemesiyle birlikte 60 dolar seviyesi de olası destek noktası olarak öne çıkıyor. Buna karşılık, 120 dolar üzerinin tekrar kazanılması kısa vadeli düşüş senaryosunu geçersiz kılabilir.

Fibonacci seviyeleri ve uzun vadeli görünüm

Piyasada farklı bir perspektif sunan Crypto Patel ise, kısa vadeli zayıflamanın ötesinde uzun vadede önemli bir birikim fırsatı olduğuna değindi. Ona göre Solana, belirgin bir düşüş trendinden çıkarak geniş bantta yatay seyir dönemine girdi. Fiyatın 120–140 dolar aralığında ivme kaybetmesinin ardından 100 doların altında sıkışması, bu seviyede meydan okuyan bir direnç ortamı oluşturdu.

Özellikle 80 dolar bölgesinin önemli bir Fibonacci desteğine denk gelmesi dikkat çekerken, 70 ila 50 dolar arası ise potansiyel talep alanı olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, fiyatın bu aralıklarda kalıcı olması durumunda uzun vadeli alıcıların devreye girebileceğini düşünüyor.

Crypto Patel’e göre, fiyatın 100 dolar üzerine kalıcı şekilde yerleşmesi, Solana için yeni bir yükseliş hareketini başlatabilir; bazı öngörülere göre ise uzun vadeli hedefler 500 veya 1.000 dolara kadar uzanabilir.

Yine de kısa vadede fiyatın 100 doları aşmadığı sürece, yönün aşağıda kalacağı öngörülüyor. Olası bir sarkma durumunda, 70–50 dolar bandına kadar geri çekilmeler piyasada likiditeyi artırıcı rol oynayabilir.