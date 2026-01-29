AVAX ve HYPE Coin 2026 Ocak Sonu Hedefleri

Yatırımcılar için 2025 sonundaki sıkıcı günler devam ediyor. HYPE pozitif ayrıştı ve bu süreci lehine çevirdi. Ancak altcoinlerin geneli için daha derin diplere karşı mücadele etmekten başka şans yok. Peki AVAX ve HYPE önümüzdeki günlerde kaç dolara ulaşabilir?

HYPE Coin

Hyperliquid merkezi kripto para borsalarının sağladığı kullanıcı dostu arayüzü merkezi olmayan finansa getirdi. Vadeli ve spot işlemler için kullanıcılar borsalara güvenmek zorunda kalmadan kendi cüzdanlarında işlem yapabiliyor. FTX çöküşünün ardından bu trendin güçlü biçimde başlayacağından bahsetmiştik ve 2023 yılında hızlı hareket eden Hyperliquid burada büyük bir pazar payına ulaştı.

Binance kurucusu CZ ve pazarın diğer büyük oyuncuları da bunun farkında olduğu için Aster gibi alternatiflerin günden güne hayatımıza girdiğini görüyoruz. Hyperliquid diğer platformlardan farklı olarak kripto para piyasalarındaki ilgisizlik ortamında da ücret gelirlerini güçlü tutmak için harika bir adım attı. Gümüş ve altın işlemlerini merkezi olmayan platformuna getiren ekip artık bu paritelerden de devasa kazançlar elde ediyor. Tam da bu sebepten HYPE Coin fiyatının son günlerde yükseldiğini gördük.

HYPE Coin grafiği oldukça basit. Geçtiğimiz günlerde yükseliş başladığı sırada fiyatın 28 doları kazanması nedeniyle 35 dolara ulaşacağından bahsetmiştik. Tahmin ettiğimiz gibi fiyat 35 dolara ulaştı ve herkesin gözü burada olduğu için kar satışları başladı. Bu kar satışları 31 dolara kadar devam etse de fiyat 33 dolara geri döndü ve muhtemelen 35 doların yeniden test edildiğini göreceğiz. Eğer yeniden güçlü kar satışları fiyatı aşağı çekerse bu sefer 28 ve 26 doların ardından 22-21 dolar aralığındaki dip bölgeye dönülebilir.

Ancak kar satışları yeni direnç denemesinde zayıflarsa fiyatın ralliyi 50 dolara uzatması makul senaryo olacak.

Avalanche (AVAX)

Diplerden AVAX alıp para kazanmak 2021 yılında güzel bir stratejiydi. Henüz ilk boğasını yaşıyordu ve layer1 alanında rekabet bugünkü kadar güçlü değildi. Ancak geride kalan ayı piyasası sırasında token enflasyonu çift haneli olduğu, Solana kadar topluluğunu büyütemediği için AVAX geride kaldı. Bugün geldiğimiz noktada halen ayı bölgesinde yani 12 doların altında oyalanıyor.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Ali Martinez kısa vade için 11,42 dolar destek seviyesi korunduğu sürece, Avalanche için 13,10 doları hedefliyor. Ancak RWA alanında bir şeyler yapmaya çalışsa da AVAX’ın sorunları çok daha derin olduğundan daha büyük bir ralli için gerekli pozitif ayrışma (mesela bir HYPE gibi fırsatlara sahip değil) pek olası görünmüyor.