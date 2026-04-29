XRP fiyatı 1.40 1.46 aralığında sıkıştı kritik hareket bekleniyor

XRP piyasasında son günlerde dikkat çeken bir sıkışma yaşanıyor. Fiyat, 1,40 ile 1,46 dolar arasındaki dar bir bölgede hareket ederken, son likidite temizliğinin ardından piyasada önemli bir kırılma beklentisi oluştu. Bu bölgedeki hareketlilik, özellikle bir süredir zararına işlem yapan kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesinden sonra daha fazla ilgi görmeye başladı.

Likidite temizliği sonrası denge arayışı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan likidite süpürülmesiyle, aşırı kaldıraçlanmış uzun pozisyonlar sistemden silindi. Bu işlemin ardından piyasada açık pozisyon miktarı toparlanmaya başladı ve düşüş hızında bir azalma görüldü. Türev piyasadaki bu toparlanma, sert satış baskısının bir süreliğine gerilediğini gösteriyor.

CVD (Kümülatif Hacim Delta) göstergesinin de satıcı baskısındaki zayıflamaya işaret etmesi, satış dalgasının momentum kaybettiği şeklinde yorumlandı. Böyle bir ortamda, XRP’nin kaldıraç fazlalığını geride bırakıp yeni bir trend için zemin hazırladığı tartışılıyor.

XRP piyasasında kısa vadede oluşan dengede, alıcılarla satıcılar arasındaki geçici denge göze çarpıyor. Piyasa uzmanları, bu sıkışma durumunun uzun süre devam etmeyeceği görüşünde birleşiyor.

Yeni yön arayışında kritik fiyat bölgeleri

Fiyatlar şu anda 1,39 dolar civarında gezinirken, piyasada karar anına yaklaşıldığı düşünülüyor. Sıkışan fiyat hareketi, bu dar alandaki kırılmanın ardından yönün netleşebileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, sıkı aralıkların ardından piyasada genellikle güçlü bir hareketin geldiğine dikkat çekiyor.

Teknik analizde, önümüzdeki en önemli direnç seviyesi 1,50 dolar olarak görülüyor. Bu bölgenin üstüne doğru hacimli ve güçlü bir hareket yükselişin devamı için belirleyici olabilir. Ancak, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamazsa, yeni alıcıların tuzağa düştüğü ve fiyatın yeniden dar banda döndüğü bir döneme girilmesi mümkündür.

Piyasa dinamiklerinde yapısal değişim tartışması

XRP’nin şu anki yatay hareketi, bazı piyasa yorumcularını daha büyük ölçekli bir dönüşüm ihtimali üzerine düşündürdü. Eğer mevcut konsolidasyon, likidite temizliği sonrası bir taban oluşturuyorsa, piyasa artık zorunlu likidasyon dinamiklerinden çıkıp daha organik fiyat belirleme sürecine girebilir.

Önümüzdeki günlerde fiyatın 1,50 dolara doğru sert bir hareket yapıp yapmayacağı merak konusu. Alıcıların bu seviyeye her yaklaştığında eski yatırımcı satışlarıyla karşılaşması, yukarı yönlü her adımda direnç oluşturuyor.

Genel görünümde, düşük oynaklık ve yataya yakın türev pozisyonları, XRP’de sıkışmanın devam ettiğini gösteriyor. Şimdi piyasa katılımcıları, sıkışmanın hangi yönde çözüleceğini ve bir sonraki hamlenin ne zaman geleceğini yakından izliyor.